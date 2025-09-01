Boca Juniors confirmó la lesión que sufrió Agustín Marchesín: cuánto demorará su recuperación

El comunicado oficial de Boca sobre la lesión de Marchesín

En el marco de la séptima jornada del Torneo Clausura, Boca Juniors se quedó con una importante victoria por 2-0 sobre Aldosivi en condición de visitante. Sin embargo, más allá de que el Xeneize consolidó una buena racha de resultados, se volvió con una mala noticia de Mar del Plata: Agustín Marchesín se retiró lesionado y estará varias semanas fuera de los terrenos de juego.

La institución, a partir de un comunicado oficial del Departamento Médico de Fútbol Profesional, informó que “el jugador Agustín Marchesín presenta una lesión muscular Grado II en gemelo derecho”. De esta manera, el arquero podría quedar relegado de las canchas de dos a tres semanas, aunque dependerá de su evolución.

El episodio que derivó en la salida de Marchesín se produjo en una jugada en la que, presionado por Facundo De La Vega y con el campo de juego complicado por la lluvia, eligió eludir al rival en vez de despejar el balón. El movimiento resultó efectivo, pero inmediatamente sintió un dolor agudo en la pierna derecha y solicitó la asistencia médica. Las cámaras captaron el momento en que, al caer al césped, les comunicó a sus compañeros: “me rompí”. Tras recibir atención, el cuerpo médico determinó que no podía continuar, por lo que fue reemplazado por Leandro Brey.

*El momento de la lesión de Marchesín frente Aldosivi

Según el periodista partidario Diego Monroig, de ESPN, esta dolencia lo descarta para el siguiente compromiso ante Rosario Central, programado para el domingo 14 de septiembre a las 17:30 en el Estadio Gigante de Arroyito. Cabe recordar que el próximo fin de semana no hay actividad en el fútbol argentino por el parate por fecha FIFA.

A pesar de los análisis que lo ponen en duda de cara al duelo contra el Canalla, Miguel Ángel Russo se refirió a la situación tras el encuentro. El entrenador del Xeneize fue claro sobre el tema y señaló: “Tenemos 21 días para el próximo partido”

La baja de Marchesín obliga a Russo a buscar alternativas en el arco. Leandro Brey, de 22 años, se perfila como el reemplazante natural, mientras que Sergio Romero (38), quien no ha jugado en 2025 tras su operación de rodilla y el incidente con un plateísta en La Bombonera, apenas volvió a integrar la lista de convocados ante Aldosivi por decisión del cuerpo técnico de concentrar a todo el plantel. Javier García también figura por delante de Chiquito en la consideración actual, dado el prolongado tiempo de inactividad de ambos.

Agustín Marchesín ya disputó un total de 29 partidos con Boca, donde le convirtieron 23 goles (AP Photo/Marta Lavandier)

Marchesín fue clave en los últimos partidos de Boca y en la remontada en el delicado presente del Xeneize. El equipo venía de atravesar su peor racha histórica, con 12 partidos consecutivos sin victorias. Allí, el exarquero de la selección argentina pudo mantener la valla invicta contra Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, donde fue determinante al tapar un remate de Tiago Serrago cuando el duelo estaba 1-0.

Con la victoria sobre el Tiburón con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, Boca sumó su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura y se ubicó a dos puntos de la cima de la Zona A. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo escaló a la tercera posición del grupo con 12 unidades y, en la tabla anual, alcanzó los 45 puntos, superando a Rosario Central por diferencia de gol y situándose en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Cabe aclarar que el Canalla no pudo completar su duelo contra Sarmiento, que fue suspendido en el entretiempo por el fuerte diluvio que azotó a Junín. Por su parte, la cima de la tabla anual quedó en manos de River Plate luego del triunfo por 2-0 sobre San Martín de San Juan.