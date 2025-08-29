La emoción del padre de Franco Colapinto en medio del GP de Países Bajos al hablar de la “familia” que acompaña a su hijo en la Fórmula 1

El padre de Franco analizó el rendimiento de su hijo en Alpine

Franco Colapinto tuvo un gran comienzo de fin de semana en las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. El argentino finalizó en el noveno lugar de la FP2 –tras haber concluido en la 18ª colocación de la FP1– y su padre, Aníbal, se refirió al presente de su hijo a bordo del A525 hasta el punto de emocionarse en una nota televisiva.

En diálogo con Fox Sports, fue consultado por la manera en la que Franco encaró el receso, ya que se dedicó en gran medida a pulir detalles de cara a las últimas 10 carreras del año. “Franco es así, trata de estar muy bien físicamente y también en la parte mental”, inició su relato y, acto seguido, se emocionó al hablar del círculo íntimo que rodea al pilarense en este tiempo alejado de Sudamérica, entre los que se destacan su psicólogo, Gustavo Ruiz, y su mentor, Lucas Benamo: “Trabajó todo lo que pudo, estuvo rodeado de buena gente. Fernando, Miguel, Lucas, Gustavo... Todo este grupo que lo acompaña y ya podemos decir que... Son como una familia”.

Vale destacar que Colapinto también entabló una excelente relación en este último tiempo con Fernando Belasteguín, leyenda argentina del pádel. El deportista retirado llevó a cabo una preparación con el bonaerense en la antesala al GP de Bélgica de julio pasado. “Te felicito, Franco. Diez días en los que te vi entrenar durísimo de mañana y tarde”, escribió Belasteguín en sus redes personales, y remató: “Te ganaste el corazón de la familia”.

Por otro lado, Aníbal Colapinto dejó sus sensaciones por el andar de Franco en un irregular Alpine: “Hay que seguir así, de menos a más. Lo vi bien, girando, tratando de ir siempre de menos a más, adaptándose y tratando de hacer lo mejor posible”.

*El resumen de las dos prácticas libres en Países Bajos

Además, fue interrogado sobre qué le convenía a su hijo en el circuito de Zandvoort, debido a que hay grandes posibilidades de lluvia a lo largo del fin de semana: “¿Lluvia o no? Habría que preguntarle a Franco, ja. Un poco de lluvia no vendría mal. Si sigue con el ritmo que tuvo él, hasta conviene que haya piso seco. Que sea lo que tenga que ser. Lo importante es que tenga una buena carrera y terminar lo más adelante posible”.

“Es un circuito que me gusta. Siempre es un placer poder estar presente y ver la Fórmula 1. A esta altura del año, se empiezan a barajar las cartas y ver qué puede llegar a suceder con todos los equipos”, concluyó.

Estas declaraciones suceden horas después a los polémicos dichos de Flavio Briatore, jefe de Alpine, sobre la labor de Franco Colapinto desde su llegada para el GP de Emilia-Romaña en reemplazo de Jack Doohan. “Estos coches son muy, muy pesados ​​y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1”, manifestó, aunque su pupilo ya condujo un monoplaza de esta índole, e incluso logró cinco puntos en el cierre de 2024 con Williams.

*Los dichos de Briatore

En su análisis en rueda de prensa, Briatore lanzó sobre Franco: “Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”.

A pesar de esto, también hay que resaltar que Alpine como equipo no atraviesa un buen presente, y Franco Colapinto sufrió las consecuencias de esta situación. Un ejemplo claro de esto sucedió en el último Gran Premio, cuando demoraron 11,01 y 7,23 segundos en dos paradas distintas en los boxes, cronómetros muy alejados de un equipo que busca pelear en los primeros lugares.

Alpine es el colista del Campeonato de Constructores con 20 puntos, todos logrados a cuentagotas por Gasly. Está lejos del anteúltimo, Haas (35), pero está obligado a repuntar con dos autos que no tendrán mejoras de acá hasta final de año.

*Las primeras frases de Colapinto luego de terminar en el noveno lugar de la FP2

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)