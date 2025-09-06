Independiente Rivadavia venció 3-1 a Tigre y espera por River o Racing en la semifinal de la Copa Argentina

En el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Rosario, Independiente Rivadavia venció 3-1 a Tigre, por los cuartos de final de la Copa Argentina y se clasificó a la semifinal por primera vez en su historia. En dicha instancia, la Lepra mendocina aguardará por el ganador del cruce entre Racing y River Plate.

El conjunto mendocino marcó el 1-0 en la primera llegada a fondo del encuentro. Luego de un rechazo corto de Joaquín Laso, la pelota le cayó a Sebastián Villa, quien filtró el balón dentro del área para Matías Fernández, que definió de zurda para dejar sin opciones al arquero Felipe Zenobio.

Sin embargo, la respuesta del Matador llegó a los 20 minutos. Jabes Saralegui trasladó el balón desde tres cuartos de cancha, no encontró oposición y sacó un derechazo que se tornó inatajable para Ezequiel Centurión, que vio como el balón cruzaba la red y se decretaba el 1-1 en la noche rosarina.

Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa Argentina

A pesar de que ambos equipos tuvieron ocasiones para volver a desnivelar el marcador, las imprecisiones en los metros finales hicieron que se fueran al descanso igualados 1-1. Ya en el complemento, la tónica del encuentro continuó pareja, con un pequeño dominio del elenco de Victoria, en los primeros 15 minutos, aunque no muy significativo.

De hecho, Independiente Rivadavia se recuperó y marcó el 2-1. El colombiano Villa -figura de la cancha- condujo un ataque de gran manera, le sirvió el balón a Fernández sobre la banda izquierda y éste habilitó a Fabrizio Sartori, quien llegó solo debajo del arco para empujar la pelota.

A poco del final, los dirigidos por Alfredo Berti sellaron el resultado. Ezequiel Bonifacio llegó por la banda derecha y sacó un remate implacable que se metió en el ángulo del arco defendido por Zenobio.

Tras el tanto, el arquero de Tigre se fue expulsado, debido a que fue a buscar a Pedro Souto, quien era parte de los suplentes de Independiente y realizó un gesto obsceno a la parcialidad del Matador, por lo que también vio la tarjeta roja de parte del árbitro Pablo Dóvalo.

El encuentro se ensució en el final con algunos incidentes entre los protagonistas y Lazo terminó dejando a su equipo con 9 jugadores por doble amonestación.

Formaciones:

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA:

TODOS LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Tigre 1 -3 Independiente Rivadavia

Racing vs. River

Newell´s Old Boys vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Lanús

TODOS LOS RESULTADOS DE LA COPA ARGENTINA

OCTAVOS DE FINAL

Unión (SF) (3) 0-0 (4) River

San Lorenzo 0-1 Tigre

Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario

Racing 3-0 Deportivo Riestra

Atlético Tucumán 2-3 Newell’s

Belgrano 2-0 Independiente

Aldosivi 1-2 Argentinos

Lanús 2-0 Huracán

16AVOS DE FINAL

San Lorenzo (3) 0-0 (1) Quilmes

Tigre 2-0 Banfield

Platense (1) 2-2 (3) Independiente Rivadavia (M)

Central Córdoba (R) (5) 1-1 (4) Gimnasia

Racing 3-1 San Martín (SJ)

Deportivo Riestra (4) 2-2 (3) Deportivo Armenio

Rosario Central (1) 0-0 (3) Unión

San Martín (T) 0-3 River

Boca 1-2 Atlético Tucumán

Defensa y Justicia 0-2 Newell’s

Belgrano 3-2 Defensores de Belgrano

Gimnasia de Mendoza 1-2 Independiente

Estudiantes (LP) 1 (2) - 1 (4) Aldosivi

Excursionistas 0-3 Argentinos

Lanús 2-0 Vélez

Instituto 0 (2) - 0 (3) Huracán

32AVOS DE FINAL

San Lorenzo 0 (6)-(5) 0 Sportivo Las Parejas

Huracán 2-1 San Martín de Formosa

Boca 5 - 0 Argentino de Monte Maíz

River 2 - 0 Ciudad de Bolívar

Racing 2-0 Santamarina

Independiente 2-0 Sportivo Belgrano de San Francisco

Estudiantes de La Plata 2-1 Sarmiento de La Banda

Gimnasia La Plata 1 - 0 Deportivo Español

Platense 2-0 Argentino de Quilmes

Argentinos Juniors 3-0 Central Norte de Salta

Belgrano de Córdoba 3-1 Real Pilar

Talleres de Córdoba (4) 3-3 (5) Deportivo Armenio

Rosario Central 1-0 Los Andes

Newell’s (5) 0-0 (4) Kimberley

Lanús 4 - 0 General Lamadrid

Banfield 1-0 Villa Mitre

Tigre 3-0 Berazategui

Vélez 1-0 Ferrocarril Midland

Defensa y Justicia 3-1 Racing de Córdoba

Unión de Santa Fe 3-1 Colegiales

Deportivo Riestra (3)2-2(1) San Telmo

Barracas Central 0-2 Defensores de Belgrano

Godoy Cruz 0-1 Excursionistas

Independiente Rivadavia 1-0 Estudiantes de Buenos Aires

Sarmiento de Junín 0-1 Central Córdoba de Rosario

Aldosivi 1 (6) - 1 (5) Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia de Mendoza 2-0 Nueva Chicago

San Martín de San Juan (3) 0-0 (0) Gimnasia de Jujuy

San Martín de Tucumán 0 (3)- 0 (1) Colón de Santa Fe

Atlético Tucumán 2 - 1 All Boys

Instituto de Córdoba 3- 0 Deportivo Madryn

Central Córdoba de Santiago del Estero 0-1 Quilmes