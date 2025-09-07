Kevin Zenón, con las horas contadas en Boca: los dos clubes europeos que ofertaron por su pase

No juega un partido desde julio pasado

Kevin Zenón llegó a Boca Juniors a principios de 2024 proveniente de Unión de Santa Fe por una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares por el 80% del pase, junto con porcentajes de otros futbolistas involucrados en la negociación. Hoy, a casi dos años de su arribo, acumula 72 partidos con el Xeneize, en los cuales ha marcado 10 goles y 7 asistencias, pero actualmente atraviesa un periodo extenso de poca productividad en la cancha, que lo llevó a no ser considerado en los últimos cuatro duelos del Torneo Clausura y la directiva no descarta venderlo en el corto plazo.

El volante ofensivo de 24 años es seguido de cerca por mercados de segundo orden en Europa, ya que el CSKA de Rusia y el Olympiacos de Grecia elevaron dos ofrecimientos que ya están en poder del Xeneize, según precisaron los periodistas Augusto César, que cubre el día a día del club en ESPN, y Germán García Grova.

Zenón no juega en la Primera del elenco Azul y Oro desde el 27 de julio pasado, cuando ingresó 16 minutos en la caída 0-1 ante Huracán en Parque Patricios, pero su falta de participación no es nueva. Luego de ser titular ante Bayern Múnich y Benfica por el Mundial de Clubes, nunca más arrancó un duelo desde el minuto cero. Tuvo que reemplazar al Changuito Zeballos ante Auckland City y disputó un total de 53 minutos por el Clausura fraccionados entre Argentinos (29′), Unión (8′) y el Globo en el estadio Tomás Adolfo Ducó (16′). Además, ingresó 5′ en la eliminación ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. No mete un gol desde el 4 de mayo en el empate 1-1 ante Tigre.

En los últimos cuatro duelos de Boca Juniors no estuvo en la consideración de Miguel Ángel Russo. Fue suplente en la igualdad contra Racing (1-1) y en la victoria frente a Independiente Rivadavia (3-0), mientras que ni siquiera estuvo en el banco en los triunfos siguientes ante Banfield y Aldosivi, ambos por 2-0.

Kevin Zenón marcó 10 goles en Boca Juniors (Crédito: JUAN MABROMATA / AFP)

Las ofertas de los clubes europeos son por la venta de un porcentaje del jugador, aunque las fuentes citadas afirman que los dirigentes las consideran bajas para las pretensiones que tienen por el futbolista. Sin embargo, tampoco hay mucho tiempo para negociar porque los dos países están cerca del cierre de la ventana de transferencias. “Se define en horas”, aseguró Cesar.

Una de las cosas que podría inclinar la voluntad del jugador son los objetivos de esas entidades en el corto plazo porque Olympiakos jugará la UEFA Champions League de esta temporada, mientras que los rusos no pueden jugar en el ámbito internacional por la prohibición vigente de la UEFA y la FIFA, que se remonta desde el comienzo del conflicto entre ese país y Ucrania.

En sus competiciones domésticas, los griegos lideran el campeonato junto al AEK Atenas y el PAOK con puntaje ideal en dos presentaciones. Su plantel cuenta con las presencias de los argentinos Francisco Pancho Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni.

Fue titular por última vez ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes (Crédito: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Vale destacar que el nombre de Kevin Zenón suena hace varias semanas en el radar del club dirigido por el español José Luis Mendilibar. A principios de agosto mandó una oferta, que fue rechazada, de siete millones de dólares por el 80% de la ficha. El monto es inferior a su cláusula de salida, que asciende a USD 15 millones, pero aumenta a USD 20 millones si ocurre en el último tramo de la ventana de transferencias. Al inicio de este año, Porto también quiso llevárselo a cambio de USD 12 millones por la totalidad de su pase.

Por otro lado, CSKA es el escolta del líder Krasnodar tras siete presentaciones y posee a un ex Unión entre sus filas, ya que Lionel Verde emigró cedido desde el Tatengue en este mercado. Él se suma al ex River Plate, Rodrigo Villagra, y a Ramiro Di Luciano.

Boca Juniors volverá a jugar el próximo domingo desde las 17:30 (hora argentina) ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura. Sus rivales venideros serán Central Córdoba en la Bombonera, Defensa y Justicia en Florencio Varela, Newell’s como local y Barracas Central en condición de visitante.