Planchazo, bronca y manotazos: el tenso cruce entre Paredes y Cabral, por el que debieron ser expulsados

El volante y el defensor se trenzaron a poco del final del partido y fueron amonestados por Sebastián Zunino

Miguel Scime

Por Miguel Scime

El partido entre Boca Juniors y Aldosivi se tornó áspero a la media hora del complemento. Una infracción de Edinson Cavani sobre Giuliano Cerato derivó en un enfrentamiento entre Leandro Paredes y Yonathan Cabral, que obligó al árbitro a intervenir y amonestar a ambos futbolistas. El juez y el VAR, a cargo de José Carreras, cometieron un error porque debió expulsar a los jugadores por “conducta violenta”.

Sin embargo, este no fue el único momento violento de los últimos minutos del encuentro jugado en el estadio Jose María Minella, de Mar del Plata. En un terreno resbaladizo por la humedad que provocó la llovizna que se precipitó en la ciudad, Tobías Leiva le entró muy duro con una plancha a Paredes y recibió una tarjeta amarilla.

Solo unos momentos después, tuvo lugar la escaramuza entre Paredes y Cabral. Todo comenzó cuando Cavani disputó una pelota ante Cerato, pero, al querer mantener la posesión, estiró su brazo y lo puso en la cara del lateral del conjunto local. De inmediato, Sebastián Zunino, juez del encuentro sancionó la infracción.

El encontronazo entre Paredes y Cabral.

No obstante, la pelota siguió su curso, aunque el juego ya estaba detenido, y Paredes fue a disputarlo con Cabral. El mediocampista del Xeneize dejó el pie un poco alto, lo que despertó un airado reclamo del defensor del Tiburón. Rápidamente, ambos futbolistas se trenzaron, aunque la situación no escaló, debido a que Zunino y los compañeros los involucrados llegaron para separarlos.

El desarrollo del encuentro mostró a Boca imponiendo su jerarquía en el estadio de Mar del Plata. El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades generadas por ambos equipos, aunque Lautaro Di Lollo le dio la primera ventaja a los dirigidos por Miguel Ángel Russo con un cabezazo cuando la primera mitad estaba en su epílogo.

El segundo gol de Boca en Mar del Plata, obra de Rodrigo Battaglia tras un córner ejecutado por Leandro Paredes, selló la victoria del equipo auriazul. En el minuto 35 del segundo tiempo, Battaglia conectó de cabeza un tiro de esquina lanzado por Paredes, estableciendo el 2-0 final.

Ya sobre el final del encuentro, Agustín Marchesín debió abandonar el terreno de juego. El arquero con pasado en Lanús acusó una lesión y tuvo que ser reemplazado por Leandro Brey, cuando el reloj indicaba que ya habían transcurrido 45 minutos de la segunda etapa. De todos modos, Brey prácticamente no fue exigido y el resultado se mantuvo intacto.

Con este resultado, Boca Juniors sumó su tercer triunfo al hilo en el torneo y fortalece sus aspiraciones de pelear por el campeonato y asegurar un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. En la Zona A, el Xeneize llegó a 12 puntos, sobre 7 partidos jugados y está a dos del líder Barracas Central. En cuanto a la tabla anual, llegó a las 45 unidades.

