Uno de los futbolistas marginados en el River Plate de Marcelo Gallardo rescindió contrato y firmará con un club de Turquía

Matías Kranevitter continuará su carrera en el Fatih Karagümrük tras rescindir en River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

El mediocampista Matías Kranevitter pondrá punto final a su segundo ciclo en River Plate tras haber alcanzado un acuerdo para firmar la rescisión de su contrato para luego sumarse al Fatih Karagümrük SK de Turquía. La salida del volante central, quien no era considerado por Marcelo Gallardo dentro del plantel profesional, se da en el marco de una reconfiguración que llevó adelante el Muñeco durante esta ventana de transferencias, en la que emigraron varios jugadores experimentados y se dio la llegada de nuevos refuerzos al club.

Según le confiaron a Infobae, Kranevitter, quien tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre, acordó con la dirigencia de River Plate su desvinculación ante la falta de minutos y oportunidades. Su regreso a la institución incluyó una dura lesión en el tobillo derecho durante su primera presentación ante La Calera en un partido amistoso y una serie de lesiones musculares que frenaron su adaptación. El mediocampista apenas jugó 2.364 minutos en 54 partidos en total durante su segundo paso por el club, con un saldo de 314 minutos en 8 partidos en lo que va de 2025. Esta escasa participación terminó por convencer a las partes de buscar una salida anticipada.

El futuro del mediocampista tucumano estará en el Fatih Karagümrük SK, conjunto que milita en la Superliga de Turquía. El plantel, que no cuenta con otros argentinos, tiene entre sus filas a los sudamericanos Enzo Roco (defensor central chileno) y Serginho (extremo izquierdo brasileño), quienes serán sus nuevos compañeros de equipo.

Matías Kranevitter disputó su último partido con River Plate ante Inter por el Mundial de Clubes (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

El equipo turco afronta el presente campeonato habiendo superado 2-1 a Antalyaspor el pasado 30 de agosto por la cuarta fecha. Antes cosechó dos derrotas consecutivas, 3-0 frente a Galatasaray y 2-0 ante Goztepe, y no disputó la jornada inicial frente al Basaksehir. Fatih Karagümrük SK se ubica en la duodécima posición de la tabla, a nueve unidades del líder Galatasaray. Su próxima presentación será el 14 de septiembre, cuando recibirá a Kasimpasa, luego del parate por la Fecha FIFA.

La salida de Matías Kranevitter forma parte de una tendencia marcada en el último mercado de pases: Marcelo Gallardo realizó una profunda depuración del plantel profesional, lo que derivó en la salida de varios jugadores de renombre. Tal es el caso de Matías Rojas, quien rescindió su vínculo para firmar en Portland Timbers de la Major League Soccer; Santiago Simón, vendido a Toluca de México; y Manuel Lanzini, quien se sumó a Vélez Sarsfield. Antes, Leandro González Pirez fue transferido a Estudiantes de La Plata; Gonzalo Tapia, cedido a San Pablo de Brasil; Adam Bareiro, que se incorporó a Fortaleza de Brasil; y Rodrigo Aliendro, también nuevo refuerzo de Vélez Sarsfield.

En contrapartida, el Millonario sumó para este semestre al polifuncional Juan Carlos Portillo, los mediocampistas Juan Fernando Quintero y Matías Galarza, y los delanteros Maxi Salas y Alex Woiski. Además, optó por repescar a los defensores Lautaro Rivero (Central Córdoba de Santiago del Estero) y Sebastián Boselli (Estudiantes de La Plata).

Vale recordar que el volante tucumano venía de quedar fuera de la lista de la Copa Libertadores para afrontar la serie de los octavos de final ante Libertad por decisión técnica. Su dorsal histórico, el número 5, fue heredado por Juan Portillo, una de las incorporaciones para el semestre, sellando el final de ciclo del mediocampista con la camiseta millonaria.

Además de los problemas físicos y el irregular nivel mostrado en el cambio, el recambio impulsado por Gallardo en la zona media del campo agravó su situación, al quedar por detrás de las nuevas variantes incorporadas en el último mercado de pases. En el Fatih Karagümrük SK, el tucumano buscará recuperarse física y futbolísticamente en un contexto competitivo diferente.

Durante sus dos pasos por el conjunto de Núñez levantó 9 trofeos: dos torneos de Primera División, una Copa Campeonato, un Trofeo de Campeones, una Supercopa Argentina, una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y una Suruga Bank. Antes de regresar al Millonario jugó en Atlético de Madrid, Sevilla, Zenit y Rayados de Monterrey.