Messi llegó a la Argentina para jugar lo que podría ser su último duelo oficial como local con la Selección: el gesto con los hinchas

El regreso de Lionel Messi a Buenos Aires marca un momento especial para la selección argentina y para todo el país. El próximo encuentro ante Venezuela en el Estadio Monumental sería, según confirmó el propio futbolista, el último partido oficial de Eliminatorias Sudamericanas que dispute en suelo nacional. El rosarino ya se encuentra en tierras albicelestes y aprovechó para saludar y firmar autógrafos para los fanáticos presentes en Ezeiza.

Tras la reciente derrota de Inter Miami frente a Seattle Sounders por 3-0 en la final de la Leagues Cup, Messi arribó al país acompañado de su familia y de Rodrigo De Paul. El lunes por la tarde, el astro argentino fue recibido por un grupo de fanáticos en el Aeropuerto de Ezeiza, donde se acercó a una reja para firmar autógrafos y responder a las preguntas de los hinchas. Consultado sobre su estado, el rosarino respondió: “Todo muy bien”. Posteriormente, tanto él como el Motorcito se dirigieron al Predio de la AFA, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto, para sumarse a los entrenamientos.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzó su preparación con vistas al partido del jueves ante la Vinotinto, que dará inicio a las 20:30 (hora local). Además de Messi, ya se incorporaron otros futbolistas como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cristian Cuti Romero, y se prevé la llegada de más convocados en las próximas horas. El primer entrenamiento, programado para las 18 del lunes, se realizó a puertas cerradas.

*Messi se tomó el tiempo de firmar autógrafos

El calendario de la selección argentina para esta doble fecha incluye, además del compromiso ante Venezuela, el encuentro frente a Ecuador el martes siguiente, que cerrará la fase de clasificación para el Mundial 2026. La agenda contempla entrenamientos diarios en el Predio de la AFA, con una sesión abierta parcialmente a la prensa el martes a las 17 y una conferencia de prensa de Scaloni prevista para el miércoles al mediodía.

Las declaraciones de Messi que encendieron las alarmas respecto a su futuro en la selección argentina fueron hace algunas semanas. Más allá de que dejó en claro que planea seguir vistiendo la casaca albiceleste, dejó entrever que el duelo contra Venezuela podría ser el último “por los puntos” en su país.

“Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan”, comentó Messi hace algunas semanas, luego de una victoria con el Inter Miami.

El arribo Messi al país (@Argentina)

Tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas en la presente fecha FIFA, La Scaloneta jugará dos encuentros amistosos en octubre, que se disputarán en los Estados Unidos. Luego, en noviembre, hará lo propio en Luanda, Angola, y después en Kerala, India.

La siguiente oportunidad para que el rosarino vista la camiseta de la selección argentina de forma oficial será para afrontar la Finalissima contra España. La competencia que reúne a los campeones de la Copa América y la Eurocopa tiene fecha para el parate FIFA de marzo de 2026 (23/3 al 31/3). Vale recordar que resta definir la fecha y la sede para que se ponga en disputa el título.

Posteriormente, Argentina afrontaría dos amistosos entre el 1/6 y el 9/6, jornadas en las que FIFA estipuló una nueva fecha especial para selecciones, según informa de manera oficial. Con este panorama, la Selección se adentrará en lo que será la Copa del Mundo 2026, que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá.

Rodrigo De Paul llegó junto con Lionel Messi (@Argentina)

Julián Álvarez ya está a disposición de Lionel Scaloni (@Argentina)

Thiago Almada, presente en las instalaciones de AFA (@Argentina)