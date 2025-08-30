Deportes

Así están las tablas del Torneo Clausura y la lucha por la clasificación a las copas internacionales

Las posiciones se mueven con los partidos que se disputan en la jornada del sábado

San Lorenzo mantiene aspiraciones de
San Lorenzo mantiene aspiraciones de clasificarse a la Libertadores 2026 (Fotobaires)

La jornada de sábado está cargada con cinco partidos que harán mover las posiciones de los grupos del Torneo Clausura y también la Tabla Acumulada que brindará boletos para las copas internacionales. En primer turno, San Lorenzo y Huracán quedaron a mano y aprovecharon el punto para afirmarse en zona de clasificación a los octavos de final del torneo y también sostenerse en línea de Sudamericana 2026.

El líder de la general es Rosario Central, que es acechado por River y Boca. El único con boleto asegurado para la Libertadores 2026 es Platense, como campeón del Torneo Apertura. Por el momento, los dos que bajarían de categoría son San Martín de San Juan y Aldosivi, recordando que uno lo hará vía promedios y el otro por la acumulada del 2025.

NEWELL’S 1-2 BARRACAS CENTRAL

BANFIELD 1-0 TIGRE

INSTITUTO DE CÓRDOBA 0-0 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO 0-0 HURACÁN

Sábado 30 de agosto

En vivo Central Córdoba de Santiago del Estero-Estudiantes de La Plata

En vivo Independiente Rivadavia-Argentinos Juniors

19:15 Sarmiento-Rosario Central

21:30 Vélez-Lanús

Domingo 31 de agosto

14:30 Aldosivi-Boca Juniors

16:45 Talleres-Deportivo Riestra

16:45 Defensa y Justicia-Belgrano

19:15 River-San Martín de San Juan

21:15 Racing-Unión

Lunes 1° de septiembre

17:00 Gimnasia-Atlético Tucumán

19:15 Platense-Godoy Cruz

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 8, 9 Y 10

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba

19.00 Racing – San Lorenzo

19.00 Huracán – Vélez

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central

16.45 Independiente – Banfield

19.00 Estudiantes – River

21.15 Sarmiento – Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión

15.00 Instituto – Argentinos

17.30 Rosario Central – Boca

20.00 Tigre – Talleres

20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Racing (Zona A)

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21.15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A)

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal)

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20.15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

