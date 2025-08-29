Deportes

La emoción del padre de Franco Colapinto en medio del GP de Países Bajos al hablar de la “familia” que acompaña a su hijo en la Fórmula 1

Aníbal analizó qué le conviene a su hijo en la carrera de este domingo y se mostró esperanzado de poder lograr un buen resultado

Guardar
El padre de Franco analizó el rendimiento de su hijo en Alpine

Franco Colapinto tuvo un gran comienzo de fin de semana en las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. El argentino finalizó en el noveno lugar de la FP2 –tras haber concluido en la 18ª colocación de la FP1– y su padre, Aníbal, se refirió al presente de su hijo a bordo del A525 hasta el punto de emocionarse en una nota televisiva.

En diálogo con Fox Sports, fue consultado por la manera en la que Franco encaró el receso, ya que se dedicó en gran medida a pulir detalles de cara a las últimas 10 carreras del año. “Franco es así, trata de estar muy bien físicamente y también en la parte mental”, inició su relato y, acto seguido, se emocionó al hablar del círculo íntimo que rodea al pilarense en este tiempo alejado de Sudamérica, entre los que se destacan su psicólogo, Gustavo Ruiz, y su mentor, Lucas Benamo: “Trabajó todo lo que pudo, estuvo rodeado de buena gente. Fernando, Miguel, Lucas, Gustavo... Todo este grupo que lo acompaña y ya podemos decir que... Son como una familia”.

Vale destacar que Colapinto también entabló una excelente relación en este último tiempo con Fernando Belasteguín, leyenda argentina del pádel. El deportista retirado llevó a cabo una preparación con el bonaerense en la antesala al GP de Bélgica de julio pasado. “Te felicito, Franco. Diez días en los que te vi entrenar durísimo de mañana y tarde”, escribió Belasteguín en sus redes personales, y remató: “Te ganaste el corazón de la familia”.

Por otro lado, Aníbal Colapinto dejó sus sensaciones por el andar de Franco en un irregular Alpine: “Hay que seguir así, de menos a más. Lo vi bien, girando, tratando de ir siempre de menos a más, adaptándose y tratando de hacer lo mejor posible”.

*El resumen de las dos prácticas libres en Países Bajos

Además, fue interrogado sobre qué le convenía a su hijo en el circuito de Zandvoort, debido a que hay grandes posibilidades de lluvia a lo largo del fin de semana: “¿Lluvia o no? Habría que preguntarle a Franco, ja. Un poco de lluvia no vendría mal. Si sigue con el ritmo que tuvo él, hasta conviene que haya piso seco. Que sea lo que tenga que ser. Lo importante es que tenga una buena carrera y terminar lo más adelante posible”.

“Es un circuito que me gusta. Siempre es un placer poder estar presente y ver la Fórmula 1. A esta altura del año, se empiezan a barajar las cartas y ver qué puede llegar a suceder con todos los equipos”, concluyó.

Estas declaraciones suceden horas después a los polémicos dichos de Flavio Briatore, jefe de Alpine, sobre la labor de Franco Colapinto desde su llegada para el GP de Emilia-Romaña en reemplazo de Jack Doohan. “Estos coches son muy, muy pesados ​​y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1”, manifestó, aunque su pupilo ya condujo un monoplaza de esta índole, e incluso logró cinco puntos en el cierre de 2024 con Williams.

*Los dichos de Briatore

En su análisis en rueda de prensa, Briatore lanzó sobre Franco: “Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”.

A pesar de esto, también hay que resaltar que Alpine como equipo no atraviesa un buen presente, y Franco Colapinto sufrió las consecuencias de esta situación. Un ejemplo claro de esto sucedió en el último Gran Premio, cuando demoraron 11,01 y 7,23 segundos en dos paradas distintas en los boxes, cronómetros muy alejados de un equipo que busca pelear en los primeros lugares.

Alpine es el colista del Campeonato de Constructores con 20 puntos, todos logrados a cuentagotas por Gasly. Está lejos del anteúltimo, Haas (35), pero está obligado a repuntar con dos autos que no tendrán mejoras de acá hasta final de año.

*Las primeras frases de Colapinto luego de terminar en el noveno lugar de la FP2

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

Temas Relacionados

Franco ColapintoAníbal ColapintoFórmula 1F1Gran Premio de Países BajosAlpinedeportes-argentina

Últimas Noticias

El respaldo del jefe de Williams a Colapinto en medio de las críticas de Flavio Briatore al argentino

James Vowles, director de la escudería británica que le dio la oportunidad al pilarense de debutar en la Fórmula 1, defendió la tarea del sudamericano

El respaldo del jefe de

Le prohibieron el ingreso a los estadios de todo el país a uno de los jefes de la barra brava de Independiente

Se trata de Juan Eduardo Lenczicki. La medida fue dispuesta por el ministerio de Seguridad de la Nación y es por tiempo indeterminado

Le prohibieron el ingreso a

Martín Palermo reveló qué le dijo Iker Casillas sobre los dos goles que le marcó en la Intercontinental entre Boca Juniors y Real Madrid

El histórico goleador xeneize rememoró la hazaña en Japón y dio detalles de su reencuentro con el arquero español

Martín Palermo reveló qué le

El único cambio que haría Miguel Russo en Boca Juniors para visitar a Aldosivi en Mar del Plata

El Xeneize visitará al elenco marplatense este domingo en el estadio Minella. Habrá solo un cambio obligado

El único cambio que haría

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la práctica del GP de Países Bajos de Fórmula 1 y quedó 9°

En una jornada cargada de accidentes, el argentino completó dos sesiones sin mayores problemas y registró su rendimiento más destacado en la FP2

Franco Colapinto tuvo una destacada
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le prohibieron el ingreso a

Le prohibieron el ingreso a los estadios de todo el país a uno de los jefes de la barra brava de Independiente

Difundieron audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Un pulpo dio un show en vivo y acaparó todas las miradas en otra jornada de expedición en el fondo marino uruguayo

Qué reveló la autopsia a la mujer hallada semi enterrada en su casa de Tristán Suárez

Aumenta el transporte en Buenos Aires en septiembre: cuánto costará el pasaje subte y el colectivo de colectivo

INFOBAE AMÉRICA
Israel abatió a un alto

Israel abatió a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico

Luis Fernando Camacho recuperó la libertad tras casi mil días de detención preventiva en Bolivia

India y Japón consolidan su alianza estratégica con acuerdos en inversión, defensa y tecnología

La economía de India sorprende con un crecimiento del 7,8% en el segundo trimestre

El número de desempleados en Alemania superó los 3 millones por primera vez desde 2015

TELESHOW
Alberto Cormillot celebró sus 87

Alberto Cormillot celebró sus 87 años en la radio bailando tango y se convertirá en estrella de circo

Marley sufrió un grave accidente en Tailandia: susto y sangre en las catacumbas

Sebastián Graviotto reveló que es el papá del bebé que espera Juana Repetto: “Se agranda la familia”

La confesión de Tiago PZK sobre sus primeros pasos en la música: “Me preparaba para ser un laburante”

El sorpresivo video de Juana Repetto para anunciar su embarazo y la reacción de Reina Reech: “Te esperamos bebé”