El sincero análisis de Franco Colapinto tras el flojo inicio de Alpine en el GP de Italia: “No se sentía bien el auto, estamos lejos”

El Gran Premio de Italia en Monza abrió su actividad con un marco de expectativa para Alpine, que busca mejorar su performance en lo que va de la temporada en la Fórmula 1. Luego de ceder su vehículo a Paul Aron para que girara en la FP1, Franco Colapinto salió a la pista en la segunda sesión de entrenamientos del viernes para continuar con la puesta a punto de cara a la carrera de este domingo.

“Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto. Un poco lo de los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino”, comenzó su relato. No obstante, luego añadió: “Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre. Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos”.

La planificación de Alpine incluyó una rotación de nombres en el auto número 2 de la escudería. En la FP1, la elección fue para el estonio Paul Aron, quien se subió por primera vez al Alpine A525 y protagonizó un trompo durante su tanda cronometrada. El incidente no tuvo consecuencias materiales pero marcó uno de los focos de la jornada inicial, ya que frenó momentáneamente el desarrollo de la sesión y obligó al piloto a recuperar el control del vehículo en una de las variantes rápidas del trazado italiano.

El argentino, por su parte, completó su tanda sin inconvenientes técnicos ni incidentes, y se ubicó en el puesto 20° del clasificador general de la sesión (su compañero Pierre Gasly, 18°). El oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:21.564, obtenido a lo largo de 30 giros. El francés, por su parte, apareció 0.462 por delante del argentino (1:21.102). De esta manera, Alpine volvió a sufrir la falta de potencia del motor Renault, especialmente en un trazado que exige máxima velocidad punta.

Franco Colapinto brindó sus sensaciones en la previa al GP de Monza (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

“Estamos un poco lejos, creo que hay que entender el porqué en la noche. Porque tenemos tan poco grip atrás y sobre calentamos las gomas. Un poco de trabajo para esta tarde y estar listos para mañana”, remarcó.

Colapinto, que regresa a Monza en el aniversario de su debut en la máxima categoría, ocurrido el año pasado con la escudería Williams, viene de finalizar en el puesto 11 del GP de los Países Bajos. Lo sucedido en el circuito de Zandvoort fue el mejor resultado del argentino con la escudería francesa desde que se subió al volante del A525 en Imola en reemplazo de Jack Doohan.

“Creo que nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil por las rectas. Después, lo que no nos esperábamos era tener tanta inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. Hay mucho para hacer. El balance no es bueno”, sostuvo. Para cerrar, si bien reconoció que fue mejorando a lo largo de la FP2, se mantuvo en la misma línea y esbozó: “Mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho”.

El sábado, la agenda marcará la última sesión de entrenamientos libres y la clasificación oficial, instancia en la que se definirán las posiciones para la carrera del domingo. La labor realizada en los entrenamientos libres será clave para el ajuste final del monoplaza y el diagnóstico de tendencias tanto para Alpine como para Colapinto en lo individual.

Durante el primer día de actividad del Gran Premio de Italia 2025 en Monza, Lando Norris (McLaren) lideró la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) con un tiempo de 1m19.878, seguido de cerca por Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (Williams), en una tanda marcada por la competitividad entre las principales escuderías. La sesión se interrumpió brevemente por una salida de pista de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que distintos equipos aprovecharon para realizar pruebas de configuración tanto con neumáticos duros como blandos.