La angustiosa revelación de Novak Djokovic en medio del US Open que conmovió al tenis

El serbio contó un detalle personal que le provocó tristeza

Djokovic no podrá estar presente
Djokovic no podrá estar presente en el cumpleaños de su hija (AP Foto/Manu Fernández)

El avance de Novak Djokovic en el US Open ha quedado marcado por una circunstancia personal que ha generado una ola de empatía en el mundo del tenis: el partido de cuartos de final del serbio coincide con el octavo cumpleaños de su hija Tara, lo que le impedirá estar presente en una fecha que considera prioritaria.

A sus 38 años, Djokovic ha logrado alcanzar los cuartos de final en todos los Grand Slams de la temporada, un hito que en esta ocasión consiguió tras imponerse con autoridad al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2. Sin embargo, el propio tenista admitió, en conferencia de prensa, que este éxito tiene un coste personal.

Al inicio del torneo, ya había manifestado su inquietud ante la posibilidad de perderse el cumpleaños de su hija si avanzaba en el cuadro. En sus primeras comparecencias, el serbio expresó: “Tengo claras mis prioridades en la vida y la familia es lo primero, por lo que me gusta estar con ellos en las fechas importantes. No estaré en el cumpleaños de mi hija si me va bien aquí. Espero no tener que perdérmelo otra vez”.

Djokovic abraza a su hija
Djokovic abraza a su hija Tara tras derrotar al español Carlos Alcaraz en la final individual masculina de tenis en el estadio de Roland Garros durante los Juegos Olímpicos de 2024 (AP Foto/Manu Fernández)

La determinación de Nole respecto a su familia ha sido constante. El jugador subrayó que se ha “ganado el derecho de elegir” dónde competir, como demostró al ausentarse de los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati para dedicar tiempo a los suyos. No obstante, en esta ocasión, la programación del torneo le obliga a ausentarse en un día especial para Tara.

El propio tenista reconoció con resignación: “Desde un principio sabíamos que esto podía suceder, así que ella no estará muy contenta, al final estaré ausente en su fiesta de cumpleaños. No me recuerden estas cosas, por favor (risas)”.

Consciente de la importancia de su ausencia, Djokovic ha buscado la manera de compensar a su hija. El serbio, que aspira a conquistar su Grand Slam número 25 en Nueva York, afirmó: “Intentaré ganar, ya que estoy aquí. Voy a intentar ganar y que este sea su regalo. Le enviaré otros regalos también, claro, alguna sorpresa de cumpleaños. Esperemos que una victoria pueda ser algo con lo que ella esté contenta, aunque hay una gran diferencia entre un papá presente y un papá a distancia. Lo sé, pero es lo que toca este año”.

Hace unos días, en diálogo con el coach y comunicador Jay Shetty, el balcánico reveló un aspecto emocional ligado a su infancia: “Lo que viene de un lugar no tan bueno es mi sentimiento de no ser suficiente. Y eso viene desde el inicio de mi vida, de mi relación particularmente con mi padre”.

“Estas cuestiones han estado conmigo desde niño y aún forman parte de mi vida. Aprendí a utilizarlo como motivación”, agregó Nole.

En esta edición del US Open, ni Tara, de siete años, ni su hermano Stefan, de 11, han acompañado a Djokovic, a diferencia de lo ocurrido en Wimbledon, donde estuvieron presentes durante todo el torneo. El próximo compromiso del serbio será ante Taylor Fritz, con la posibilidad de enfrentarse en semifinales al número dos del mundo, Carlos Alcaraz. No obstante, Djokovic ha preferido no anticipar escenarios y se ha limitado a señalar que “hay que jugar partido a partido”.

