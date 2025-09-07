Deportes

“Todos eran Messi”: la sorprendente confesión de un jugador brasileño sobre la histórica derrota frente a Argentina

Wesley, quien fue titular la noche en la que la Albiceleste se impuso por 4-1, reveló el padecimiento de su equipo

Wesley Franca fue titular en
Wesley Franca fue titular en la derrota de Brasil por 4-1 ante Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

La noche en la que la selección argentina superó a Brasil por 4-1 en el estadio Monumental sigue generando repercusiones, especialmente por la confesión de Wesley, el joven lateral derecho brasileño, que fue titular en ese encuentro.

A pesar de la ausencia de Lionel Messi por una lesión muscular en el aductor izquierdo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni desplegó un rendimiento que, según el propio Wesley, dejó a los brasileños sin respuestas.

“Ellos estaban en una noche en la que todos eran Messi. No teníamos nada para hacer, fue eso”, relató Wesley al analizar la actuación de Argentina frente a su equipo. “Fue un aprendizaje. Pienso que todo el mundo juega para ganar. Nosotros sabemos la calidad del equipo de Argentina. Fuimos allá para jugar, lo intentamos y nos esforzamos”, reconoció el futbolista de 22 años, quien recientemente fue transferido del Flamengo a la Roma por más de 29 millones de dólares, en diálogo con TNT Sports.

Tras la salida de Dorival
Tras la salida de Dorival Júnior, Carlo Ancelotti se hizo cargo de la selección de Brasil (REUTERS/Jorge Silva)

Vale recordar que el desarrollo de aquel encuentro tuvo particularidades relevantes: la Albiceleste se impuso a pesar de las ausencias de figuras como Messi, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez. Además, el segundo gol del elenco nacional, convertido por Enzo Fernández, incluyó una secuencia de 34 toques que comenzó en los pies de Nicolás Otamendi.

Los otros tantos fueron obra de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone. En las redes sociales, la cuenta oficial de la selección argentina compartió un video dedicado a Messi tras la goleada, reforzando el impacto emocional de la victoria.

En la previa, el brasileño Raphinha había adelantado un comentario que tomó notoriedad tras el resultado: “Sí, les daremos una paliza, sin dudas. Iremos con todo, dentro y fuera del campo, como tiene que ser”, había afirmado en diálogo con Romario.

El encuentro entre Brasil y Argentina generó impacto dentro y fuera de la cancha por la contundencia en el resultado y por el contexto de la rivalidad entre ambas selecciones. A pesar de la magnitud de la derrota, que eyectó a Dorival Júnior del cargo de entrenador, el futbolista aseguró que la caída no alteró la clasificación de su equipo rumbo al próximo certamen internacional. “Gracias a Dios ya estamos clasificados para la Copa del Mundo. No se acabó el mundo porque perdimos”, agregó Wesley.

Actualmente, Wesley comparte vestuario en la Roma con Paulo Dybala y Matías Soulé. Tras debutar en la Serie A con un gol ante el Bologna, el defensor considera que la derrota ante Argentina marcó un antes y un después para la selección brasileña. “Ahora se puede ver ese aprendizaje. Llevamos poco tiempo de trabajo (con Carlo Ancelotti), pero se puede percibir una selección con mucha más voluntad. Estamos mostrando en el campo lo que queremos, y eso es muy importante”, explicó Wesley, convencido de que el equipo ha evolucionado desde aquella noche en el Monumental.

Wesley Franca tuvo su debut con la Canarinha unos días antes del duelo frente a Argentina, en la victoria por 2-1 frente a Colombia, en la que solo disputó 11 minutos. Luego, disputó la totalidad del encuentro con la Albiceleste y no volvió a ver acción hasta el pasado 5 de septiembre cuando Brasil derrotó de manera categórica a Chile por 3-0.

