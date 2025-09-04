Deportes

La sentida carta de Matías Kranevitter tras su salida de River Plate: “Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe”

El volante, que había sido marginado por Marcelo Gallardo, rescindió su contrato y firmó con el Fatih Karagümrük SK de Turquía

Guardar
La sentida despedida de Matías
La sentida despedida de Matías Kranevitter de River Plate

Tras sellar su desvinculación luego de ser marginado por Marcelo Gallardo del primer equipo, Matías Kranevitter utilizó sus redes sociales para publicar una sentida carta de despedida de River Plate junto a un video con imágenes de su trayectoria en el club con la canción “No me olvides” de Abel Pintos.

En el texto dirigido a la institución y los hinchas (nunca hizo mención al Muñeco), el mediocampista admitió: “No fue fácil para mí. Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe, pero no pude y lo lamento mucho”. Estos términos reflejaron el impacto emocional del cierre de su segunda etapa en el club. El futbolista, oriundo de Tucumán, eligió enfatizar la importancia del Millonario como parte de su vida profesional y personal: “Gracias River, te amo. Te debo todo lo que soy, cumpliste todos mis sueños. Desde los 13 años mis valores siempre fueron la humildad, el trabajo, el esfuerzo y soñar en grande. Mi hijo Tomás me vio salir campeón, mis viejos me vieron debutar después de tanto sacrificio, viéndome ir de tan chico.”

El ciclo de Kranevitter en River Plate adquirió relieve a partir del retorno que eligió tras su paso por el fútbol europeo y mexicano. “Había decidido volver al club que tanto amo, siguiendo lo que sentía. A veces las cosas salen y otras no, pero sé que toda la gente que quiero disfrutó este viaje tanto como yo. Ser parte de tu historia me honra como jugador. Te voy a extrañar porque siempre soñé con vos, y ahora seré uno de ustedes, hincha de River. Fue un placer, me hicieron feliz”, expresó en su despedida.

La respuesta institucional llegó de inmediato. Las cuenta oficial de River Plate comentó la publicación y agradecieron la entrega del volante con un mensaje breve: “Gracias y éxitos en tu nueva etapa”.

Su regreso a la institución incluyó una dura lesión en el tobillo derecho durante su primera presentación ante La Calera en un partido amistoso y una serie de lesiones musculares que frenaron su adaptación. El mediocampista apenas jugó 2.364 minutos en 54 partidos en total durante su segundo paso por el club, con un saldo de 314 minutos en 8 partidos en lo que va de 2025. Esta escasa participación terminó por convencer a las partes de buscar una salida anticipada.

Matías Kranevitter fue presentado como
Matías Kranevitter fue presentado como nuevo refuerzo del Fatih Karagümrük de Turquía (@karagumruk_sk)

En las últimas horas, el mediocampista fue presentado oficialmente como refuerzo del Fatih Karagümrük SK de Turquía. El club europeo dio la bienvenida al argentino a través de sus plataformas, donde especificó: “Nuestro club ha firmado un contrato por una temporada con el centrocampista Matías Kranevitter procedente de River Plate. Kranevitter, quien jugó en River Plate durante ocho temporadas, también militó en clubes importantes como el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Zenit y el Monterrey. Tras haber jugado nueve veces con la Selección Argentina, nuestro jugador ganó ocho trofeos con River Plate, tres con el Zenit y dos con el Monterrey. Damos la bienvenida a nuestra familia a Matias Kranevitter, quien tiene experiencia en la Champions League, UEFA Europa League y Supercopa de la UEFA a lo largo de su carrera, y le deseamos éxito bajo nuestra camiseta roja y negra”.

El jugador de 31 años enfoca ahora su carrera en la competencia del fútbol turco, donde ya fue observado durante el primer entrenamiento con su nuevo equipo. La llegada del argentino aporta experiencia internacional a una institución ubicada en el competitivo escenario de la Superliga de Turquía.

Matías Kranevitter ya tuvo su
Matías Kranevitter ya tuvo su primera práctica con su nuevo equipo (@karagumruk_sk)

El plantel del conjunto turco no cuenta con otros argentinos, pero tiene entre sus filas a los sudamericanos Enzo Roco (defensor central chileno) y Serginho (extremo izquierdo brasileño), quienes serán sus nuevos compañeros. El Fatih Karagümrük viene de superar por 2-1 a Antalyaspor el pasado 30 de agosto por la cuarta fecha. Antes cosechó dos derrotas consecutivas, 3-0 frente a Galatasaray y 2-0 ante Goztepe, y no disputó la jornada inicial frente al Basaksehir. Se ubica en la duodécima posición de la tabla, a nueve unidades del líder Galatasaray. Su próxima presentación será el 14 de septiembre, cuando recibirá a Kasimpasa, luego del parate por la Fecha FIFA.

Temas Relacionados

Matías KranevitterRiver PlateMarcelo GallardoFatih Karagümrük SK

Últimas Noticias

Los “pequeños privilegios” que Deschamps le concedió a sus jugadores en la selección de Francia

El director técnico de Les Blues reconoció que modificó su forma de conducirse dentro del plantel

Los “pequeños privilegios” que Deschamps

Se lanzó al vacío a 347 km/h, fue grabado por el “dron más rápido del mundo” y batió un récord extremo

Peter Salzmann hizo historia al alcanzar una nueva marca de velocidad en salto BASE

Se lanzó al vacío a

Los Pumas y Australia confirmaron sus formaciones para el esperado encuentro por el Rugby Championship

Argentina enfrentará a los Wallabies en Townsville con varios cambios en el equipo, incluyendo el ingreso de Joel Sclavi y Marcos Kremer entre los forwards

Los Pumas y Australia confirmaron

Pierre Gasly habló sobre la falla de Alpine que perjudicó a Colapinto en el GP de Países Bajos y reveló la charla que tuvo con el argentino

La falla comunicación de Alpine le impidió al corredor de 22 años pelear por el 10° lugar de la última carrera. “Son cosas que se discuten antes de la carrera”, se defendió el francés

Pierre Gasly habló sobre la

“Conquistó a su novia con helado”: la visita que confirmó el romance entre el número 1 del tenis Jannik Sinner y la modelo Laila Hasanovic

Los dueños de una heladería de Mónaco dieron detalles de los encuentros entre el tenista y la ex pareja de Mick Schumacher

“Conquistó a su novia con
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno expulsó a José

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

Video: descubrieron un invernadero subterráneo de marihuana en Córdoba

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Broda analizó la volatilidad del dólar: “Después de las elecciones hay que recalibrar el programa”

INFOBAE AMÉRICA
El día que Giorgio Armani

El día que Giorgio Armani se sinceró sobre su temor a morir: “La muerte da miedo, pero hay que aceptarla”

Estados Unidos declaró terroristas a “Los Choneros” y “Los Lobos”, las principales bandas narco de Ecuador

En Washington, países del Caribe reforzaron su apoyo a Guyana en la carrera por la conducción del IICA

Emmanuel Macron dijo que 26 países se comprometieron a desplegar tropas o estar presentes para defender a Ucrania de Putin

Cuando le empezamos a decir “Ya está” a Lionel

TELESHOW
“Diego se casa y quiere

“Diego se casa y quiere hacerse la ropa con vos”: la increíble anécdota de Maradona y Coppola con Giorgio Armani

Noche solidaria en lo de Guido Kaczka: el mago que recaudó una cifra millonaria para un niño con parálisis cerebral

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién