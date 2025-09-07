Así quedaron las tablas de la F1 tras el GP de Italia: Norris acortó distancia con Piastri en la lucha por el título y otra decepción de Alpine

El Gran Premio de Italia celebrado en Monza no modificó el panorama de la Fórmula 1 en la clasificación de pilotos y constructores. Max Verstappen se quedó con la victoria y sumó para seguir dando pelea a los McLaren. La carrera también dejó como saldo nuevos puntos para Oscar Piastri y McLaren, quienes continúan consolidando su liderazgo en la tabla general.

Verstappen sumó su victoria número 65 en la F1 y la tercera de este año tras cruzar la meta por delante de Lando Norris y del propio Piastri, que mantiene la punta del campeonato. El podio en Monza reafirmó la presencia de ambos pilotos de McLaren en los primeros lugares del certamen.

Después del paso por Italia, el piloto australiano lidera el torneo de pilotos con 324 puntos, seguido por su compañero de equipo (293). La diferencia entre ambos se redujo después de la cita en Monza y ahora es de 31 unidades. Por su parte, Verstappen escaló hasta los 230 puntos, mientras que George Russell de Mercedes se ubica cuarto con 194 unidades. Charles Leclerc de Ferrari suma 163, ampliando su margen respecto a Lewis Hamilton, quien ostenta 117 y sigue detrás del monegasco.

El rendimiento de Alexander Albon en Williams lo colocó en la séptima posición de la tabla, mientras que el debutante italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), avanzaron posiciones tras sus resultados. Nico Hülkenberg completa el grupo de los diez primeros.

En el apartado de marcas, McLaren refuerza su dominio tras el Gran Premio de Italia al alcanzar los 617 puntos, una ganancia de 33 unidades respecto a la carrera anterior, celebrada en Países Bajos. El equipo británico amplió distancia sobre Ferrari, que suma ahora 280 puntos y superó por 20 unidades a Mercedes, tercero en la tabla, quien llega con 260. Red Bull reúne 239 puntos en la cuarta posición, alejándose ligeramente de sus perseguidores.

Las ubicaciones en la zona media y baja también experimentaron movimientos. Williams subió a 86 puntos tras los avances de Albon y Sainz, mientras que Aston Martin se mantuvo en 62 unidades. Más abajo, Racing Bulls se ajustó a 61 puntos y Sauber contabiliza 55. La lista la completan Haas con 44 y Alpine, que sigue sin sumar tras el resultado discreto de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Monza (20).

Los resultados de Monza dejaron a varios protagonistas sin cosecha. Franco Colapinto finalizó 17°, lejos de sus primeros puntos en la F1. La atención de equipos y pilotos se concentra ya en la próxima cita del calendario, el Gran Premio de Azerbaiyán, previsto para entre el 19 y 21 de septiembre en el circuito urbano de Bakú. La temporada entra en una etapa definitoria, con McLaren y Piastri fortalecidos como líderes y el resto de los equipos en busca de recortar distancias en las últimas fechas del campeonato.

Piastri continúa liderando la clasificación de pilotos (Reuters)

Clasificación de Pilotos tras el GP de Italia:

1- Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos

2- Lando Norris (McLaren): 293 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull): 230 puntos

4- George Russell (Mercedes): 194 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari): 163 puntos

6- Lewis Hamilton (Ferrari): 117 puntos

7- Alexander Albon (Williams): 70 puntos

8- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 66 puntos

9- Isack Hadjar (Racing Bulls): 38 puntos

10- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos

11- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos

12- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos

13- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos

14- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos

15- Liam Lawson (Racing Bulls): 20 puntos

16- Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos

17- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos

18- Carlos Sainz (Williams): 16 puntos

19- Yuki Tsunoda (Red Bull): 12 puntos

20- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos

21- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Clasificación de Constructores tras el GP de Italia:

1- McLaren: 617 puntos

2- Ferrari: 280 puntos

3- Mercedes: 260 puntos

4- Red Bull: 239 puntos

5- Williams: 86 puntos

6- Aston Martin: 62 puntos

7- Racing Bulls: 61 puntos

8- Sauber: 55 puntos

9- Haas: 44 puntos

10- Alpine: 20 puntos