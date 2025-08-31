Deportes

Un ex jugador de la selección argentina entregó el premio a Oscar Piastri tras lograr la pole del GP de los Países Bajos de F1

Julio Cruz, que tuvo un recordado pasado por el Inter de Milán, participó de la clásica ceremonia tras la clasificación

Guardar

McLaren continúa con su dominio en la actual temporada de la Fórmula 1 y esta vez fue Oscar Piastri el que logró la pole position para el Gran Premio de los Países Bajos. El piloto australiano venció a su compañero de equipo Lando Norris, quien había sido el más rápido en todas las sesiones de entrenamiento y largará desde el primer lugar en Zandvoort. Pero más allá de la ventaja que logró el líder del Campeonato de Pilotos, sorprendió la presencia de un ex jugador de la selección argentina para entregarle al poleman el clásico trofeo que otorga la empresa encargada de proveer los neumáticos a la Máxima.

Julio Cruz, ex delantero con una reconocida trayectoria en el fútbol europeo, fue el encargado de darle el premio al australiano por terminar en el primer puesto de la clasificación. “Me puso feliz y contento poder entregar eso”, expresó quien jugó durante seis temporada en el Inter de Milán. Justamente, por la histórica unión comercial entre el club italiano con la marca Pirelli, el Jardinero tenía puesto una remera con el escudo de la institución una gorra con el logo de la marca.

La elección de Cruz como invitado especial también respondió a su recordado paso por los Países Bajos, donde jugó en el Feyenoord y dejó una huella significativa.

Durante su etapa en el Feyenoord, Cruz disputó 109 partidos y anotó 51 goles, contribuyendo a la obtención de dos títulos locales: la liga Eredivisie en la temporada 1998/99 y la Supercopa de los Países Bajos (1999). Su rendimiento en el club neerlandés consolidó su reputación y fortaleció su vínculo con el país anfitrión del Gran Premio.

Oscar Piastri recibió de manos
Oscar Piastri recibió de manos del argentino Julio Cruz el premio por su pole en Zandvoort (REUTERS/Jakub Porzycki)

La carrera de Cruz no se limitó al fútbol de clubes. Debutó con la selección argentina en 1997, en un recordado partido ante Bolivia en La Paz, marcado por incidentes insólitos, incluido un altercado con el cuerpo técnico rival que terminó con un golpe propinado por el chofer de la delegación boliviana. Con el tiempo, Cruz se refirió a ese episodio como algo que “es pasado”. Más allá de ese incidente, el delantero tuvo una trayectoria relevante con la Albiceleste, participando en la Copa América 1997, integrando la lista preliminar para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y formando parte del plantel en el Mundial de Alemania 2006. En total, sumó 22 partidos y tres goles con la selección, bajo la dirección de técnicos como Daniel Passarella, Marcelo Bielsa, José Pékerman y Alfio Basile.

El recorrido de Cruz en Europa incluyó pasos por clubes de renombre. Tras formarse en Temperley y debutar en Primera División con Banfield, donde jugó 64 partidos y marcó 16 goles, se incorporó a River Plate en 1996. Allí conquistó el Torneo Apertura 1996 y el Torneo Clausura 1997, con 18 goles en 36 partidos, lo que le abrió las puertas al fútbol europeo. En el Bologna FC de Italia, Cruz acumuló 30 goles en 99 partidos entre 2000 y 2003. Su etapa más exitosa llegó en el Inter, donde ganó cuatro campeonatos de liga, dos Copas de Italia y tres Supercopas, sumando 75 goles en 197 partidos. Cerró su carrera en la Lazio, con 30 partidos, cuatro goles y una Supercopa de Italia en la temporada 2009-2010. En el plano individual, Cruz se destacó como máximo goleador de la Copa Italia en 2008, compartiendo el honor con Mario Balotelli y Vincenzo Iaquinta, al anotar cuatro goles en esa edición.

La sesión clasificatoria del sábado en el circuito neerlandés fue muy pareja. Piastri marcó un tiempo de 1:08.662 en su primer intento, superando por apenas 0.012 segundos a su compañero de equipo. Max Verstappen se ubicó en la tercera posición, a casi cuatro décimas del líderl. El francés Isack Hadjar sorprendió al colocar su Racing Bulls en el cuarto puesto, por delante del Mercedes de Russell. El top diez lo completaron Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Temas Relacionados

Gran Premio de los Países BajosOscar PiastriJulio CruzFórmula 1McLarenF1F1 hoydeportes-argentinaInter de MilánSelección Argentina

Últimas Noticias

El drástico cambio de look de una gloria del fútbol argentino que llamó la atención de los fanáticos

Fernando Redondo acudió al estadio Martínez Valero para ver a su hijo en la victoria del Elche y sorprendió a la afición desde la grada

El drástico cambio de look

Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino no logró pasar la Q1 y partirá desde el fondo de la grilla. Oscar Piastri hizo la pole en Zandvoort. Transmite Disney+

Franco Colapinto largará desde el

Lo apodaron el “nuevo Messi”, fue rechazado por Boca y River, lo siguió Real Madrid y ahora buscará su primer título ante Inter Miami

Pedro De la Vega se hizo un nombre en Lanús, tuvo un pasado en las Juveniles de la selección argentina, disputó los Juegos Olímpicos de Tokio y viene de ser semifinalista de la MLS en su primera temporada con Seattle Sounders

Lo apodaron el “nuevo Messi”,

Cómo es el plan para revivir autos emblemáticos de Carlos Alberto Reutemann y dónde se pueden ver

El ACA creó una comisión para volver a poner en marcha los monopostos del Lole de Fórmula 2. Se trabaja para conseguir los elementos de estos coches, que son el puntapié del nuevo museo de la entidad rectora

Cómo es el plan para

Vélez goleó 3-0 a Lanús y trepó a la cima de la tabla en la Zona B del Torneo Clausura

El Fortín se impuso con tantos de Romero, Galván y Carrizo y es líder hasta que juegue River. Antes, Central Córdoba derrotó a Estudiantes e Independiente Rivadavia hizo lo propio ante Argentinos

Vélez goleó 3-0 a Lanús
ÚLTIMAS NOTICIAS
La tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa golpeó fuerte en Mendoza y también afectó a provincias del norte y Cuyo: evacuados, granizo y árboles caídos

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: con demoras en algunos centros de votación, se abrieron los comicios en toda la provincia

El laboratorio del fentanilo mortal tuvo una orden de clausura en 2019, pero nunca se ejecutó

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa y cuáles serán las zonas que estarán bajo alerta meteorológica

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta a ganar en primera vuelta y LLA enfrenta su primer test tras el escándalo de los audios filtrados

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV rezó

El papa León XIV rezó por las víctimas del tiroteo en una escuela católica de EEUU y pidió terminar con la “pandemia de armas”

Xi Jinping y Modi prometieron resolver las diferencias fronterizas en un histórico encuentro en Tianjin: “Socios, no rivales”

Cómo los microbios que habitan las nubes influyen en el clima y afectan la vida en la Tierra

Von der Leyen se reunirá con el primer ministro de Polonia para tratar las garantías de seguridad para Ucrania y cuestiones de defensa

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

TELESHOW
Khea vuelve a las raíces

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana