Independiente Rivadavia venció 3-1 a Tigre y espera por River o Racing en la semifinal de la Copa Argentina

En el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Rosario, Independiente Rivadavia venció 3-1 a Tigre, por los cuartos de final de la Copa Argentina y se clasificó a la semifinal por primera vez en su historia. En dicha instancia, la Lepra mendocina aguardará por el ganador del cruce entre Racing y River Plate.
El conjunto mendocino marcó el 1-0 en la primera llegada a fondo del encuentro. Luego de un rechazo corto de Joaquín Laso, la pelota le cayó a Sebastián Villa, quien filtró el balón dentro del área para Matías Fernández, que definió de zurda para dejar sin opciones al arquero Felipe Zenobio.
Sin embargo, la respuesta del Matador llegó a los 20 minutos. Jabes Saralegui trasladó el balón desde tres cuartos de cancha, no encontró oposición y sacó un derechazo que se tornó inatajable para Ezequiel Centurión, que vio como el balón cruzaba la red y se decretaba el 1-1 en la noche rosarina.
A pesar de que ambos equipos tuvieron ocasiones para volver a desnivelar el marcador, las imprecisiones en los metros finales hicieron que se fueran al descanso igualados 1-1. Ya en el complemento, la tónica del encuentro continuó pareja, con un pequeño dominio del elenco de Victoria, en los primeros 15 minutos, aunque no muy significativo.
De hecho, Independiente Rivadavia se recuperó y marcó el 2-1. El colombiano Villa -figura de la cancha- condujo un ataque de gran manera, le sirvió el balón a Fernández sobre la banda izquierda y éste habilitó a Fabrizio Sartori, quien llegó solo debajo del arco para empujar la pelota.
A poco del final, los dirigidos por Alfredo Berti sellaron el resultado. Ezequiel Bonifacio llegó por la banda derecha y sacó un remate implacable que se metió en el ángulo del arco defendido por Zenobio.
Tras el tanto, el arquero de Tigre se fue expulsado, debido a que fue a buscar a Pedro Souto, quien era parte de los suplentes de Independiente y realizó un gesto obsceno a la parcialidad del Matador, por lo que también vio la tarjeta roja de parte del árbitro Pablo Dóvalo.
El encuentro se ensució en el final con algunos incidentes entre los protagonistas y Lazo terminó dejando a su equipo con 9 jugadores por doble amonestación.
ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA:
TODOS LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL
Tigre 1 -3 Independiente Rivadavia
Racing vs. River
Newell´s Old Boys vs. Belgrano
Argentinos Juniors vs. Lanús
TODOS LOS RESULTADOS DE LA COPA ARGENTINA
OCTAVOS DE FINAL
Unión (SF) (3) 0-0 (4) River
San Lorenzo 0-1 Tigre
Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario
Racing 3-0 Deportivo Riestra
Atlético Tucumán 2-3 Newell’s
Belgrano 2-0 Independiente
Aldosivi 1-2 Argentinos
Lanús 2-0 Huracán
16AVOS DE FINAL
San Lorenzo (3) 0-0 (1) Quilmes
Tigre 2-0 Banfield
Platense (1) 2-2 (3) Independiente Rivadavia (M)
Central Córdoba (R) (5) 1-1 (4) Gimnasia
Racing 3-1 San Martín (SJ)
Deportivo Riestra (4) 2-2 (3) Deportivo Armenio
Rosario Central (1) 0-0 (3) Unión
San Martín (T) 0-3 River
Boca 1-2 Atlético Tucumán
Defensa y Justicia 0-2 Newell’s
Belgrano 3-2 Defensores de Belgrano
Gimnasia de Mendoza 1-2 Independiente
Estudiantes (LP) 1 (2) - 1 (4) Aldosivi
Excursionistas 0-3 Argentinos
Lanús 2-0 Vélez
Instituto 0 (2) - 0 (3) Huracán
32AVOS DE FINAL
San Lorenzo 0 (6)-(5) 0 Sportivo Las Parejas
Huracán 2-1 San Martín de Formosa
Boca 5 - 0 Argentino de Monte Maíz
River 2 - 0 Ciudad de Bolívar
Racing 2-0 Santamarina
Independiente 2-0 Sportivo Belgrano de San Francisco
Estudiantes de La Plata 2-1 Sarmiento de La Banda
Gimnasia La Plata 1 - 0 Deportivo Español
Platense 2-0 Argentino de Quilmes
Argentinos Juniors 3-0 Central Norte de Salta
Belgrano de Córdoba 3-1 Real Pilar
Talleres de Córdoba (4) 3-3 (5) Deportivo Armenio
Rosario Central 1-0 Los Andes
Newell’s (5) 0-0 (4) Kimberley
Lanús 4 - 0 General Lamadrid
Banfield 1-0 Villa Mitre
Tigre 3-0 Berazategui
Vélez 1-0 Ferrocarril Midland
Defensa y Justicia 3-1 Racing de Córdoba
Unión de Santa Fe 3-1 Colegiales
Deportivo Riestra (3)2-2(1) San Telmo
Barracas Central 0-2 Defensores de Belgrano
Godoy Cruz 0-1 Excursionistas
Independiente Rivadavia 1-0 Estudiantes de Buenos Aires
Sarmiento de Junín 0-1 Central Córdoba de Rosario
Aldosivi 1 (6) - 1 (5) Gimnasia y Tiro de Salta
Gimnasia de Mendoza 2-0 Nueva Chicago
San Martín de San Juan (3) 0-0 (0) Gimnasia de Jujuy
San Martín de Tucumán 0 (3)- 0 (1) Colón de Santa Fe
Atlético Tucumán 2 - 1 All Boys
Instituto de Córdoba 3- 0 Deportivo Madryn
Central Córdoba de Santiago del Estero 0-1 Quilmes