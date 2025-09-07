Deportes

Patada voladora, tres expulsados y gresca: la polémica eliminación de River ante Real Madrid en el Mundial de Clubes juvenil

El Millonario cayó 2-0 frente al Merengue en el certamen sub 18 disputado en España

La eliminación de River Plate en los cuartos de final del Mundial de Clubes Sub 18 en España quedó marcada por una serie de incidentes que eclipsaron su desempeño futbolístico. El equipo argentino, que había mostrado solidez ofensiva y una presión constante desde el inicio, terminó el encuentro con tres expulsados, gestos provocadores hacia el público y una derrota contundente ante el Real Madrid por 2-0.

El desarrollo del partido en la ciudad de Montilla estuvo signado por la intensidad y la polémica arbitral. A pesar de que River generó varias oportunidades claras en la primera mitad, la expulsión de Gonzalo Pereyra a los 34 minutos alteró el rumbo del encuentro.

El mediocampista, portador de la camiseta número 10, abandonó el campo tras un intercambio verbal con los aficionados locales y realizó gestos mientras se dirigía a los vestuarios, besando el escudo de su camiseta. Este episodio evidenció el clima de tensión que se vivía en el estadio Municipal de Montilla.

La inferioridad numérica se agravó en el segundo tiempo, cuando Cirilo Pereyra y Emiliano Quevedo recibieron la tarjeta roja a los 21 y 33 minutos respectivamente. Estas expulsiones dejaron a River con apenas ocho jugadores en el campo, lo que facilitó el dominio del Real Madrid. El equipo español abrió el marcador a los 5 minutos del complemento con un gol de Mateo Garrido y amplió la diferencia a través de un tiro libre ejecutado por Bryan Bugarín a los 21 minutos.

El desenlace del partido estuvo lejos de la calma. Tras el pitazo final, se produjo un tumulto en el que los jugadores de River se abalanzaron sobre el árbitro, cuestionando su actuación. Los cuerpos técnicos y el personal de seguridad intervinieron para separar a los futbolistas y restablecer el orden en el campo. Este episodio reflejó la frustración acumulada por las decisiones arbitrales y la derrota sufrida.

A pesar de la eliminación, la actuación de River Plate en el torneo dejó momentos destacados en lo futbolístico, aunque el cierre estuvo marcado por la controversia y la indisciplina. La alineación inicial del equipo incluyó a Ramiro Burratti, Thiago Salvatierra, Juan Baldes, Cirilo Pereyra, Emiliano Quevedo, Santiago Espíndola, Ignacio Riera, Román Fernández, Gonzalo Pereyra, Lautaro Pereyra y Dilan Duarte.

El conjunto dirigido por Guillermo Rivarola accedió a esta instancia luego de una destacada actuación en la fase de grupos, donde compartió zona con Barcelona y Benfica.

El recorrido del Millonario en el certamen comenzó con una victoria por 3-1 frente al Como de Italia y un triunfo contundente de 5-2 sobre el conjunto portugués. En la última fecha de la fase de grupos, el equipo argentino igualó 1-1 ante el Blaugrana, en un encuentro que había comenzado en desventaja. El empate llegó gracias a un gol del delantero chaqueño Dylan Gerez, de 17 años, quien ingresó desde el banco de suplentes y logró equilibrar el marcador.

Un aspecto distintivo de la experiencia de River en España ha sido el apoyo constante de la filial del club en Málaga, cuyos integrantes han acompañado al equipo en las tribunas con banderas, tirantes, bombos y cánticos.

