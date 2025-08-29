Deportes

El mercado de pases de La Scaloneta: los jugadores de la Selección que cambiaron de club y los que todavía tienen chances de mudarse

A poco menos de un año del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, varios de los usuales citados por Scaloni decidieron cambiar de equipo para ganar continuidad. Los casos más resonantes

A menos de un año del inicio del Mundial 2026, el futuro de la selección argentina podría estar marcado por un mercado de pases europeo que tuvo varios movimientos dentro de los futbolistas que se encuentran en la órbita del elenco nacional. En este contexto, el retorno de Leandro Paredes a Boca Juniors desde la Roma se ha convertido en uno de los traspasos más destacados, pero no es el único que impacta en la planificación de Lionel Scaloni.

Mientras figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister permanecen en sus respectivos equipos, otros nombres destacados han protagonizado cambios significativos en sus carreras durante este semestre. Rodrigo De Paul sorprendió al sumarse al Inter Miami de la MLS por 15 millones de euros, una cifra que lo posiciona como uno de los movimientos más resonantes del periodo.

El Atlético Madrid experimentó la salida de De Paul, pero incorporó a otro talento argentino: Thiago Almada, quien dejó el Lyon para integrarse al plantel dirigido por el Cholo Simeone. En sentido inverso, Ángel Correa puso fin a su etapa en el club madrileño tras varias temporadas y fue presentado como refuerzo estelar de Tigres en la Liga MX.

Uno de los traspasos que más atención ha generado es el del juvenil Franco Mastantuono, de 17 años, quien tras debutar en la última convocatoria de Argentina, dejó River Plate para unirse al Real Madrid. Entre los jóvenes que han cambiado de destino, Enzo Barrenechea dejó el Valencia para ser presentado por el Benfica, mientras que Walter Benítez concluyó su ciclo en el PSV y se incorporará al Crystal Palace, reciente campeón de la FA Cup. Otro caso destacado es el de Mariano Troilo, quien, tras su primera convocatoria por Scaloni, fue transferido de Belgrano al Parma por una suma de 9,6 millones de dólares. Por su lado, Valentín Carboni fue cedido desde el Inter al Genoa, hasta 2026 y sin opción de compra.

Una de las novelas más controvertidas del libro de pases la protagonizó Alejandro Garnacho. El Bichito, que no era tenido en cuenta por el entrenador Ruben Amorim, dejó el Manchester United para sumarse al Chelsea.

Además, dos figuras habituales de la selección estuvieron en el centro de las especulaciones. Emiliano Martínez se despidió emotivamente del Aston Villa al final de la temporada pasada, aunque su traspaso al United no se concretó, ya que la oferta presentada no satisfizo a los directivos del club inglés. Por otro lado, Cuti Romero fue vinculado por medios británicos con el Atlético Madrid, que habría iniciado gestiones para fichar al central del Tottenham.

El futuro de otros jugadores también ha sido objeto de rumores. Nahuel Molina apareció en la lista de posibles transferibles del Atlético Madrid, aunque solo se ha mencionado un interés preliminar de la Juventus. Nico Paz, titular ante Chile en las Eliminatorias, podría ser repescado por el Real Madrid, aunque por ahora continuará en el Como, donde tuvo una temporada destacada. Kevin Lomónaco, tras su primera convocatoria, fue pretendido por el Oviedo al inicio del mercado.

En cuanto a renovaciones, solo dos futbolistas han extendido su vínculo con sus clubes. Nicolás Tagliafico firmó su continuidad con el Lyon por dos temporadas más, tras la confirmación de la cancelación del descenso del equipo francés. El caso de Valentín Barco presenta una particularidad: aunque seguirá en el Racing de Estrasburgo y firmó un nuevo contrato hasta 2029, hasta junio su pase pertenecía al Brighton, que lo había cedido al club de la Ligue 1.

Por su parte, Facundo Medina fue transferido del Lens al Marsella por 22 millones de euros y Equi Fernández, dejó el Al-Qadsiah para sumarse al Bayer Leverkusen, que también incorporó a Claudio Diablito Echeverri a sus filas para acompañar a Exequiel Palacios.

LOS QUE CAMBIARON DE CLUB

Leandro Paredes (de Roma a Boca Juniors), Walter Benítez (del PSV a Crystal Palace), Ángel Correa (de Atlético Madrid a Tigres), Franco Mastantuono (de River Plate a Real Madrid) y Facundo Medina (de Lens al Olympique de Marsella), Mariano Troilo (de Belgrano a Parma), Rodrigo De Paul (de Atlético Madrid a Inter Miami) Enzo Barrenechea (de Aston Villa al Benfica) Thiago Almada (Olympique de Lyon al Atlético Madrid) Claudio Diablito Echeverri (Manchester City al Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Inter de Milán al Genoa) Alejandro Garnacho (Manchester United al Chelsea) y Ezequiel Fernández (Al-Qadsiah al Bayer Leverkusen).

EL FUTURO EN DUDA

Emiliano Martínez (Aston Villa), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Guido Rodríguez (West Ham), y Nicolás González (Juventus).

LOS QUE SIGUEN

Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Juan Musso (Atlético Madrid lo compró definitivamente), Nico Paz (Como), Germán Pezzella (River Plate), Marcos Acuña (River Plate), Gonzalo Montiel (River Plate), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Máximo Perrone (Como), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Lisandro Martínez (Manchester United), Paulo Dybala (Roma), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Santiago Castro (Bologna), Benjamín Domínguez (Bologna), Juan Foyth (Villarreal), Kevin Lomónaco (Independiente), Alan Varela (Porto FC), Julio Soler (AFC Bournemouth), José López (Palmeiras) y Francisco Ortega (Olympiakos).

