La sentida carta de Matías Kranevitter tras su salida de River Plate: “Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe”

La sentida despedida de Matías Kranevitter de River Plate

Tras sellar su desvinculación luego de ser marginado por Marcelo Gallardo del primer equipo, Matías Kranevitter utilizó sus redes sociales para publicar una sentida carta de despedida de River Plate junto a un video con imágenes de su trayectoria en el club con la canción “No me olvides” de Abel Pintos.

En el texto dirigido a la institución y los hinchas (nunca hizo mención al Muñeco), el mediocampista admitió: “No fue fácil para mí. Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe, pero no pude y lo lamento mucho”. Estos términos reflejaron el impacto emocional del cierre de su segunda etapa en el club. El futbolista, oriundo de Tucumán, eligió enfatizar la importancia del Millonario como parte de su vida profesional y personal: “Gracias River, te amo. Te debo todo lo que soy, cumpliste todos mis sueños. Desde los 13 años mis valores siempre fueron la humildad, el trabajo, el esfuerzo y soñar en grande. Mi hijo Tomás me vio salir campeón, mis viejos me vieron debutar después de tanto sacrificio, viéndome ir de tan chico.”

El ciclo de Kranevitter en River Plate adquirió relieve a partir del retorno que eligió tras su paso por el fútbol europeo y mexicano. “Había decidido volver al club que tanto amo, siguiendo lo que sentía. A veces las cosas salen y otras no, pero sé que toda la gente que quiero disfrutó este viaje tanto como yo. Ser parte de tu historia me honra como jugador. Te voy a extrañar porque siempre soñé con vos, y ahora seré uno de ustedes, hincha de River. Fue un placer, me hicieron feliz”, expresó en su despedida.

La respuesta institucional llegó de inmediato. Las cuenta oficial de River Plate comentó la publicación y agradecieron la entrega del volante con un mensaje breve: “Gracias y éxitos en tu nueva etapa”.

Su regreso a la institución incluyó una dura lesión en el tobillo derecho durante su primera presentación ante La Calera en un partido amistoso y una serie de lesiones musculares que frenaron su adaptación. El mediocampista apenas jugó 2.364 minutos en 54 partidos en total durante su segundo paso por el club, con un saldo de 314 minutos en 8 partidos en lo que va de 2025. Esta escasa participación terminó por convencer a las partes de buscar una salida anticipada.

Matías Kranevitter fue presentado como nuevo refuerzo del Fatih Karagümrük de Turquía (@karagumruk_sk)

En las últimas horas, el mediocampista fue presentado oficialmente como refuerzo del Fatih Karagümrük SK de Turquía. El club europeo dio la bienvenida al argentino a través de sus plataformas, donde especificó: “Nuestro club ha firmado un contrato por una temporada con el centrocampista Matías Kranevitter procedente de River Plate. Kranevitter, quien jugó en River Plate durante ocho temporadas, también militó en clubes importantes como el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Zenit y el Monterrey. Tras haber jugado nueve veces con la Selección Argentina, nuestro jugador ganó ocho trofeos con River Plate, tres con el Zenit y dos con el Monterrey. Damos la bienvenida a nuestra familia a Matias Kranevitter, quien tiene experiencia en la Champions League, UEFA Europa League y Supercopa de la UEFA a lo largo de su carrera, y le deseamos éxito bajo nuestra camiseta roja y negra”.

El jugador de 31 años enfoca ahora su carrera en la competencia del fútbol turco, donde ya fue observado durante el primer entrenamiento con su nuevo equipo. La llegada del argentino aporta experiencia internacional a una institución ubicada en el competitivo escenario de la Superliga de Turquía.

Matías Kranevitter ya tuvo su primera práctica con su nuevo equipo (@karagumruk_sk)

El plantel del conjunto turco no cuenta con otros argentinos, pero tiene entre sus filas a los sudamericanos Enzo Roco (defensor central chileno) y Serginho (extremo izquierdo brasileño), quienes serán sus nuevos compañeros. El Fatih Karagümrük viene de superar por 2-1 a Antalyaspor el pasado 30 de agosto por la cuarta fecha. Antes cosechó dos derrotas consecutivas, 3-0 frente a Galatasaray y 2-0 ante Goztepe, y no disputó la jornada inicial frente al Basaksehir. Se ubica en la duodécima posición de la tabla, a nueve unidades del líder Galatasaray. Su próxima presentación será el 14 de septiembre, cuando recibirá a Kasimpasa, luego del parate por la Fecha FIFA.