Embajada de Estados Unidos advirtió por demoras en visas para el Mundial 2026, pero para ir a Canadá y México el proceso es más fácil

La Embajada de Estados Unidos en Colombia advierte sobre los extensos tiempos de espera para tramitar la visa de cara al Mundial 2026, luego de la clasificación de la selección Colombia - crédito FCF

La clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026 generó una ola de entusiasmo entre los aficionados, que ya planean acompañar al equipo en la cita deportiva más importante del planeta.

Sin embargo, uno de los principales requisitos para quienes desean asistir a los partidos en Estados Unidos es contar con una visa estadounidense vigente.

Ante el creciente interés, la Embajada de Estados Unidos en Colombia recomendó iniciar el trámite de visa lo antes posible, debido a la alta demanda y los extensos tiempos de espera que caracterizan el proceso.

La misión diplomática, a través de sus canales oficiales, destacó que la edición de 2026 será la más grande en la historia del fútbol, tanto por el número de equipos participantes como por la cantidad de ciudades sede.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia advierte sobre los extensos tiempos de espera para tramitar la visa de cara al Mundial 2026 - crédito Embajada de los Estados Unidos Colombia/Facebook

Por ello, recomendó a los interesados iniciar cuanto antes el proceso de solicitud de visa para evitar retrasos o contratiempos, ya que la demanda de citas consulares aumentará a medida que se acerque la fecha del torneo.

Para quienes planean asistir al Mundial en Estados Unidos, el tipo de visa requerido es la B1/B2, destinada a viajes de turismo, visitas temporales o gestiones de negocios.

El proceso comienza con la diligencia del formulario DS-160, disponible únicamente en inglés y accesible en línea. Tras completar este paso, el solicitante debe abonar un pago de USD 185 (aproximadamente 777.000 pesos colombianos) y programar una cita para la entrevista consular en la Embajada en Bogotá.

Cada martes a las 9:00 a. m. se habilitan nuevos espacios para agendar citas, aunque en ocasiones se liberan cupos adicionales en otros horarios.

El día de la entrevista, es obligatorio presentar un pasaporte vigente con al menos seis meses de validez posterior a la fecha estimada de ingreso a Estados Unidos, la confirmación del formulario DS-160, una fotografía reciente de 5×5 centímetros y documentos que respalden la intención de regresar a Colombia.

El proceso para obtener la visa B1/B2 incluye formulario en inglés, pago de USD 185 y entrevista consular en Bogotá - crédito Pixabay

Entre estos soportes se incluyen certificaciones laborales, constancias académicas, escrituras o registros de propiedad y documentos que demuestren vínculos familiares.

La decisión final recae en el oficial consular, que evaluará los documentos y realizará preguntas para determinar si aprueba o rechaza la solicitud. Es fundamental demostrar que el viaje tiene carácter temporal y que existen lazos sólidos con el país de origen.

Actualmente, el tiempo de espera para una cita de primera vez supera el año, situándose entre 12 y 18 meses. Esto implica que quienes inicien el trámite en septiembre de 2025 difícilmente contarán con el documento antes de junio de 2026, cuando arranca el Mundial.

La Embajada ha enfatizado que la edición de 2026 será “la más grande de la historia”, lo que incrementa la presión sobre el sistema consular.

En el contexto político, durante un acto en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron que el sorteo final de grupos se celebrará el 5 de diciembre de 2025 en Washington.

En ese mismo evento, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las solicitudes de visa para turistas del Mundial “serán examinadas a fondo”, aunque reiteró que los visitantes serán bienvenidos.

Además, en junio de 2025, la Casa Blanca firmó una proclamación que restringe total o parcialmente la entrada y emisión de visas para nacionales de países considerados de “alto riesgo”. Aunque Colombia no figura en esa lista, el anuncio refleja un entorno de mayor escrutinio en los trámites consulares, lo que refuerza la recomendación de anticipar el proceso.

Para quienes ya han tenido visa estadounidense, existe una alternativa más ágil: si el documento venció hace menos de 48 meses, es posible renovarlo sin necesidad de entrevista, lo que reduce el trámite a pocas semanas y aumenta las probabilidades de obtener el permiso a tiempo para el Mundial.

Trámites para Canadá y México: alternativas más sencillas

Los trámites para viajar a Canadá y México son más sencillos y rápidos que el proceso de visa estadounidense para colombianos - crédito Mathieu Belanger/Reuters

En contraste, los procesos para viajar a Canadá y México resultan considerablemente más sencillos. Para Canadá, la visa de visitante cuesta 100 dólares canadienses más 85 por concepto de biometría (alrededor de 573.000 pesos en total), el trámite suele demorar entre uno y tres meses y la tasa de aprobación para colombianos ronda el 78%.

México, por su parte, exige únicamente la Forma Migratoria Múltiple, con un costo cercano a 40 dólares (168.000 pesos), que puede obtenerse en línea o en el aeropuerto y suele aprobarse en cuestión de horas o pocos días.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, con la final programada en Nueva York/Nueva Jersey.

México sólo exige un formato migratorio y el pasaporte vigente del viajero - crédito Henry Romero/Reuters

La tasa de aprobación de visas para colombianos en Estados Unidos oscila entre el 67% y el 76%, mientras que en Canadá se sitúa cerca del 78%.

Para quienes nunca han tenido visa estadounidense, iniciar el proceso con poco tiempo de anticipación podría resultar en la obtención del documento demasiado tarde para asistir al evento.

En este escenario, quienes cuentan con una visa estadounidense reciente y solo requieren renovarla tienen una oportunidad concreta de acompañar a la Selección Colombia en los estadios de Estados Unidos durante el Mundial.