6 frases de Russo tras el triunfo de Boca: la “clave” de la levantada, la lesión de Marchesín y una singular frase sobre Central

“Los triunfos ayudan, es bueno. Seguimos dentro de nuestra postura de trabajo en busca de lo mejor siempre. Todos están parejos, eso no cambia, están todos competitivos y cuesta elegir a los 23. Estas es la idea y la forma en la cual buscamos trabajo siempre”, fue el primer análisis de Miguel Ángel Russo tras el triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize logró la tercera victoria consecutiva en el torneo y el entrenador destacó el nivel de sus dirigidos. El clic, como lo reveló Rodrigo Battaglia hace algunos días, se logró tras la derrota ante Huracán en Parque Patricios por la tercera jornada, cuando el plantel tuvo una reunión “clave”.

Sobre esto, también opinó el DT: “Yo participo de algunas charlas, dentro de lo normal y lógico, porque esto es entre todos. Elegir a once y después hacer los cambios, cuesta también. No es tan fácil. Buscaremos lo mejor y seguiremos creciendo que es lo que corresponde”. Y agregó: “Es el trabajo de todos los que estamos adentro, de ellos. Hemos hecho también una comunicación entre todos muy alta y eso ayuda muchísimo, ellos participan de todo”.

Luego del parate por la fecha FIFA, Boca Juniors visitará a Rosario Central, el 14 de septiembre. Será un partido especial para Miguel Russo por su identificación con el Canalla. “No pensé todavía en Central, aunque no lo crean. El próximo fin de semana no hay fútbol, entonces estamos en otra situación. Tenemos que manejar bien la semana con todo lo que viene”, reconoció.

En otro orden, el DT habló sobre la lesión de Agustín Marchesín, quien debió ser reemplazado sobre el final, agregó: “Tenemos 21 días para el próximo partido”.

Para terminar, Russo fue consultado acerca si ya tiene el equipo de memoria. “No, el 11 no lo encontré, acá compiten todos. En algún momento consideré que Braida tendría que haber entrado y no encontré el lugar y la forma, esto es una competencia pura. Nos vamos haciendo fuertes, el hecho de no perder te fortifica y te eleva, eso es bueno, entre todos competimos y es lo que quiero como entrenador”, concluyó.

Boca Juniors logró su tercer triunfo consecutivo en la Liga Profesional y quedó a solo dos puntos de la cima de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Russo capitalizó sus oportunidades en momentos clave, especialmente en el cierre de cada tiempo. El primer gol llegó tras una jugada de presión de Carlos Palacios, quien recuperó el balón y envió un centro preciso para que Lautaro Di Lollo abriera el marcador con un cabezazo en el final de la primera mitad. El segundo tanto, que sentenció el partido, fue obra de Rodrigo Battaglia, también de cabeza, tras un córner ejecutado por Leandro Paredes.

A pesar de la victoria, Boca Juniors atravesó fases de incertidumbre durante el encuentro. El equipo mostró dificultades para mantener la precisión y la claridad en el juego, especialmente después de un inicio prometedor en el que generó varias ocasiones. Aldosivi presionó alto en los primeros minutos, pero dejó espacios que el conjunto visitante supo aprovechar. El local, dirigido por Mariano Charlier, mejoró tras la lesión de Ayrton Costa y logró equilibrar el partido, aunque careció de contundencia en ataque y sigue sin ganar en el campeonato.

El arquero Agustín Marchesín fue determinante para mantener la ventaja, con una atajada clave ante un remate de Tiago Serrago cuando el partido estaba 1-0. Por su parte, Miguel Merentiel y Brian Aguirre generaron peligro en las transiciones, aunque no lograron concretar sus oportunidades.