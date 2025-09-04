“Lo más ridículo del fútbol”: dos jugadores se despidieron de sus clubes con una carta idéntica, estalló la polémica y uno de ellos se defendió

La publicación de Fábio Silva que fue plagiada por Uche

Los mercados de pases suelen ser momentos propicios para muchos movimientos entre clubes. En este sentido, los futbolistas tienen mudanzas inmediatas que incluyen una nueva adaptación a un país, una cultura o un uso horario. Por ello, las clásicas cartas de despedida en redes sociales se multiplican a la velocidad de la luz para dejarle un mensaje en buenos o malos términos a la institución de la que emigran. Pero lo que se registró entre Fábio Silva y Christantus Uche por una insólita coincidencia en sus mensajes de adiós con sus respectivos equipos es algo que difícilmente haya ocurrido en el pasado.

Silva, delantero portugués de 23 años, emigró del Wolverhampton al Borussia Dortmund a cambio de 22.500.000 de euros (USD 26.200.000), según repasó el sitio especializado Transfermarkt. Y se despidió de la entidad que milita en la Premier League a través de una extensa carta de seis párrafos, en los que agradecía la confianza puesta en él: “Ahora es el momento de empezar un nuevo capítulo, pero no olvidaré dónde he estado. Siempre seré otro seguidor de este club”. El problema radica en que Uche utilizó exactamente el mismo texto de su colega para despedirse del Getafe.

Unos días más tarde, el centroatacante nigeriano de 22 años, que mide 1.90 de estatura, posteó una imagen suya con la camiseta del cuadro español y lo siguió de una carta idéntica antes de enfocarse en su desembarco en el Crystal Palace de Inglaterra. La misiva tiene unas diferencias de estilo con la anterior, ya que no deja ningún espacio entre los párrafos y, lógicamente, arrobó al elenco madrileño en lugar de los Wolves. Esa fue la única variación en toda la publicación, sumado a la utilización de diferentes emojis en el cierre.

Palabra por palabra: Uche "copió y pegó" el mensaje de Fábio Silva en su Instagram

El diario español AS aseguró que esta situación provocó el “enfado” por parte de los “hinchas de los dos clubes” por el evidente plagio, aunque Silva fue el primero en emitir sus sensaciones. Incluso, el periódico catalán Mundo Deportivo acusó un “copia y pega total y absoluto”. El portal La Razón de España lo calificó como “lo más ridículo del fútbol”.

La tremenda repercusión generada por esta aparente coincidencia obligó a que Fábio Silva salga a responder las críticas de los fanáticos, quienes pusieron en duda su verdadero cariño al Wolverhampton. El luso subió una historia a su cuenta personal de Instagram, en la que mostró una conversación en una aplicación de mensajería, donde se veía el mensaje a publicar y lo acompañó de una aclaración: “Esta es una conversación para que todos puedan ver. ¡Escribí la carta de despedida a los Wolves el 22 de agosto! No necesito más explicaciones. Hago esto solo y muestro mi gratitud a los Wolves“.

Hasta el momento, Uche no acusó recibo de esta llamativa situación y solo ha realizado posteos en conjunto al Getafe y al Crystal Palace en las últimas horas. Ninguno de los dos ha debutado con sus nuevas camisetas, respectivamente.

La aclaración de Fábio Silva a través de Instagram

La carta publicada por Fábio Silva

Cuando llegué al Wolves, venía lleno de ambición, sueños y ganas de dejar huella. Sé que no estuve a la altura de las expectativas.

Pero el fútbol y la vida son mucho más que números o momentos en el campo. Durante mi estancia aquí, he crecido, he aprendido y, sobre todo, he descubierto el verdadero significado de la familia. Eso es lo que me ha dado el Wolves. Desde el primer día, la gente de este club se aseguró de que nunca me faltara apoyo. Crearon las condiciones para que tuviera éxito, me sintiera seguro, me sintiera como en casa y, por eso, siempre les estaré agradecido.

A todos los entrenadores que me guiaron, a los compañeros que estuvieron a mi lado y a todos los miembros del personal que trabajaron incansablemente entre bastidores: gracias. Nunca olvidaré vuestra amabilidad, vuestra profesionalidad y vuestra confianza en mí. Aquí he forjado amistades que llevaré conmigo el resto de mi vida.

La vida me ha enseñado a no rendirme nunca, a luchar el doble cuando las cosas no salen según lo previsto. Siempre he intentado ser fiel a eso, seguir persiguiendo mi felicidad y mi bienestar, incluso cuando el camino se hacía difícil. Me voy con un sentimiento agridulce, pero también con orgullo, sabiendo que lo di todo y nunca dejé de intentarlo.

Ahora es el momento de empezar un nuevo capítulo, pero no olvidaré dónde he estado. Siempre seré otro seguidor de este club.

Gracias, Wolves. Desde lo más profundo de mi corazón🐺.

La misiva de Christantus Uche

Cuando llegué por primera vez a Getafe, vine lleno de ambición, sueños y el deseo de causar un impacto real. Sé que no estuve cerca de cumplir las expectativas.

Pero el fútbol y la vida son algo más que números o momentos en el campo. Durante mi estancia aquí, he crecido, he aprendido, y sobre todo, he descubierto el verdadero significado de la familia. Eso es lo que Getafe me dio; desde el primer día, la gente dentro de este club se aseguró de que nunca me faltara apoyo. Ellos crearon las condiciones para que yo tenga éxito, para sentirme seguro, para sentirme como en casa y por eso, siempre estaré agradecido.

A todos los entrenadores que me guiaron, a los compañeros de equipo que estuvieron a mi lado, y a cada miembro del personal que trabajó incansablemente detrás de las escenas: gracias. Tu amabilidad, tu profesionalismo y tu creencia en mí nunca serán olvidadas.

He construido amistades aquí que llevaré conmigo por el resto de mi vida.

La vida me ha enseñado a nunca rendirme, a luchar el doble de duro cuando las cosas no salen como las planeé. Siempre traté de mantenerme fiel a eso, de seguir persiguiendo mi felicidad y bienestar, incluso cuando el camino se puso difícil. Me voy con un sentimiento agridulce, pero también con orgullo, sabiendo que lo di todo y nunca dejé de intentarlo.

Ahora es el momento de un nuevo capítulo, pero no olvidaré dónde he estado. Siempre seré otro partidario de este club.

Gracias Getafe. Desde el fondo de mi corazón ❤️🥺❤️.