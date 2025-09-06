Cristiano Ronaldo anotó un doblete para Portugal y sigue acortando la brecha en la carrera por los mil goles: el nuevo récord que está por alcanzar

Cristiano Ronaldo sigue demostrando su vigencia en el fútbol de élite. A sus 40 años, el capitán de Portugal marcó un doblete para su selección en la goleada 5-0 frente a Armenia por la primera fecha de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, y quedó a un paso de firmar otro récord histórico.

El encuentro, disputado en territorio armenio, mostró desde el inicio la superioridad del conjunto dirigido por Roberto Martínez. A los 10 minutos, Joao Félix abrió el marcador, estableciendo rápidamente la diferencia. Poco después, Cristiano amplió la ventaja tras recibir una asistencia de Pedro Neto que le permitió definir sin oposición en el área chica. La primera mitad concluyó con un tercer gol, obra de Joao Cancelo a los 32 minutos.

En el arranque del segundo tiempo, el delantero del Al Nassr volvió a marcar, esta vez con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero Avagyan. Este tanto, convertido antes de cumplirse el primer minuto del complemento, representó el cuarto para Portugal y el segundo en la cuenta personal de CR7. Tras cumplir con su cuota goleadora, el atacante fue sustituido a los 58 minutos por Gonçalo Ramos. Poco después, Joao Félix anotó su segundo gol, sellando el 5-0 definitivo.

El récord que está a un paso de conseguir el luso de 40 años es el que ostenta actualmente Carlos Ruiz con la selección de Guatemala. El Pescadito, que dejó el fútbol hace casi una década, sumó 39 anotaciones por eliminatorias mundialistas con su país. CR7 ya acumula 38 con Portugal en estas instancias y supera así los números de Lionel Messi con Argentina (36), Ali Daei en Irán (35) y Robert Lewandowski con Polonia (31).

El otro registro que Cristiano tiene en la mira es el de los mil goles. El máximo artillero en la historia del fútbol profesional agregó dos gritos más en su carrera para ubicarse en los 942 goles en 1285 presentaciones, repartiendo las cifras entre Sporting Lisboa de Portugal (5 goles en 31 partidos), Real Madrid de España (450 goles en 438 partidos), Juventus de Italia (101 goles en 134 partidos), Manchester United de Inglaterra (145 goles en 346 partidos), Al Nassr de Arabia Saudita (101 goles en 114 partidos) y la selección portugués (140 goles en 222 partidos).

Estos números, además, le permiten figurar delante de Lionel Messi como máximo artillero a nivel selecciones: el argentino firmó 114 de los 879 goles en su carrera con la camiseta de Argentina.

Con este resultado, el conjunto portugués arrancó de la mejor manera el Grupo F de las Eliminatorias UEFA, el cual comparte con Irlanda, Hungría y la ya mencionada selección de Armenia.

Vale recordar que UEFA ahora goza de 16 cupos para la cita ecuménica que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que los primeros de cada grupo (son 12 en total) accederán de manera directa y que los segundos de la zona participarán de un repechaje para definir a los restantes cuatro lugares, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25, que no hayan obtenido la clasificación.

El próximo compromiso para Cristiano Ronaldo y para Portugal será el martes 9 de septiembre, cuando se tenga que enfrentar a Hungría. El encuentro comenzará a las 15:45 (hora de Argentina) y tendrá lugar en el estadio Puskás Aréna, de Budapest.