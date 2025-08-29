Deportes

Los dos penales que atajó Armani en la clasificación de River en la Copa Argentina: “Yo no me doy por vencido, nunca me relajo”

El arquero contuvo dos remates en la definición desde los 12 pasos ante Unión y el Millonario logró su segundo triunfo consecutivo en una tanda. El método del Pulpo para revertir las críticas por no ser un especialista

La definición por penales de River y Unión

Otra vez, como ante Libertad en la Copa Libertadores, Franco Armani se vistió de héroe para River. Luego de quebrar la mala racha desde los 12 pasos que lo acosaba, el arquero, de 38 años, y todo el plantel millonario, se quitó la mochila y no sintió la tanda como un peso. Y así quedó demostrado en Mendoza: con dos atajadas clave del guardameta, se impuso 4-3 ante Unión (luego de haber igualado 0-0 en los 90 minutos) y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá contra Racing.

El Pulpo ya había regalado un par de intervenciones vitales en el partido. Y en los penales mostró seguridad; se mostró ganador desde el principio, a pesar de que comenzaron ejecutando los orientados por Leonardo Madelón. El ex Ferro y Atlético Nacional de Medellín primero tapó ante Lucas Gamba, estirándose hacia su derecha, en un movimiento plástico. Luego, repitió ante Fascendini, pero arrojándose a su izquierda. Tan buena fue su faena que River pudo dilapidar un match point con el tiro de Martínez Quarta que se fue por encima del travesaño.

Gonzalo Montiel, como en el Mundial de Qatar, cerró el 4-3, se quitó la camiseta para festejar, pero todo el crédito quedó para Armani, que nuevamente, como en el Monumental, resultó rodeado por sus compañeros en piña, que hasta se sumaron al cantito que bajó de las tribunas: “Olé, olé, olé, olé, Pulpo, Pulpo”.

El plantel abraza Armani tras otra noche mágica en los penales

Esto es así, tenerse confianza, también tener claros los pateadores, estudiarlos. Y después es un juego mental. También quiero destacar la ejecución de mis compañeros, con la decisión que van a patear, la firmeza. Es muy importante. Hay momentos en los que también se ganan los penales y lo estamos haciendo”, señaló el oriundo de Casilda, Santa Fe.

Vale recordar que el Millonario llevaba ocho derrotas consecutivas en los penales. Más: había perdido 11 de las últimas 13 tandas; 14 de 18. La caída más reciente había ocurrido cuando Platense lo eliminó en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, logro que permitió al Calamar consagrarse como campeón nacional.

Armani dejó atrás las críticas por su talón de Aquiles, pero no fue casualidad. “Yo no me doy por vencido, me pueden criticar, decir lo que quieran, pero no me doy por vencido. Siempre en la vida fui un luchador. Esto es fruto del trabajo, el sacrificio. Nunca me relajo, siempre quiero más. Estamos en un club que exige. Destaco el esfuerzo que tuvimos en los 90 minutos, tuvimos opciones de gol. Estoy muy contento", concluyó.

Montiel también le dio el crédito al portero por su actuación. “Estoy contento por el equipo, porque clasificamos. Contento por el Pulpo, porque nos ayudó con los dos penales. Estoy feliz por pasar”, subrayó el lateral.

“Hoy se vio que lo fuimos a buscar, que intentamos, que intentamos seguir creciendo como equipo, seguir creciendo con la idea de juego. No se pudo dar en los 90, pero se dio por los penales”, cerró el defensor.

River volverá a jugar este domingo desde las 19.15 ante San Martín de San Juan en Núñez, por la séptima fecha del Torneo Clausura, en el que surge como líder del Grupo B con 12 puntos, uno más que los escoltas Vélez y San Lorenzo.

En tanto, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, la Banda comenzará la serie ante Palmeiras el miércoles 17 de septiembre en el Monumental.

