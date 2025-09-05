Deportes

Un despiste durante una carrera de karting en Chaco terminó en una brutal pelea entre dos pilotos con golpes de puño y patadas

En la inauguración del circuito de Saénz Peña, Kevin Walter y Tomás Bergallo protagonizaron una escandalosa gresca tras de una maniobra en la que ambos quedaron en la tierra

Guardar
La fuerte pelea entre dos pilotos de karting

La inauguración del kartódromo de Sáenz Peña en la provincia de Chaco quedó marcada por un episodio de violencia que rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó repercusión en el ambiente del automovilismo local. Durante la segunda serie de la categoría Varilleros 175 kilos, un incidente en pista derivó en una pelea a golpes entre los pilotos Kevin Walter y Tomás Bergallo, luego de que una maniobra en pista terminara con ambos fuera de competición.

El hecho se produjo cuando ambos corredores, tras un roce en la recta principal, terminaron fuera del trazado. Según informó el medio especializado Carburando, el karting de Bergallo sufrió la rotura de la dirección y un desperfecto en la caja de cambios, lo que le impidió maniobrar correctamente en la curva siguiente, en la cual no pudo doblar. Esta situación provocó que tanto él como Walter salieran de la pista y quedaran atascados en la tierra arada.

La reacción de Kevin fue inmediata y violenta. Descendió de su vehículo y, visiblemente alterado, se dirigió hacia su rival, quien aún permanecía sentado en su butaca. En ese momento, Walter le propinó un fuerte empujón con ambos brazos, un golpe de puño en el casco y luego una patada. Mientras ocurría esto, Bergallo intentaba explicarle el desperfecto mecánico señalando la rueda y la palanca de cambios de su karting. La agresión fue registrada por testigos y por la transmisión televisiva. Cabe destacar que Walter llegaba a la competencia como líder del campeonato, lo que añadió mayor repercusión al incidente.

La pelea se extendió durante varios minutos, con insultos y gestos airados, hasta que otros participantes y allegados intervinieron para separar a los involucrados y evitar que la situación escalara aún más. La indignación del público presente fue notoria, y el episodio opacó el estreno del circuito, que había sido acondicionado en un trabajo conjunto entre distintos entes y la Comisión del Kartódromo Sáenz Peña.

El comunicado de la organización
El comunicado de la organización del Campeonato Provincial de Karting en Tierra luego de la pelea

Ante la magnitud del suceso, la organización del Campeonato Provincial de Karting en Tierra (CPKT) emitió un comunicado en el que expresó rechazo de forma contundente: “Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia y agresiones que se visualizaron y viralizaron en las últimas horas. Queremos dejar en claro que este tipo de actitudes no corresponden con el comportamiento ni con los valores que buscamos transmitir e inspirar en nuestro deporte. El karting, como disciplina, debe ser un espacio de respeto, pasión y compañerismo, donde prevalezcan la sana competencia y el espíritu deportivo”. Además, la entidad reafirmó su compromiso de trabajar para que cada fecha del campeonato se desarrolle en un marco de convivencia, seguridad y respeto mutuo.

A la publicación en sus redes sociales oficiales, agregó: “El karting es más que un deporte; es la pasión que nos une, el respeto que nos guía y la sana competencia que nos hace crecer. Desde la organización, reafirmamos nuestro compromiso con estos valores. Cada fecha es una oportunidad para demostrar que, en la pista, prevalece el talento y, fuera de ella, el compañerismo. Sigamos construyendo juntos el deporte que queremos”.

La Comisión Directiva del Kartódromo Sáenz Peña también se pronunció en términos similares, manifestando: “Nuestro objetivo es que este lugar sea siempre un espacio donde pilotos, equipos y familias disfruten de la competencia en un ambiente de respeto, seguridad y compañerismo. El karting nos une por la pasión por las carreras, y esa pasión debe vivirse con juego limpio, amistad y verdadero espíritu deportivo”. La institución subrayó su rechazo a toda forma de violencia y actitudes antideportivas, y aseguró que continuará trabajando para que cada evento en la pista se desarrolle en un clima positivo y seguro.

El kartódromo de Sáenz Peña, inaugurado oficialmente ese fin de semana, cuenta con una extensión de 830 metros y está ubicado sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 184. La apertura del circuito representó un hito para el automovilismo chaqueño.

Temas Relacionados

KartingAutomovilismodeportes-argentinaKevin WalterTomás Bergallo

Últimas Noticias

Independiente hizo un fuerte descargo tras la descalificación de la Sudamericana y pidió que devuelvan los objetos que entregó para el museo de Conmebol

El Rojo difundió un extenso texto dirigido al presidente de la entidad que regula el fútbol de la región. “La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, afirmaron

Independiente hizo un fuerte descargo

Franco Colapinto quedó 20° en la segunda práctica del GP de Italia de Fórmula 1: Alpine tuvo una primera jornada preocupante en Monza

Tras ceder su coche en el primer entrenamiento, el argentino sumó sus primeros kilómetros en la FP2 con un registro que lo ubicó al fondo del listado

Franco Colapinto quedó 20° en

El sincero análisis de Franco Colapinto tras el flojo inicio de Alpine en el GP de Italia: “No se sentía bien el auto, estamos lejos”

El argentino brindó sus sensaciones tras el primer día de entrenamientos en el Autodromo Nazionale di Monza

El sincero análisis de Franco

Lionel Messi publicó un emotivo posteo tras la victoria de Argentina con una particular frase sobre su futuro

El capitán de la Albiceleste se expresó en las redes luego de su doblete y el triunfo del equipo ante Venezuela

Lionel Messi publicó un emotivo

Los Pumas jugarán un partido clave para su futuro en el Rugby Championship ante los Wallabies: hora, TV y formaciones

El seleccionado argentino visitará el Queensland Country Bank Stadium de Australia por la tercera jornada del torneo del Hemisferio Sur. El partido será este sábado desde la 1 de la mañana

Los Pumas jugarán un partido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Procesaron con prisión preventiva a

Procesaron con prisión preventiva a “El Yiyi”, jefe de una célula del Tren de Aragua en Argentina

El resultado de las elecciones bonaerenses determinará con qué velocidad se debatirá la nueva ley de DNU en Diputados

Nacional vs importado: qué eligen hoy los argentinos cuando compran ropa, según una encuesta del sector textil

Quién es el hombre detrás del boom de los Labubu, los muñecos que conquistan los looks de las celebridades

Un relevamiento privado mostró deflación en alimentos durante la última semana

INFOBAE AMÉRICA
El oro alcanza un máximo

El oro alcanza un máximo histórico tras los datos de empleo en Estados Unidos

Qué leer esta semana: el libro de la vieja, secretos de Fangio y una “espía” en la Unión Soviética

Daniel Noboa vinculó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con estructuras criminales regionales

Crisis de gobierno en el Reino Unido: Starmer remodelará su gabinete tras la renuncia de su viceprimera ministra

La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por Noboa

TELESHOW
El sugestivo comentario de Flor

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”