La foto que compartieron De Paul y Paredes que cautivó a los fanáticos de la Selección: el especial mensaje del jugador de Boca

La Scaloneta se prepara para dar las últimas dos funciones en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del próximo año que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El plantel diseñado por Lionel Scaloni se reunió en el predio de Ezeiza y el encuentro de los héroes de Qatar tuvo una carga nostálgica, llena de sentimiento. Es que después de perder la final de la Leagues Cup, con el Inter Miami, Rodrigo De Paul y Lionel Messi arribaron a Buenos Aires.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el Motorcito de la Selección se mostró en una foto junto a Leandro Paredes, en donde ambos posaron con el trofeo más codiciado del planeta. “¡Los extrañaba!“, escribió el mediocampista de Boca Juniors, junto al emoji de la bandera nacional, evidenciando cuánto añoraba volver a compartir un tiempo con los bicampeones de América.

La stories de Instagram que compartió Leandro Paredes junto a Rodrigo De Paul

Ambos se caracterizan por protagonizar la cábala de comer caramelos antes de los partidos. Esta práctica, que comenzó cuando el Papu Gómez formaba parte del equipo, se ha mantenido vigente incluso tras su salida del seleccionado. Ellos han sido vistos en repetidas ocasiones en el centro del campo, observando a los hinchas que llenan los estadios mientras consumen sus golosinas, sin importar la importancia del compromiso que afrontan.

Naturalmente, otro de los que integra el grupo de amigos que consiguió escribir la historia dorada del representativo argentino es Lionel Messi, quien compartió unos mates en una de las canchas del predio junto a sus amigos. La tradicional infusión nacional es otra de las cábalas que interpretan los futbolistas antes de cada presentación, sin importar el contexto.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzó su preparación con vistas al partido del jueves ante la Vinotinto, que dará inicio a las 20:30 (hora local). Además de Messi, ya se incorporaron otros futbolistas como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cristian Cuti Romero, y se prevé la llegada de más convocados en las próximas horas. El primer entrenamiento, programado para las 18 del lunes, se realizó a puertas cerradas.

El calendario de la selección argentina para esta doble fecha incluye, además del partido ante Venezuela, el duelo frente a Ecuador el martes siguiente, que cerrará la fase de clasificación para el Mundial 2026. La agenda contempla entrenamientos diarios en el Predio de la AFA, con una sesión abierta parcialmente a la prensa el martes a las 17 y una conferencia de prensa de Scaloni prevista para el miércoles al mediodía.

Finalizadas las Eliminatorias en septiembre, la selección argentina tiene previsto afrontar una serie de amistosos internacionales durante octubre y noviembre, en la antesala del Mundial 2026. Según informó la AFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con rivales y sedes a confirmar. En tanto, en noviembre, el plantel viajará a Luanda, Angola, y luego a Kerala, India, en el marco de la fecha FIFA comprendida entre el 10 y el 18 del mes, aunque los adversarios aún no fueron oficializados.