La preocupante frase de Flavio Briatore sobre Alpine tras el GP de Italia de Fórmula 1

El asesor ejecutivo de la escudería francesa analizó la carrera en Monza y lanzó un alarmante diagnóstico sobre el presente del equipo

Flavio Briatore con Franco Colapinto
Flavio Briatore con Franco Colapinto y Pierre Gasly antes de la carrera italiana (@AlpineF1Team)

Luego del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, analizó la labor de los pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, en una carrera que se llevó a cabo en el Autódromo de Monza.

Gasly cruzó la meta en el 16º puesto y detrás llegó Colapinto, que este fin de semana volvió a superar a su compañero en la clasificación, ya que logró el 18º mejor registro con 1m19s992 contra el 19º del francés que marcó 1m20s103.

En la competencia, los dos corredores de Alpine sufrieron la falta de potencia del motor Renault en la carrera más rápida del año por las características del trazado, con tres rectas largas y un curvón como la Parabólica que es el ingreso a la recta principal.

“No fue nuestro mejor día ni nuestro mejor resultado hoy en Monza, en un circuito que sabíamos que no sería muy favorable para nuestro equipo”, aseguró Briatore en el comunicado publicado por Alpine este domingo.

Además, ratificó que no habrá mejoras en los monoplazas, debido a que están focalizados en el desarrollo del año próximo. "El coche actual es todo lo que tenemos disponible con nuestros dos pilotos para las carreras restantes, dado el enfoque en el desarrollo del coche para 2026″, agregó.

Aunque de cara a lo que viene, el empresario italiano de 75 años dejó una luz de esperanza: “Como competidores, sabemos que algunos fines de semana serán difíciles, pero confiamos en el trabajo que se está realizando entre bastidores y confiamos en que se avecinan mejores días para el equipo”.

Este domingo, los dos corredores de Alpine tuvieron estrategias diferentes, ya que Colapinto largó con gomas medias e hizo su parada en la vuelta 33ª, cuando le colocaron neumáticos duros, que son los que más tardan en degradarse. Con ese compuesto partió Gasly, que hizo su única detención en el 49º giro y le pusieron blandos. En la penúltima ronda, le ordenaron al argentino que lo deje pasar al francés, algo llamativo, ya que Pierre venía con más ritmo debido a tener el compuesto que más rápido toma adherencia y el caucho era más fresco que el de su compañero de equipo.

La carrera italiana tuvo el triunfo de Max Verstappen a a bordo de su Red Bull. Lo escoltaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quien lidera el campeonato.

En cuanto al Campeonato Mundial de Constructores, McLaren se mantiene arriba y en el extremo de la tabla también sigue Alpine, que no puede levantar cabeza. La expectativa está puesta en los autos del reglamento 2026, que serán más chicos, al igual que sus neumáticos, lo mismo que la erogación de potencia del motor eléctrico y el de combustión y combustibles sintéticos para reducir la contaminación. Además, se dará la llegada de Mercedes como proveedor de impulsores. En ese contexto, Briatore anunció en mayo pasado que en 2026 Alpine podría ganar carreras y en 2027 pelear por el título.

En la previa a este fin de semana, Alpine anunció la renovación de Gasly hasta 2028 y Colapinto podría tener su chance para 2026, según palabras del propio Briatore este sábado en declaraciones a Sky.

La próxima fecha será el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.

