Un ex jugador de la selección argentina entregó el premio a Oscar Piastri tras lograr la pole del GP de los Países Bajos de F1

McLaren continúa con su dominio en la actual temporada de la Fórmula 1 y esta vez fue Oscar Piastri el que logró la pole position para el Gran Premio de los Países Bajos. El piloto australiano venció a su compañero de equipo Lando Norris, quien había sido el más rápido en todas las sesiones de entrenamiento y largará desde el primer lugar en Zandvoort. Pero más allá de la ventaja que logró el líder del Campeonato de Pilotos, sorprendió la presencia de un ex jugador de la selección argentina para entregarle al poleman el clásico trofeo que otorga la empresa encargada de proveer los neumáticos a la Máxima.

Julio Cruz, ex delantero con una reconocida trayectoria en el fútbol europeo, fue el encargado de darle el premio al australiano por terminar en el primer puesto de la clasificación. “Me puso feliz y contento poder entregar eso”, expresó quien jugó durante seis temporada en el Inter de Milán. Justamente, por la histórica unión comercial entre el club italiano con la marca Pirelli, el Jardinero tenía puesto una remera con el escudo de la institución una gorra con el logo de la marca.

La elección de Cruz como invitado especial también respondió a su recordado paso por los Países Bajos, donde jugó en el Feyenoord y dejó una huella significativa.

Durante su etapa en el Feyenoord, Cruz disputó 109 partidos y anotó 51 goles, contribuyendo a la obtención de dos títulos locales: la liga Eredivisie en la temporada 1998/99 y la Supercopa de los Países Bajos (1999). Su rendimiento en el club neerlandés consolidó su reputación y fortaleció su vínculo con el país anfitrión del Gran Premio.

Oscar Piastri recibió de manos del argentino Julio Cruz el premio por su pole en Zandvoort (REUTERS/Jakub Porzycki)

La carrera de Cruz no se limitó al fútbol de clubes. Debutó con la selección argentina en 1997, en un recordado partido ante Bolivia en La Paz, marcado por incidentes insólitos, incluido un altercado con el cuerpo técnico rival que terminó con un golpe propinado por el chofer de la delegación boliviana. Con el tiempo, Cruz se refirió a ese episodio como algo que “es pasado”. Más allá de ese incidente, el delantero tuvo una trayectoria relevante con la Albiceleste, participando en la Copa América 1997, integrando la lista preliminar para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y formando parte del plantel en el Mundial de Alemania 2006. En total, sumó 22 partidos y tres goles con la selección, bajo la dirección de técnicos como Daniel Passarella, Marcelo Bielsa, José Pékerman y Alfio Basile.

El recorrido de Cruz en Europa incluyó pasos por clubes de renombre. Tras formarse en Temperley y debutar en Primera División con Banfield, donde jugó 64 partidos y marcó 16 goles, se incorporó a River Plate en 1996. Allí conquistó el Torneo Apertura 1996 y el Torneo Clausura 1997, con 18 goles en 36 partidos, lo que le abrió las puertas al fútbol europeo. En el Bologna FC de Italia, Cruz acumuló 30 goles en 99 partidos entre 2000 y 2003. Su etapa más exitosa llegó en el Inter, donde ganó cuatro campeonatos de liga, dos Copas de Italia y tres Supercopas, sumando 75 goles en 197 partidos. Cerró su carrera en la Lazio, con 30 partidos, cuatro goles y una Supercopa de Italia en la temporada 2009-2010. En el plano individual, Cruz se destacó como máximo goleador de la Copa Italia en 2008, compartiendo el honor con Mario Balotelli y Vincenzo Iaquinta, al anotar cuatro goles en esa edición.

La sesión clasificatoria del sábado en el circuito neerlandés fue muy pareja. Piastri marcó un tiempo de 1:08.662 en su primer intento, superando por apenas 0.012 segundos a su compañero de equipo. Max Verstappen se ubicó en la tercera posición, a casi cuatro décimas del líderl. El francés Isack Hadjar sorprendió al colocar su Racing Bulls en el cuarto puesto, por delante del Mercedes de Russell. El top diez lo completaron Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Carlos Sainz y Fernando Alonso.