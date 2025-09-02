Revelaron las amenazas que sufrió la supuesta amante de una ex figura de la selección de Brasil en medio de un escándalo sexual

David Luiz fue acusado de amenzar a una supuesta amante

La denuncia de amenazas contra la ex figura de la selección de Brasil David Luiz generó conmoción en su país. Karol Cavalcante, la trabajadora social de 26 años que reveló tener una relación extramatrimonial con el defensor, obtuvo una orden de restricción emitida por la justicia de Ceará tras acusar al futbolista de enviarle mensajes intimidatorios a través de Instagram tras varios encuentros y ofrecerle hacer un trío con una amiga.

El marcador central, que supo ser una pieza clave para el combinado que jugó el Mundial 2014 y actualmente milita en el Pafos de Chipre, negó rotundamente las acusaciones, pero ahora enfrenta un proceso judicial que lo dejó en el centro del debate sobre su vida privada.

Según indicó el medio brasileño Globo Esporte, el caso se formalizó el lunes 25 de agosto cuando Cavalcante presentó una denuncia ante la Segunda Delegación de Defensa de la Mujer en Fortaleza, capital del estado de Ceará. Menos de 24 horas después (miércoles 27), la justicia le concedió a la supuesta amante de Luiz una medida de protección a la denunciante, según documentos a los que accedió g1. La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social confirmó la apertura de una investigación policial, mientras que el Tribunal de Justicia de Ceará indicó que el proceso se encuentra bajo secreto de sumario.

De acuerdo con el relato de Cavalcante, la situación se desencadenó tras rechazar una propuesta de Luiz para participar en un trío sexual junto a una amiga. La trabajadora social, originaria de la localidad Senador Pompeu, relató que el futbolista la contactó por Instagram y que, tras negarse a la invitación, comenzó a recibir mensajes que interpretó como amenazas directas contra su integridad y la de su hijo. Entre los mensajes atribuidos a Luiz, según la denuncia recogida por la prensa local, se encuentran frases como: “Sabes que tengo dinero y poder, así que no te hagas la lista. Sería triste que tu hijo tuviera que pagar las consecuencias de tus actos” y “Puedo simplemente hacer que desaparezcas. Tengo a una persona que sabe dónde estás en este momento. Y nunca llegaría nada a mí, así que borra”.

El ex jugador de la selección de Brasil con Bruna Loureiro, pareja de Luiz y madre de sus dos hijos

Cavalcante aseguró que, tras hacer públicas sus acusaciones contra el futbolista, sintió que la vigilaban y se vio obligada a cambiar de hoteles en varias ocasiones. Además, afirmó que Luiz le ofreció 16.500 euros para que desapareciera de su vida, oferta que rechazó. Según su testimonio, David insistió en las amenazas y le advirtió que no viviría mucho tiempo. La denunciante entregó capturas de pantalla de los mensajes a la policía y manifestó que el temor por su seguridad y la de su hijo la llevó a solicitar protección judicial.

Por su parte, el experimentado jugador negó categóricamente haber amenazado o conocer personalmente a Cavalcante. En un video publicado en sus redes sociales, afirmó: “Nunca amenacé a nadie, nunca amenacé a esta persona, nunca estuve con esta persona físicamente, nunca estuve en el hotel en el que dicen que estuve”. Luiz reconoció que intercambió mensajes con la trabajadora social, pero sostuvo que nunca existió un encuentro presencial ni amenazas de su parte. Además, señaló que se están tomando las medidas legales pertinentes y que, por tratarse de un proceso bajo secreto de justicia, no realizará más declaraciones públicas sobre el caso.

La agencia de representación del futbolista (ALOB Sports) también se pronunció mediante un comunicado en el que negó cualquier encuentro presencial entre Luiz y Cavalcante. La agencia aseguró que “aunque hubo un breve intercambio vía mensaje de texto, nunca hubo una reunión cara a cara entre David Luiz y la persona que hizo las acusaciones contrarias”. Además, informó que solicitó al Hotel Magna Praia documentación que acredite la ausencia del jugador en el establecimiento y afirmó que “no hay registro de que el jugador haya permanecido alojado en el hotel hasta el momento”. El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del futbolista con la verdad y la confianza en que los hechos serán esclarecidos por las autoridades competentes.

El caso que sacudió a Brasil también incluye testimonios de terceros. Rayna Carvalho, amiga de Cavalcante, confirmó al portal de espectáculos LeoDias que su amiga le contó sobre la propuesta de trío sexual: “El 9 de julio de este año, Karol me llamó personalmente para hablar y me dijo que había recibido una invitación para un trío. Me sorprendió un poco. Mencionó que era con un futbolista, pero no reveló su nombre porque, según ella, él tampoco quería ser identificado”. El abogado de Cavalcante, Fabiano Távora, detalló a g1 que los hoteles donde se alojaba su clienta en Fortaleza costaban hasta 165 euros por noche y que todos los gastos fueron cubiertos por Luiz.

Karol Cavalcante, la mujer que habría recibido amenazas de parte de David Luiz

El contexto de la relación entre Luiz y Cavalcante se remonta a un contacto inicial en redes sociales. Según la versión de la trabajadora social, el futbolista la siguió en Instagram y, tras varios intercambios, la invitó a viajar a Fortaleza, donde él costeó los desplazamientos y el alojamiento. La mujer relató que, durante el tiempo que mantuvieron contacto, percibió actitudes agresivas por parte del jugador, lo que le generó inseguridad. En los mensajes filtrados, Luiz habría intentado tranquilizarla apelando a su fe cristiana y sugiriendo acciones legales para evitar la difusión de la relación. La situación se agravó cuando Cavalcante expresó su temor por las posibles consecuencias para su hijo y su entorno laboral.

La reacción de Bruna Loureiro, pareja de Luiz y madre de sus dos hijos, no tardó en llegar en medio de las especulaciones sobre la supuesta infidelidad de su pareja. Ella se manifestó a través de un mensaje en redes en el que deseó “buenos momentos” a su entorno, sin hacer referencia directa al escándalo. Mientras tanto, la investigación policial y el proceso judicial continúan bajo reserva, con la defensa de Luiz insistiendo en la inexistencia de encuentros presenciales y la ausencia de registros en el hotel mencionado.

El defensor de 38 años cuenta con una extensa trayectoria profesional. Tras destacarse en el Benfica de Portugal, jugó en el Chelsea, donde ganó la Premier League y la Champions League, además de pasar por el PSG, el Arsenal y el Flamengo, con el que conquistó la Copa Libertadores en 2019. También integró la selección brasileña en el Mundial 2014 y en varias ediciones de la Copa América. Actualmente, milita en el Pafos de Chipre.