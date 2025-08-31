Deportes

6 frases de Russo tras el triunfo de Boca: la “clave” de la levantada, la lesión de Marchesín y una singular frase sobre Central

El entrenador xeneize habló luego de la victoria ante Aldosivi, la tercera al hilo por el Torneo Clausura, y se refirió a la lesión de Agustín Marchesín

Guardar

“Los triunfos ayudan, es bueno. Seguimos dentro de nuestra postura de trabajo en busca de lo mejor siempre. Todos están parejos, eso no cambia, están todos competitivos y cuesta elegir a los 23. Estas es la idea y la forma en la cual buscamos trabajo siempre”, fue el primer análisis de Miguel Ángel Russo tras el triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize logró la tercera victoria consecutiva en el torneo y el entrenador destacó el nivel de sus dirigidos. El clic, como lo reveló Rodrigo Battaglia hace algunos días, se logró tras la derrota ante Huracán en Parque Patricios por la tercera jornada, cuando el plantel tuvo una reunión “clave”.

Sobre esto, también opinó el DT: “Yo participo de algunas charlas, dentro de lo normal y lógico, porque esto es entre todos. Elegir a once y después hacer los cambios, cuesta también. No es tan fácil. Buscaremos lo mejor y seguiremos creciendo que es lo que corresponde”. Y agregó: “Es el trabajo de todos los que estamos adentro, de ellos. Hemos hecho también una comunicación entre todos muy alta y eso ayuda muchísimo, ellos participan de todo”.

Luego del parate por la fecha FIFA, Boca Juniors visitará a Rosario Central, el 14 de septiembre. Será un partido especial para Miguel Russo por su identificación con el Canalla. “No pensé todavía en Central, aunque no lo crean. El próximo fin de semana no hay fútbol, entonces estamos en otra situación. Tenemos que manejar bien la semana con todo lo que viene”, reconoció.

En otro orden, el DT habló sobre la lesión de Agustín Marchesín, quien debió ser reemplazado sobre el final, agregó: “Tenemos 21 días para el próximo partido”.

Para terminar, Russo fue consultado acerca si ya tiene el equipo de memoria. “No, el 11 no lo encontré, acá compiten todos. En algún momento consideré que Braida tendría que haber entrado y no encontré el lugar y la forma, esto es una competencia pura. Nos vamos haciendo fuertes, el hecho de no perder te fortifica y te eleva, eso es bueno, entre todos competimos y es lo que quiero como entrenador”, concluyó.

Boca Juniors logró su tercer triunfo consecutivo en la Liga Profesional y quedó a solo dos puntos de la cima de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Russo capitalizó sus oportunidades en momentos clave, especialmente en el cierre de cada tiempo. El primer gol llegó tras una jugada de presión de Carlos Palacios, quien recuperó el balón y envió un centro preciso para que Lautaro Di Lollo abriera el marcador con un cabezazo en el final de la primera mitad. El segundo tanto, que sentenció el partido, fue obra de Rodrigo Battaglia, también de cabeza, tras un córner ejecutado por Leandro Paredes.

A pesar de la victoria, Boca Juniors atravesó fases de incertidumbre durante el encuentro. El equipo mostró dificultades para mantener la precisión y la claridad en el juego, especialmente después de un inicio prometedor en el que generó varias ocasiones. Aldosivi presionó alto en los primeros minutos, pero dejó espacios que el conjunto visitante supo aprovechar. El local, dirigido por Mariano Charlier, mejoró tras la lesión de Ayrton Costa y logró equilibrar el partido, aunque careció de contundencia en ataque y sigue sin ganar en el campeonato.

El arquero Agustín Marchesín fue determinante para mantener la ventaja, con una atajada clave ante un remate de Tiago Serrago cuando el partido estaba 1-0. Por su parte, Miguel Merentiel y Brian Aguirre generaron peligro en las transiciones, aunque no lograron concretar sus oportunidades.

Temas Relacionados

Boca JuniorsMiguel Ángel RussoAldosiviAgustín MarchesínTorneo Clausuradeportes-argentinaRosario Central

Últimas Noticias

La irónica frase de Pierre Gasly después de la demora en dejar pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos

El piloto francés de 29 años aspiraba a sumar puntos, pero perdió ritmo en el cierre, perjudicó a su compañero y terminó en el fondo

La irónica frase de Pierre

El posteo de Colapinto con dedicatoria luego de acariciar los puntos en el GP de Países Bajos de F1: “Es una pena”

El piloto argentino se expresó en sus redes sociales. Le dedicó el mensaje a su equipo luego de terminar undécimo en Zandvoort

El posteo de Colapinto con

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el título de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders: hora, TV y formaciones

Las Garzas jugarán la final contra los Rave Green en el Lumen Field, desde las 21:00 (hora argentina). La transmisión estará a cargo de Apple TV

El Inter Miami de Lionel

La llamativa reflexión de Paredes ante la chance de que Messi juegue ante Venezuela su último duelo oficial con la Selección en el país

El mediocampista fue figura en el triunfo de Boca ante Aldosivi: regaló una asistencia en el 2-0 en Mar del Plata

La llamativa reflexión de Paredes

El Talleres de Carlos Tevez no puede con Deportivo Riestra y suma una nueva decepción en Córdoba

Al mismo tiempo, Defensa y Justicia juega con Belgrano. Por la noche, Racing recibirá a Unión

El Talleres de Carlos Tevez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde golpes de calor hasta

Desde golpes de calor hasta la propagación de enfermedades, cómo impacta el cambio climático en la salud

Qué se podía comprar hace 10 años con el salario promedio y para qué alcanza hoy

Por la caída de las ventas, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías

Una mujer creyó que tenía el oído tapado y le detectaron una grave enfermedad: su compleja recuperación

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

INFOBAE AMÉRICA
La ONU confirmó que los

La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

TELESHOW
Las increíbles fotos de las

Las increíbles fotos de las vacaciones de Jimena Monteverde y su marido en Italia

Tiago PZK debutó en La Peña de Morfi: “Tenía el sueño de poder vivir de mi música”

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates