Así será la semana de Los Pumas antes del choque con Australia: la agenda completa

Mateo Carreras podría ser titular ante Australia (REUTERS/Cristina Sille)

Tras la resonante victoria contra los All Blacks, Los Pumas se encuentran en Australia, con la mente puesta en el próximo desafío: el partido ante los Wallabies por la tercera fecha del Rugby Championship. El plantel argentino, dirigido por Felipe Contepomi, aterrizó en Townsville y ya inició el proceso de adaptación, que incluye una serie de rutinas para contrarrestar los efectos del largo viaje y el cambio de huso horario. El partido se jugará el próximo sábado a la 1:30 AM y se podrá ver a través de Disney+.

Apenas llegaron a suelo australiano, los jugadores realizaron ejercicios regenerativos a modo de recuperación, enfocados principalmente en la movilidad y la activación muscular, fundamentales tras la fatiga acumulada por el vuelo y la exigencia física del reciente enfrentamiento frente a Nueva Zelanda. Además de buscar un óptimo estado físico, el cuerpo técnico monitorea el descanso y la alimentación para minimizar el impacto del jet lag y llegar en plenitud al duelo contra Australia.

Juan Martín González puede volver a la titularidad (REUTERS/Cristina Sille)

El cronograma de entrenamientos se intensifica a partir del martes y miércoles. Durante esos días, el plantel se someterá a trabajos más exigentes, tanto en lo físico como en lo táctico. Las prácticas incluyen análisis de video, repaso de jugadas y ensayos de las formaciones, aspectos clave para definir la estrategia con la que Los Pumas intentarán neutralizar la propuesta de los Wallabies. El objetivo principal del cuerpo técnico es conformar el equipo más competitivo, ajustando detalles en todas las líneas y evaluando la recuperación de los jugadores que arrastran molestias o golpes tras el partido contra los All Blacks.

El jueves será un día determinante, ya que se anunciará la formación oficial que saltará al campo en Townsville. La selección de los titulares y los suplentes responde al análisis realizado durante la semana y a la evaluación individual de cada jugador. Además, la prensa y los aficionados estarán atentos a cualquier cambio o novedad en el XV inicial, especialmente después del resonante triunfo sobre Nueva Zelanda, que potenció las expectativas en torno al seleccionado argentino.

El último entrenamiento formal está previsto para el viernes, cuando se lleve a cabo el tradicional Captain’s Run. Esta práctica, habitual en la previa de cada partido internacional, permite ajustar detalles finales, repasar jugadas de pelota detenida y fortalecer la concentración del grupo antes del compromiso principal. Por el momento, la organización no confirmó los horarios definitivos para esta actividad.

Los Pumas pueden quedar punteros si logran ganarle a Australia (REUTERS/Cristina Sille)

La semana en Australia representa para Los Pumas no solo una oportunidad de consolidar su buen momento deportivo, sino también el reto de mantener la intensidad y la ambición ante un rival de jerarquía como Australia, en el marco de una competencia que exige regularidad y fortaleza mental.