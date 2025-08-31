Deportes

¿Fue un trend de TikTok? El particular festejo de Di Lollo y Palacios en el primer gol de Boca ante Aldosivi que causó furor

El defensor central marcó el 1-0 y su celebración con el chileno dio que hablar en las redes sociales

Lautaro Di Lollo marcó el primer tanto del triunfo de Boca Juniors por 2-0 frente a Aldosivi a poco de que finalizara la primera etapa. El defensor conectó un centro del chileno Carlos Palacios, con quien realizó un particular festejo que sembró algunas especulaciones en las redes sociales.

El gol se gestó en un momento clave, justo cuando el primer tiempo llegaba a su fin. Una contra peligrosa del Tiburón fue neutralizada por Palacios, quien se lanzó al suelo para cortar la salida rápida del conjunto local y recuperó el balón en tres cuartos de cancha por el sector derecho. Tras avanzar algunos metros, el exjugador de Colo-Colo envió un pase milimétrico a la cabeza de Di Lollo, que definió con un potente remate y estableció el 1-0.

Tras el tanto, llegó la celebración. Los futbolistas xeneizes, según indicaron algunos usuarios, realizaron un trend de Tik Tok, en el que interpretaron un baile asignado a la canción “Gata Only”, de los cantantes chilenos “Floyymenor” y “Cris Mj”. De todos modos, solo habrían realizado el fragmento más popular del baile, en el que se mueven las manos por debajo del rostro en repetidas ocasiones.

El baile con el que compararon el festejo de Di Lollo y Palacios

Sin embargo, otros desmintieron esa versión, alegando que se trataba de un festejo interno de los futbolistas, con un gesto de “limpieza” hacia algún jugador que ya no está más en el plantel. Lo cierto es que el gol significó una nueva muestra del carácter del defensor central, quien recientemente renovó su contrato.

Di Lollo se consolidó como titular en los últimos tres encuentros, desplazando a Nicolás Figal y resolviendo una de las principales incógnitas del equipo para el puesto de primer marcador central durante 2025.

En la segunda parte, el dominio de Boca en las jugadas aéreas volvió a quedar en evidencia. Leandro Paredes, reconocido por su precisión en las pelotas detenidas desde su regreso al club, ejecutó un córner que encontró la cabeza de Rodrigo Battaglia, quien selló el 2-0 definitivo.

La capacidad de Paredes para asistir desde la pelota parada ya había quedado demostrada en partidos anteriores, como ante Unión y Racing, donde también generó goles para sus compañeros.

El partido también registró momentos de tensión, como la gresca entre jugadores de ambos equipos tras una infracción de Edinson Cavani a Lucas Cerato, que derivó en la amonestación de Leandro Paredes y Yonathan Cabral. Además, Tobías Leiva recibió tarjeta amarilla por una falta sobre Paredes.

El equipo local, bajo la conducción de Mariano Charlier, enfrentó dificultades tanto en la generación de juego como en la contención defensiva, situación que se reflejó en su condición de colista en la Zona A y su permanencia en zona de descenso. A pesar de algunos intentos aislados, como el potente tiro libre de Ayrton Preciado a los 43 minutos del segundo tiempo que exigió la intervención del arquero Agustín Marchesín, Aldosivi no logró vulnerar el arco rival.

Marchesín también se lució al desviar un remate de Tiago Serrago a los 33 minutos del complemento, aunque debió abandonar el campo poco después por una molestia muscular en el sóleo, siendo reemplazado por Leandro Brey.

Con este resultado, Boca suma tres victorias consecutivas en el certamen y se afianza como uno de los principales animadores del torneo, mientras que Aldosivi profundiza su crisis futbolística y permanece en una posición comprometida respecto al descenso.

