Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y toda la actividad

Franco Colapinto vuelve a Monza, donde hizo su estreno oficial en la F1

Franco Colapinto viene de lograr su mejor resultado desde que es piloto titular de Alpine: terminó en el puesto 11 en el Gran Premio de los Países Bajos, en un final que dejó diferentes sensaciones en el equipo. El argentino se enojó por el trabajo de la escudería en las últimas vueltas en Zandvoort, ya que Pierre Gasly interfirió en lo que pudiera haber significado sumar sus primeros puntos en el 2025.

Más allá de eso, ahora la acción de la Máxima continuará en un circuito especial para Colapinto. Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Italia en Monza, el lugar donde el argentino hizo su estreno oficial en la F1 hace un año, cuando Williams lo eligió para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant. Franco vio la bandera a cuadros en el 12° lugar de la carrera.

El desarrollo será clásico en la fecha 15 del calendario. El primer día de actividad, este viernes 7 de septiembre, tendrá dos prácticas libres (8.30 de la mañana y a las 12 de Argentina). El sábado 8 se llevará a cabo el tercer entrenamiento (7.30 de Argentina) y luego llegará la clasificación (11.00) que ordenará la grilla para la carrera principal a 53 giros que se desarrollará el domingo 9 desde las 10 de la mañana de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) y finalmente en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes.

Es importante destacar que Alpine volverá a tener un jefe de equipo formal tras el proceso de transición que encabezó Flavio Briatore tras la tumultuosa salida de Oliver Oakes luego del Gran Premio de Miami. Steve Nielsen fue confirmado en el puesto en julio, pero asumió de manera oficial este lunes y lo veremos en el paddock como el nuevo líder de la estructura que marcha en el último puesto del Campeonato de Constructores.

Se cumplirán 75 años desde el primer GP de F1 en Monza, uno de los circuitos con mayor tradición en el calendario de la categoría. El trazado es rápido, con dos zonas de DRS y 11 curvas. Habrá que ver si su formato será positivo para Alpine, ya que sufrió con autódromos con estas características en lo que va del 2025. La vuelta ráipida le pertenece al brasileño Rubens Barrichello (2004) con un tiempo de 1:21.046. El año pasado, Ferrari celebró en casa tras la victoria de Charles Leclerc.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Italia)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Italia)

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

El circuito del GP de Monza de la Fórmula 1

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

11- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00

12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

1- Oscar Piastri (McLaren): 309 puntos

2- Lando Norris (McLaren): 275 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull): 205 puntos

4- George Russell (Mercedes): 184 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari): 151 puntos

6- Lewis Hamilton (Ferrari): 109 puntos

7- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 64 puntos

8- Alexander Albon (Williams): 64 puntos

9- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos

10- Isack Hadjar (Racing Bulls): 37 puntos

11- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos

12- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos

13- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos

14- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos

15- Liam Lawson (Racing Bulls): 20 puntos

16- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos

17- Carlos Sainz (Williams): 16 puntos

18- Gabriel Bortoleto (Sauber): 14 puntos

19- Yuki Tsunoda (Red Bull): 10 puntos

20- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos

21- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

1- McLaren: 584 puntos

2- Ferrari: 260 puntos

3- Mercedes: 248 puntos

4- Red Bull: 214 puntos

5- Williams: 80 puntos

6- Aston Martin: 62 puntos

7- Racing Bulls: 60 puntos

8- Sauber: 51 puntos

9- Haas: 44 puntos

10- Alpine: 20 puntos