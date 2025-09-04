Deportes

“Es como Dalí o Beethoven, nacen distintos”: la emoción del formador de Messi en las infantiles de Newell’s

Quique Domínguez fue entrenador del crack rosarino en las categorías menores y recordó el paso de Leo por el fútbol a horas del partido de la Selección con Venezuela

Lionel Messi vivirá una noche emotiva en el estadio Monumental frente a Venezuela, ya que será su último partido en Argentina por Eliminatorias jugando para la Selección. A sus 38 años, el futbolista rosarino ha recorrido una carrera inolvidable que coronó con el título del mundo en Qatar 2022, pero en sus inicios en las infantiles de Newell’s debió pelearla.

Quique Domínguez, ex entrenador de Messi en el club de Rosario, dialogó en Infobae en Vivo y recordó aquellos momentos en los que el genio del fútbol comenzaba a dar sus primeros pasos. "Leo era un chico absolutamente distinto como jugador, como chico. Es imposible olvidarse lo vivido ¿Y qué me pasa hoy con esta casi despedida de él, por lo menos acá en Argentina?... Bueno, empezamos con las emociones...", dijo con la voz entrecortada, conteniendo el llanto.

Luego, Domínguez comparó esta situación de Messi con el retiro de sus hijos de sus respectivos deportes y puso foco en Sebastián (ex defensor de Newell’s, Estudiantes y Vélez y ahora entrenador). “Sentí un tremendo vacío sobre todo los fines de semana, los días de partido. Con Leo me está pasando algo más superlativo, porque es lo máximo a nivel fútbol. Nos queda a lo sumo un año de verlo en la cancha y después veremos videos, cosas grabadas, pero en el vivo lo perderemos. Es un pequeño dolor", sintetizó.

Al rememorar los primeros torneos que disputó el joven Lionel con su equipo de Newell’s, Quique Domínguez no dudó en destacar las cualidades del ocho veces ganador del Balón de Oro: “Era absolutamente diferente a todos, no tenía comparación al resto de los pibes. Si encontrás a alguien que diga que le enseñó algo, hay que decirle que es un mentiroso (risas). Salvo un Pep Guardiola, (Marcelo) Bielsa, los técnicos que ha tenido en el máximo nivel que le pueden haber dejado algo, pero Leo es un superdotado. Es un Dalí, un Beethoven... nacen distintos. Además tiene un plus: se lo puede poner de ejemplo a los chicos sin miedo a fallar“.

Lionel Messi, segundo en la fila de abajo, en las infantiles de Newell's que dirigía Quique Domínguez

No todo fue color de rosa para Messi dentro del fútbol, ya que La Pulga ha sufrido las duras críticas cuando las cosas no le salían con la Selección. En ese sentido, Domínguez le dijo a este medio que discutió fuertemente en defensa del jugador al punto tal que casi pierde amigos. “Siempre hablaban conmigo de fútbol y he discutido, me he peleado mal porque no entendía cómo podían no valorar lo que hacía y quién era Messi. Lo insultaban desde atrás del alambrado y estoy seguro que el que lo hacía no sabía patear una pelota", expresó.

En otro de los momentos más emotivos de la entrevista, Domínguez recordó el momento en el que confirmó que ya no dirigiría más en Newell’s. Cuando los directivos le preguntaron por qué, respondió: “Porque entrené al mejor jugador del mundo, al Leo Messi”. “Estaba convencido de que iba a ser un jugador enorme, pero cuando lo veo en televisión que le entregan premios, sonrío y digo: ‘¿Hasta dónde has llegado, Leo?’“, agregó.

“Yo llegué a Leo por casualidad porque nominaron para esa categoría. Leo ya había tenido creo que a dos o tres técnicos antes. Los dos que me precedieron fallecieron, era gente de mi edad. Siempre digo que un jugador de fútbol, y más de la talla de Leo, ningún técnico se lo puede adjudicar. Todos vamos sumando algo que ni sabemos si el chico lo aprendió, lo incorporó y le quedó. Lo que hice fue proteger el sueño, que no fue lo que hicieron conmigo. Proteger el sueño, ayudarlo a soñar, soñar con él y con todos los chicos. Después la vida, la suerte, el ojo de otros entrenadores hace que puedan llegar a triunfar o no. Pero fundamentalmente que reciban mucho cariño y afecto, porque siempre dije que los padres de los chicos de mi categoría me entregaban la copita de cristal, lo mejor que tenían. Entonces, yo lo mejor que podía hacer era protegerlos", sumó el formador del astro.

Por último, Quique reconoció que verá en soledad el partido entre Argentina y Venezuela porque “no se banca los comentarios”, pero que siempre estará alentando a la Selección. Aún en estos momentos llenos de nostalgia con los últimos bailes del Mesías.

