Colapinto mostró la intimidad de sus vacaciones y sorprendió con el impactante entrenamiento para el cuello: “Que empiecen las carreras loco”

El impactante entrenamiento de Colapinto para fortalecer el cuello

Las vacaciones de la Fórmula 1 se encaminan a la recta final antes de cortarse con el Gran Premio de Países Bajos. Tras dos semanas sin actividad en pista, Franco Colapinto subió una publicación a su Instagram oficial en la que mostró la intimidad de los días que se tomó de descanso, donde también dejó en claro las ganas que tiene de volver a correr con Alpine. Entre las escenas que difundió de su descanso, publicó un impactante video realizando los ejercicios específicos para fortalecer el cuello.

“Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones que empiecen las carreras dale locoooo”, comentó el piloto argentino en el posteo, reflejando su ansiedad por volver a las pistas. Cabe recordar que el receso de la máxima categoría, que se extiende desde el 3 hasta el 29 de agosto, representa la única pausa prolongada en el calendario actual. Durante este período, Colapinto optó por alternar el descanso con actividades recreativas y deportivas, manteniendo la intensidad de su entrenamiento.

Así lo dejó en claro en el video en el que se muestra realizando un potente ejercicio para fortalecer el cuello. Esto es fundamental para los pilotos de la Fórmula 1, quienes tienen que resistir intensas fuerzas G que hacen que tengan que llegar a soportar de cuatro a cinco veces el peso de su cabeza en cada curva.

“¿Entrena ese cuello pa?”, expresó en los comentarios de la publicación el productor musical Bizarrap. A este se sumó el mensaje de Fernando Belasteguín, leyenda del pádel, que también es su amigo cercano: “¡Naaa! El ejercicio del cuello era con Bizarrap agarrando la cuerda. ¡Ese era el video papaa! Lo salvó Juanlispio jaja”.

Dentro del carrusel de imágenes, también agregó distintas fotos y videos que revelan la intimidad de sus vacaciones. Algunas de ellas muestran cómo era el barco en el que se encontraba con el productor musical Bizarrap, mientras que agregó otros videos de cuando recorrió algunas rutas en bicicleta.

También replicó el video que había subido hace algunos días en su cuenta oficial de Instagram, donde lo siguen casi cinco millones de usuarios, a bordo de una moto acuática en Formentera, en el archipiélago español de las Islas Baleares. El propio Bizarrap había difundido un recorte que mostraba la destreza de Colapinto en el jet ski, realizando giros abruptos sobre el mar Mediterráneo. El piloto replicó la grabación en sus historias y comentó entre risas: “Jajaja, día top”.

El descanso de Colapinto llega tras haber disputado los primeros ocho Grandes Premios con la escudería francesa Alpine, donde debió adaptarse a un monoplaza A525 que presentó múltiples dificultades y un rendimiento por debajo de la media. A pesar de los desafíos, el cierre de la temporada le ofrece una ventaja: tras el GP de Países Bajos, volverá a competir en nueve circuitos que ya conoce, los mismos en los que participó con Williams en 2024.

El ciclismo también formó parte de la rutina de Colapinto desde el arranque de sus vacaciones. El pilarense aprovechó para recorrer en bicicleta una ruta de montaña con caminos sinuosos, compartiendo la experiencia en redes sociales con emoticones de una cara feliz y el sol. En el día sábado, también subió otro video en medio de una ruta montañosa. Esta afición no es nueva: en noviembre, cuando aún pilotaba el Williams FW46, ya había publicado videos practicando ciclismo.

La intimidad de las vacaciones de Colapinto

Además, el corredor de 22 años también viajó a Barcelona para reencontrarse con su amigo Fernando Belasteguín, leyenda del pádel. Juntos, disputaron un partido en el que también participó Bizarrap. Bela compartió un video del encuentro en redes sociales, acompañado de una broma.

El regreso de la Fórmula 1 está programado para el viernes 29 de agosto, cuando se celebrará la Práctica 1 del Gran Premio de Países Bajos a las 7:30 (hora argentina). El segundo entrenamiento tendrá lugar a las 11, mientras que el sábado la actividad comenzará a las 6:30 con el tercer ensayo, seguido de la clasificación a las 10. La carrera se disputará el domingo a las 10. Una semana más tarde, se celebrará el GP de Italia, en Monza.

LA INTIMIDAD DE LAS VACACIONES DE FRANCO COLAPINTO