Una de las figuras de Racing está a punto de ser refuerzo del Santos de Neymar: los números de la operación

Marco Di Cesare y Gabriel Rojas, en plena marca ante Marinho, en el duelo frente a Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores

Racing vive dos realidades opuestas. En la Copa Libertadores sueña con el máximo objetivo y apunta todos los cañones para la serie que se le avecina frente a Vélez, por los cuartos de final del certamen continental. También tiene la esperanza de ganar la esquiva Copa Argentina, y aguarda con expectativa el cruce que animarán River y Unión, dado que frente al ganador de esa llave buscará los boletos para las semifinales del torneo más federal que tiene el país. Sin embargo, en el Torneo Clausura la situación es diferente. La Academia marcha en la penúltima ubicación de la Zona A, sin victorias en el Cilindro y una pobre cosecha de sólo cuatro unidades de 18 disponibles.

La reunión que organizó el cuerpo técnico con el plantel, después de la dolorosa goleada adversa frente a Argentinos en La Paternal buscó quebrar la mala racha en el ámbito doméstico y los protagonistas se juramentaron afrontar el próximo compromiso frente al Tatengue como si fuera una final.

En medio de ese contexto, la comisión directiva analiza la posibilidad de transferir a Marco Di Césare, dado que el Santos de Brasil envió una oferta formal por la adquisición del 70% de los derechos económicos del futbolista (perteneciente a la entidad de Avellaneda, dado que el 30% restante aún es de Argentinos Juniors).

La suma que ofreció el club paulista es de cuatro millones de dólares, una cifra que no conformaría a las autoridades académicas. Como el central tiene una cláusula de recisión de US$ 20 millones, en Avellaneda aguardan por una propuesta más ambiciosa, que podría llegar de Europa.

El club brasileño, actualmente en una situación delicada en el Brasileirao, está dispuesto al diálogo para comenzar las negociaciones. Es que desde la Academia respondió con una contraoferta de $6,5 millones de la moneda estadounidense y exigió la inclusión de avales bancarios para garantizar la seguridad de la operación, especialmente considerando la posibilidad de que el jugador abandone el club antes de concretarse el pago. De todos modos, un equipo de la Serie A italiana, cuyo nombre no se ha hecho público, sigue de cerca la evolución de las tratativas por el defensor.

El presente de Di Césare muestra matices respecto a meses anteriores. Tras consolidarse como pieza clave en el equipo que conquistó la Copa Sudamericana, el zaguero experimentó una merma en su rendimiento, acompañada de molestias físicas. Las recientes incorporaciones de Franco Pardo, protagonista en la serie contra Peñarol en la Copa Libertadores, y Marcos Rojo han puesto en duda la titularidad de la figura con pasado en el Semillero del Mundo.

En paralelo, el Santos atraviesa una crisis deportiva que lo ubica en la 15.ª posición del Brasileirao con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y once derrotas. El equipo viene de perder 2 a 0 ante Bahía y, en la jornada anterior, sufrió una goleada de 6-0 como local frente a Vasco Da Gama. Tras ese resultado, el entrenador Cléber Xabier fue destituido y, en las últimas horas, el argentino Juan Pablo Vojvoda asumió la conducción técnica.

El clima interno en la entidad paulista vivió su máximo pico de tensión cuando la barra brava increpó al plantel y mantuvo un cruce con Neymar. Durante ese encuentro, los hinchas le reprocharon su rol como referente. “Eres la estrella de este equipo. Eres uno de los mejores jugadores del planeta. Si lloras, imagínate al resto de estos chicos. Si discutes con un aficionado, le darás a cualquiera aquí la oportunidad de discutir con un aficionado”, fue uno de los mensajes que recibió la figura con pasado en el Barcelona y el PSG.

En Racing, en tanto, buscan la salida del central (un puesto que quedaría cubierto por la abundancia de intérpretes en ese sector) para aprovechar la chance de sumar un nuevo refuerzo de cara la fase decisiva de la Copa Libertadores. Y el pedido de Gustavo Costas fue claro: Sebastián Villa.

Si bien para el entrenador es fundamental la incorporación del colombiano para pelear por el título internacional, la dirigencia no ve con buenos ojos su incorporación debido a las causas judiciales que tiene todavía pendiente por violencia de género. Una situación que pone en evidencia las diferencias que existen entre el presidente y el DT.