Deportes

El polémico episodio con Javier Castrilli y los antecedentes con la Selección del árbitro designado para Argentina-Venezuela

El chileno Piero Daniel Maza impartirá justicia en el estadio Monumental el próximo 4 de septiembre

Miguel Scime

Por Miguel Scime

Guardar
Piero Maza dirigió en 2022
Piero Maza dirigió en 2022 la Finalissima entre Argentina e Italia (Foto REUTERS/John Sibley)

El partido que disputará la selección argentina frente a su par de Venezuela en el estadio Monumental, el 4 de septiembre, por las Eliminatorias Sudamericanas tendrá como juez principal al chileno Piero Daniel Maza, un árbitro FIFA desde 2018 que debutó en la Primera División de su país en 2014 y que hoy se encuentra en plena etapa de consolidación dentro del arbitraje sudamericano.

Maza no estará solo en Núñez: lo escoltarán los asistentes Claudio Urrutia y José Retamal, mientras que el cuarto árbitro será Cristián Garay, el quinto, Juan Serrano, y en la cabina tecnológica dirá presente el experimentado Juan Lara junto a Edson Cisternas como AVAR. Una estructura chilena pura para controlar al campeón del mundo.

La carrera de Piero Maza también guarda un capítulo oscuro que lo marcó para siempre. En 2022, en pleno torneo chileno, el entonces jefe de la comisión arbitral, el argentino Javier Castrilli, decidió apartarlo de los planteles oficiales de árbitros. La medida, tan sorpresiva como polémica, dejó a Maza al borde del abismo profesional.

Pero la historia no terminó allí. Apenas semanas después, el sindicato de árbitros chilenos alzó la voz con fuerza. Consideraban injusta la exclusión de uno de sus jueces de proyección internacional y presionaron hasta lograr lo impensado: la reincorporación inmediata de Maza.

Ese episodio, breve pero intenso, mostró la fragilidad de una carrera ascendente, que puede tambalear por decisiones administrativas. Desde entonces, Piero Maza carga con la etiqueta de “sobreviviente”. Un árbitro que cayó por decisión política, pero que el propio cuerpo arbitral rescató para devolverlo al ruedo.

Maza arbitró Argentina-Canadá en la
Maza arbitró Argentina-Canadá en la Copa América 2024 (Foto AFP)

Su carrera internacional lo vio crecer desde abajo: comenzó como cuarto árbitro y asistente VAR en la Copa Sudamericana 2018, pasó por la final de la Copa Libertadores 2019 -estuvo en el equipo de videoarbitraje en aquel partido que Flamengo le ganó a River en Lima con dos goles sobre la hora-, la Recopa Sudamericana 2020 y la Copa Chile 2021.

El salto grande llegó en 2022, cuando fue designado para arbitrar la Finalissima entre Argentina e Italia en Wembley. Más tarde, en noviembre de 2023, le tocó impartir justicia en el Maracaná frente a Brasil, con la Albiceleste como protagonista en dos triunfos históricos.

En la Copa América 2024 volvió a ser parte de la historia: pitó la semifinal ante Canadá, donde Argentina ganó 2-0 rumbo al título.

Maza tiene un sello claro: la tarjeta siempre a mano. Su promedio es de 5.7 amarillas por partido, llegando a mostrar hasta 9 en un Palestino–Copiapó por la liga chilena.

En cuanto al juego neto, su media ronda los 54 minutos, con un desgaste físico moderado —unos 8 km recorridos por encuentro—, indicadores que reflejan más su perfil administrativo que atlético.

Sin embargo, su gran déficit está en el control emocional de los partidos ríspidos: cuando ambos equipos proponen roce, suele perder autoridad. En esta ocasión, esa debilidad probablemente no pese tanto: la diferencia técnica entre Argentina y Venezuela, sumado a que la Scaloneta ya está clasificada al Mundial, podría darle un partido “tranquilo” desde el manejo disciplinario.

Temas Relacionados

Piero Daniel MazaarbitrajeEliminatorias SudamericanasSelección argentinaVinotintoSelección de Venezuelaargentina-deportes

Últimas Noticias

La verdad detrás del proyecto de techar y ampliar el aforo del estadio Monumental

El oficialismo, con Stefano Di Carlo a la cabeza, estudia la posibilidad de aumentar la capacidad y cubrir la cancha

La verdad detrás del proyecto

Entrevista con Agostina Hein tras ser campeona mundial de natación: cómo ganó 10 medallas en 12 días y la operación que cambió su vida

La nadadora ganó la prueba de 400 metros combinados en el Mundial juvenil y charló con Infobae sobre el impacto de sus triunfos y cómo planifica junto a su entrenador Sebastián Montero lo que viene en su carrera

Entrevista con Agostina Hein tras

“Me sentía con miedo”: la confesión de Messi luego de anotar dos goles para llevar al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

El capitán argentino fue la gran figura en el triunfo ante Orlando City, por el Clásico del Sol

“Me sentía con miedo”: la

Excelente definición en el penal y golazo para sellar la remontada: el brillante partido de Messi en Inter Miami ante Orlando City

El capitán argentino volvió a jugar tras 25 días y aportó su magia para que Las Garzas sean finalistas de la Leagues Cup

Excelente definición en el penal

Cuándo jugará Lionel Messi la final de la Leagues Cup con Inter Miami

La Pulga buscará el tercer título desde su llegada a las Garzas el próximo domingo en condición de visitante

Cuándo jugará Lionel Messi la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Oficializaron el pago del bono

Oficializaron el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en septiembre

El Consejo de la Magistratura aprobó el presupuesto judicial para 2026

Condenaron a perpetua a un preso de alto perfil alojado en Ezeiza, acusado de ordenar homicidios y otros delitos graves

Fuerza Patria evita los grandes actos para los últimos días de la campaña en PBA y Kicillof apuesta al formato territorial

Según un estudio, la Argentina ahorra USD 1.700 millones al año por la producción nacional de medicamentos

INFOBAE AMÉRICA
Los flamencos migratorios envejecen más

Los flamencos migratorios envejecen más lento que los residentes

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

Arranca arteba, la feria de arte más importante del país

Carla Simón cierra su trilogía familiar con ‘Romería’: “Fue un ejercicio de memoria colectiva”

El universo ‘Alien’ ha vuelto reescrito con androides, corporaciones y una duda sobre el origen de la vida

TELESHOW
Momo Benavides: “¿Por qué tuve

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”