La esperanzadora frase de Franco Colapinto sobre su continuidad en Alpine para el 2026: “Estamos muy enfocados”

El piloto argentino dialogó en el primer día de actividad en el circuito de Zandvoort de cara al GP de los Países Bajos y dejó una sentencia sobre su futuro

Franco Colapinto habló de cara al GP de los Países Bajos (@alpinef1team)

Después del parate por las vacaciones de verano en Europa, la Fórmula 1 vuelve a salir a pista en el circuito de Zandvoort para lo que será el Gran Premio de los Países Bajos. En este contexto, Franco Colapinto cumplió un año en la F1 y expresó satisfacción por su progreso, así como determinación para afrontar los próximos desafíos y dejó en claro que está en pleno trabajo con Alpine de cara al monoplaza 2026. “Estamos muy enfocados en el desarrollo del próximo año”, mencionó el argentino.

El piloto argentino, que fue elegido por Williams hace un año para disputar las últimas nueve carreras de la temporada 2024 en reemplazo de Logan Sargeant, destacó que la situación actual del equipo francés es compleja, pero mantiene una actitud positiva y un fuerte compromiso con su crecimiento profesional.

Al recordar el anuncio de su llegada a la máxima categoría, Colapinto lo describió como la realización de un objetivo de la infancia. “Desde que era muy joven, este fue mi sueño. Llegar a Fórmula 1 fue para lo que he trabajado desde que era muy pequeño y tener esa noticia hace un año es un gran recuerdo. Es algo que nunca olvidaré, siempre estoy muy agradecido por esa oportunidad y estoy muy contento de estar aquí un año después”, afirmó el piloto argentino en diálogo con la prensa internacional en el paddock del trazado neerlandés.

Para el oriundo de Pilar, el tiempo pasó rápido desde su estreno y la experiencia acumulada en este primer año resultó invaluable, aunque reconoce que el futuro en la categoría es impredecible: “No puedo decir en un año dónde vamos a estar, las cosas cambian muy rápido, pero la Fórmula 1 siempre es donde quiero estar. Continuar apoyando al equipo y trabajando con Alpine es mi objetivo”.

En línea con el futuro, Franco señaló que está involucrado con Alpine más allá de las competencias en pista. Desde el inicio de la temporada, además de esperar a ser piloto titular, también focalizó su tarea en el desarrollo del monoplaza que la escudería planea introducir la próxima temporada con el cambio de reglamento que afectará a los equipos. “Desde el inicio de la temporada, trabajamos duro para hacer el mejor progreso posible en 2026 y tratar de entender el coche y dónde podemos mejorar”, explicó.

En cuanto a los resultados deportivos, la temporada actual es de las peores en la historia para la escudería, que marcha en el último lugar del Campeonato de Constructores con 20 puntos, todos sumados por Pierre Gasly. Desde su debut con Alpine en Imola, el argentino no sumó puntos y su mejor resultado hasta el momento fue un puesto 13 en dos carreras (Mónaco y Canadá), lo que evidencia las dificultades que enfrenta la estructura que tiene como asesor principal al experimentado Flavio Briatore.

“Necesitamos dar un paso. Como equipo estamos tratando de entender dónde podemos extraer esa ‘performance’ pero sabemos que necesitamos un poco más. Estamos trabajando duro, a veces nos falta consistencia y no entendemos muy bien por qué. Siempre trabajamos duro para llegar a lo que queremos”, dijo.

El piloto también reflexionó sobre la importancia del descanso en un deporte tan exigente física y mentalmente como la Fórmula 1. Tras la pausa en el calendario luego del GP de Hungría, Colapinto reconoció el valor de estos momentos para recargar energías: “Siempre necesitas un poco de descanso. Este es un deporte muy exigente físicamente y mentalmente, pasamos mucho tiempo viajando y estresa mucho. Es bueno tener un descanso a veces. Es raro no tener ningún descanso durante un fin de semana y, cuando pasas un fin de semana descansando y no piensas en la carrera, se siente muy raro. Pero necesitas ese tiempo de descanso. Al final del día tener un tiempo de descanso siempre es bueno”.

Respecto a su futuro, Colapinto se muestra sereno ante la incertidumbre y las especulaciones surgidas en medio de los rumores sobre cómo quedará el staff para el próximo año. Consultado sobre las expectativas del equipo para el próximo año, el argentino respondió: “No sé, creo que es muy similar al año pasado, cuando entré, solo quería conducir y ganar una carrera. Y estoy igual, muy contento de estar aquí y de trabajar con el equipo. Trabajando duro para traer a Alpine lo que necesitan y lo que merecen. Trabajamos duro para volver a la cima. Ese es el lugar donde deberíamos estar. También estamos muy enfocados en el desarrollo del próximo año”.

Colapinto consideró que la experiencia adquirida en los circuitos durante la temporada pasada puede convertirse en una ventaja en la segunda mitad del año. “Va a ser un poco más fácil entrar a estas carreras conociendo las pistas. El año pasado fue un poco de shock. Entrar a Baku sin preparación y entrar a Singapur sin preparación tampoco. Entrar a todas estas nuevas carreras, la carrera de Austin, sin conocer las pistas ni el coche. Me sentí muy rápido. Este año me está faltando un poco eso, pero espero que entrar en las carreras que ya hice el año pasado me traiga confianza con el coche y espero que me traiga lo que me está faltando un poco este año”, explicó.

En esa misma línea, en diágolo con el periodista Juan Fossarolli de ESPN, Franco remarcó. “Eso es muy bueno. Va a ser un plus, obviamente que con ganas de esta carrera y este es un circuito que nos debería caer mejor. En Budapest dimos un paso, si bien nos costó mucho, comparando con él (Gasly) estuvimos bien. A enfocarse de acá en lo que viene y seguir aprendiendo y creciendo con la puesta a punto. Necesito ayuda y trabajar en eso”.

Además, el número 43 destacó que las últimas competencias mostró una leve mejoría en el rendimiento, especialmente en comparación con su compañero, aunque reconoció que el equipo debe seguir buscando mayor velocidad y consistencia.“Necesitamos seguir trabajando para encontrar más velocidad fuera del coche”, reiteró sobre el objetivo común de mejorar el rendimiento y alcanzar mejores resultados en lo que resta de la temporada.

Colapinto buscará sumar puntos por primera vez en su estadía en Alpine (Fuente)

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)

Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

TelevisaciónDisney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

