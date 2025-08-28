El pesimista análisis de Pierre Gasly sobre el nivel de Alpine antes del GP de Países Bajos

Pierre Gasly afirmó que sólo la lluvia podrá cambiar la suerte de Alpine en este fin de semana (@AlpineF1Team)

La posibilidad de que la lluvia altere el desarrollo del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 representa la única esperanza realista para Alpine, según la opinión de Pierre Gasly. El compañero de Franco Colapinto reconoció que las condiciones meteorológicas adversas podrían ser el único factor capaz de modificar el rendimiento actual de su monoplaza, el A525, que es el peor auto de la temporada.

En la conferencia de prensa previa al inicio de la actividad en Zandvoort, Gasly describió con franqueza la situación de Alpine. El equipo ocupa la última posición en el Campeonato Mundial de Constructores tras el receso de verano, acumulando apenas 20 puntos en 14 fechas.

El propio Gasly admitió: “Sin duda, aprovechamos todo en las carreras en las que sumamos, pero no es el nivel al que estamos acostumbrados. Tenemos que aceptar que, a veces, nuestro mejor esfuerzo será suficiente para quedar en el 15° o 16° puesto”. Esta declaración refleja el estado de ánimo dentro de la escudería, que enfrenta una necesidad urgente de mejorar sus resultados para evitar cerrar la temporada en el fondo de la tabla.

El piloto francés detalló que la obtención de puntos depende en gran medida de las condiciones climáticas. Al referirse a experiencias recientes, explicó: “Depende mucho de si el clima es bueno para nuestro coche. En Silverstone, con pista seca, no habríamos conseguido el resultado que logramos con lluvia. Tenemos que estar atentos a eso. En Spa, defendí el lugar lo mejor posible. Tenemos que sacar el máximo partido de cada situación”. Estas palabras subrayan la importancia de la estrategia y la capacidad de adaptación del equipo ante escenarios cambiantes.

Pierre Gasly fue tercero en Zandvoort en 2023. En la imagen, recibiendo el champán de Max Verstappen (REUTERS/Yves Herman)

Hasta el momento, Gasly ha conseguido puntuar en cuatro carreras: Bahréin (6 puntos), España (4), Gran Bretaña (8) y Bélgica (2). Ni Jack Doohan en su oportunidad ni Franco Colapinto han logrado sumar, lo que convierte al piloto oriundo de Ruan en el único responsable de los 20 puntos que ostenta Alpine en la temporada.

Sin embargo, hay un antecedente alentador para Gasly en Zandvoort, que se remonta al 27 de agosto de 2023. Aquella jornada, el francés partió desde la duodécima posición y, tras una repentina lluvia en la primera vuelta, fue uno de los primeros en ingresar a boxes para cambiar neumáticos. Esta decisión estratégica le permitió ganar posiciones rápidamente. A medida que la pista se fue secando, Alpine mantuvo la eficacia en sus decisiones, y Gasly superó a rivales como Carlos Sainz y su Ferrari. Cuando restaban diez vueltas, una nueva tormenta obligó a otro cambio de neumáticos, y Gasly volvió a anticiparse al resto al colocar intermedios. Finalmente, cruzó la meta en cuarto lugar, pero una sanción a Sergio "Checo" Pérez le permitió subir al podio.

Gasly, de 29 años, cumple con su octava temporada en la Máxima y la tercera en la escudería francesa. El galo, ganador en Italia 2020 con Toro Rosso (actual Racing Bulls) es el piloto de referencia de Alpine.

La experiencia de Pierre Gasly en condiciones de lluvia y su capacidad para aprovechar situaciones imprevisibles se presentan como el principal argumento para que Alpine aspire a sumar puntos en el circuito neerlandés. El servicio meteorológico anuncia algunas lluvias por la mañana para los tres días. Las probabilidades son mayores para este viernes (80%) y menor el sábado (65%) y domingo (60%).