El escándalo sexual que involucra a una ex figura de la selección de Brasil: “Sugirió hacer un trío con mi amiga”

El escándalo amoroso que involucra al exjugador de la selección de Brasil David Luiz con una modelo

La filtración de mensajes privados entre David Luiz y Karol Cavalcante desató una controversia que involucra no solo a la vida personal del ex defensor de la selección de Brasil, sino también a su entorno familiar y profesional. El escándalo, revelado por el sitio brasileño LeoDias, expone una supuesta relación extramatrimonial y la propuesta de un encuentro sexual con una tercera persona, mientras el futbolista apelaba a su fe para justificar sus acciones.

La noticia cobró fuerza cuando Cavalcante, originaria de Ceará, compartió capturas de pantalla de conversaciones que, según ella, mantuvo con David Luiz a través de Instagram. En estos mensajes, el jugador, actualmente en el Pafos de Chipre y comprometido con Bruna Loureiro, madre de sus dos hijos, habría sugerido organizar un trío con una amiga de ella.

La joven relató al medio mencionado: “En un momento, incluso me sugirió hacer un trío con mi amiga, pero yo no quería involucrarme en eso”. Su amiga, llamada Rayna Carvalho, confirmó la versión: “El 9 de julio de este año, Karol me llamó personalmente para hablar y me dijo que había recibido una invitación para un trío. Me sorprendió un poco. Mencionó que era con un futbolista, pero no reveló su nombre porque, según ella, él tampoco quería ser identificado”.

David Luiz está en pareja con Bruna Loureiro, con quien tiene dos hijos

La relación entre el defensor de 38 años y la mujer brasileña habría comenzado tras un contacto en redes sociales. Cavalcante, graduada en trabajo social, explicó que el acercamiento se dio de manera inesperada: “Me siguió en Instagram. Empezamos a hablar y, poco a poco, se desarrolló una conexión. Nunca esperé que sucediera algo así”.

Posteriormente, la joven viajó a Fortaleza para encontrarse con el futbolista, quien según su testimonio, costeó los desplazamientos y se alojaba en el Hotel Magna Praia. La situación se tornó tensa cuando Cavalcante percibió actitudes agresivas por parte del jugador, lo que le generó inseguridad: “Empecé a notar que actuaba de forma algo agresiva conmigo, y eso me hacía sentir insegura y preocupada. Siempre insinuaba que podía hacerme algo”.

En los mensajes filtrados, el ex marcador del Arsenal y el Chelsea, donde ganó la UEFA Champions League, habría intentado tranquilizar a su amante, apelando a su fe cristiana y sugiriendo acciones legales para evitar la difusión de la relación: “¿Por qué te preocupas? No tiene por qué decir ni hacer nada. Si lo hace, demándala. Servir al Señor es el camino a seguir”.

David Luiz junto con su pareja, Bruna Loureiro

En otro intercambio, Cavalcante expresó su temor por las posibles consecuencias de la filtración: “No sé por qué propusiste esta idea. Ahora tengo un dolor de cabeza en el trabajo y temo que diga algo aquí. Mientras estábamos juntos, todo iba bien, pero se te ocurrió que la invitara a quedarse con nosotros. No puede haber más comentarios, porque sabes que vivo en el campo y nada puede afectar a mi hijo. Tengo miedo. Di algo”.

Luiz respondió: “¿Qué te preocupa? Estoy en el hospital; ella es tu amiga; no puede decir ni hacer nada; y si lo hace, demándala; la historia se acabó; servir al Señor es el camino; estoy con mi tía entre la vida y la muerte”.

La reacción pública de Bruna Loureiro, madre de dos hijos junto al futbolista, se manifestó a través de un mensaje en Instagram, donde escribió: “Espero que los buenos momentos te encuentren donde quiera que estés, incluso en los días más comunes. Que lleguen inesperadamente, como una bella coincidencia aparentemente escrita por el universo. Que sean una fuente de paz después de un día difícil. Que los buenos momentos siempre sean tu camino, incluso cuando no los busques”.

La agencia de David Luiz sacó un comunicado negando los dichos de Karol Cavalcante

Frente a la difusión de los mensajes y las acusaciones, la agencia de representación de David Luiz, ALOB Sports, emitió un comunicado en el que negó cualquier encuentro presencial entre el jugador y la joven. “Como se informó anteriormente, aunque hubo un breve intercambio vía mensaje de texto, nunca hubo una reunión cara a cara entre David Luiz y la persona que hizo las acusaciones contrarias”, aseguraron.

Además, la agencia solicitó al Hotel Magna Praia documentación que acredite la ausencia del futbolista en el establecimiento, afirmando: “No hay registro de que el jugador haya permanecido alojado en el hotel hasta el momento”. El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del campeón de la Copa Libertadores en Flamengo con la verdad y la confianza en que los hechos serán esclarecidos.

David Luiz cuenta con una contrastada carrera futbolística. Luego de destacarse en el Benfica de Portugal, recaló en la Premier League para jugar en el Chelsea. Allí, se consagró campeón de la liga inglesa y de la Champions. Después de un paso por el Paris Saint-Germain, una vuelta a los Blues y un breve ciclo por el Arsenal, retornó a Brasil para jugar en el Flamengo, donde ganó la Copa Libertadores. A todo esto le sumó su constante citación a la Scratch: disputó el Mundial 2014 y las Copas Américas de 2011 y 2015. Actualmente, está en el Pafos de Chipre.