Otra noche complicada para Gago en México: le lanzaron un vaso y se fue insultado tras la goleada que sufrió Necaxa

El entrenador argentino pasó un mal momento luego de una nueva derrota de su equipo ante Xolos de Tijuana

La agresión a Fernando Gago tras la derrota del Necaxa

El presente de Fernando Gago al frente del Necaxa no es el mejor. El equipo del entrenador argentino cayó 3-0 en su visita al estadio de Xolos de Tijuana y el ex DT de Boca Juniors fue agredido e insultado luego del partido por algunos aficionados que se encontraban en la platea.

Una vez concluido el partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga de México, Gago se marchaba rumbo al vestuario con la cabeza gacha cuando una cámara detectó que un objeto impactaba contra su cuerpo. En las imágenes que se hicieron virales se puede ver que a Pintita le arrojaron un vaso con líquido que terminó mojando su camisa, sin otras consecuencias peores. Antes de meterse en el túnel, la policía elevó sus escudos para proteger al argentino, que se retiró silbado por los aficionados que se encontraban en aquel sector del estadio.

El Necaxa fue goleado en Tijuana y sumó su sexto partido seguido sin triunfos (5 derrotas y un empate). En la Liga MX, el conjunto de Aguascalientes se encuentra 15° en la tabla de posiciones, con 5 puntos (1 victoria, 2 empates y 4 derrotas). Su último éxito por el torneo local fue el 18 de julio por 3-1 ante los Gallos Blancos de Querétaro.

En conferencia de prensa, Gago se hizo cargo del resultado adverso y afirmó: “Soy el máximo responsable”. Además, el ex futbolista reconoció que el equipo no está pasando por su mejor momento en lo deportivo, pero que confía en poder “darle las herramientas” a sus dirigidos para salir del mal presente. “Hasta la primera expulsión estábamos jugando el partido como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos, todo se complica. Con dos, es imposible”, indicó el argentino de 39 años, haciendo hincapié en las expulsiones de Monreal y Cambindo.

Fernando Gago no le encuentra el rumbo al Necaxa (Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

En los Rayos del Necaxa, Gago lleva dirigidos apenas 10 partidos (2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas), pero es mirado de reojo por los malos resultados conseguidos hasta el momento. Además, se le suma la eliminación de la Leagues Cup, en la que compartió zona con el Inter Miami de Lionel Messi.

Cabe recordar que Fernando Gago ya tuvo una experiencia no grata en el fútbol mexicano cuando comandó a las Chivas de Guadalajara (equipo que actualmente dirige Gabriel Milito). El Rebaño Sagrado lo contrató en enero de 2024 y estuvo 38 partidos en el cargo con 17 victorias, 9 igualdades y 12 caídas hasta que un llamado de Juan Román Riquelme para ser técnico de Boca alteró los planes y Pintita terminó rescindiendo su contrato en octubre de ese año. En el Xeneize, tras quedarse afuera de la Copa Libertadores en el repechaje ante Alianza Lima, su camino quedó marcado y luego de algunos resultados adversos fue despedido en abril de 2025 con 30 encuentros dirigidos.

Antes de su vuelta al fútbol mexicano con la contratación de Necaxa en julio de este año, Gago había iniciado su carrera en 2021 como entrenador de Aldosivi de Mar del Plata. El 20 de octubre de aquel año dio el salto a Racing Club, donde tuvo su mejor ciclo: 108 partidos con un récord de 52 triunfos, 28 empates y 28 derrotas. Además, cosechó dos títulos: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, ambas ganadas ante Boca Juniors.

