Aseguran que Dibu Martínez arregló su contrato con el Manchester United: qué resta para que se defina su transferencia

A pocas horas para el cierre del mercado de transferencias, el conjunto inglés podría hacerse con los servicios del argentino

Manchester United vuelve a interesarse en Dibu Martínez (Reuters)

El Manchester United busca reforzar su portería y ha reactivado las negociaciones con el Aston Villa por el fichaje de Emiliano Dibu Martínez, según información publicada por The Sun y confirmada por el periodista Fabrizio Romano. El club de Old Trafford se encuentra bajo presión en el cierre del mercado de pases, que finalizará el lunes 1 de septiembre.

Las dudas alrededor del rendimiento de los actuales porteros del United, André Onana y Altay Bayindir, han impulsado la urgencia en la búsqueda de un guardameta titular. En lo que va de la temporada, el equipo tuvo un comienzo irregular en la Premier League y recientemente fue eliminado de la Copa de la Liga. El propio Onana recibió críticas tras la derrota frente al Grimsby Town de la cuarta división, luego de sus acciones en los goles rivales y la definición por penales.

Según detalló The Sun, la directiva del United ya había mostrado interés en Martínez durante el verano europeo, pero las conversaciones se habían enfriado debido a las condiciones contractuales y salariales. El último partido de local de la pasada temporada alimentó las especulaciones sobre una posible despedida de Martínez del Villa Park, pero el traspaso no llegó a concretarse en ese momento.

Martínez, campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022, firmó recientemente una extensión de contrato que lo vincula con el Aston Villa por cuatro temporadas más. A pesar de eso, fuentes indicaron a ESPN que mantiene el anhelo de convertirse en el nuevo número uno del Manchester United. “Emi Martínez tiene una gran personalidad”, valoró recientemente el ex delantero y leyenda del club, Dwight Yorke, en diálogo con Jackpot City Casino: “Ganó el Mundial, es uno de los mejores parando penaltis y lo tiene todo”.

El argentino podría recalar en los Red Devils (Reuters)

La salida de Martínez del Aston Villa supondría un golpe para el equipo dirigido por Unai Emery, quien considera al argentino como una pieza clave de su proyecto. El arquero argentino no participó en el primer encuentro liguero frente al Newcastle por sanción, pero regresó a la titularidad en la derrota contra el Brentford. Para este domingo 31 de agosto fue convocado para enfrentar al Crystal Palace, en medio de las especulaciones por su futuro.

El interés del United por refuerzos en la portería no se limita a Martínez. El club también sostiene negociaciones con el Royal Antwerp Football Club de Bélgica por el joven guardameta Senne Lammens. El joven de 23 años, fue titular en los primeros encuentros del Antwerp esta temporada, pero quedó fuera de la convocatoria recientemente, coincidiendo con la intensificación de las conversaciones de traspaso.

Una de las voces más consultadas sobre las posibilidades del United es la del periodista italiano Fabrizio Romano, quien expuso en su cuenta de X: “El Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa! Dibu regresa como opción concreta para United si el acuerdo con Lammens no se concreta. Las conversaciones ya están muy avanzadas”.

Mientras el mercado de transferencias entra en sus últimas horas, la definición sobre el futuro de la portería del United mantiene la atención de la Premier League. La negociación por Martínez representa una de las novedades más destacadas del final de la ventana de fichajes inglesa.

TUIT DIBU MARTINEZ

