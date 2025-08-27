Deportes

Alpine mostró qué hicieron Colapinto y Gasly antes del regreso a la actividad de la Fórmula 1

El argentino y su compañero de equipo trabajaron en la base de Enstone para llegar afilados este fin de semana en Zandvoort

Colapinto se muestra con buena
Colapinto se muestra con buena impronta antes del volver a pista (@AlpineF1Team)

Se suele afirmar que las carreras empiezan a ganarse en el taller, con la preparación de los autos. Hoy Alpine no es un equipo ganador en la Fórmula 1, pero trabaja para poder salir del fondo de la tabla en el Campeonato Mundial de Constructores.

El equipo francés no puede regalar nada y por eso, antes del reinicio de la temporada, sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, adelantaron sus tareas y estuvieron en la base de la escuadra en Enstone, Inglaterra. Cabe recordar que la base de esta estructura es la del extinto equipo Toleman.

Entrenamiento en el simulador, análisis de telemetría y volver a compartir la labor con el resto de los compañeros del equipo resulta clave para intentar remontar una temporada en la que solo Gasly pudo sumar los 20 puntos que tiene el team galo, que se ubica a 15 de Haas y 25 de Racing Bulls.

El posteo de Alpine (@AlpineF1Team)
El posteo de Alpine (@AlpineF1Team)

De vuelta al trabajo. Pierre y Franco hacen turnos en la fábrica antes del fin de semana”, fue el mensaje en el posteo publicado en las redes sociales de Alpine, que fue acompañado por dos fotos, una de un sonriente Colapinto y otra de un concentrado Gasly.

Alpine se reestructuró en estos últimos meses y se reforzó luego de la confirmación del nuevo CEO del Grupo Renault, Francois Provost. El equipo, que tiene como hombre fuerte a Flavio Briatore en su rol de asesor ejecutivo, contrató técnicos provenientes de McLaren y Ferrari para poder salir adelante.

Hasta la última fecha disputada en Hungría, los monoplazas franceses carecieron de competitividad y, según el mismo Gasly, no habrá novedades en los autos, aunque sí se buscarán corregir los inconvenientes que tuvieron con la transmisión y que afectaron a Colapinto en España y Gran Bretaña.

Pierre Gasly saluda desde arriba
Pierre Gasly saluda desde arriba del auto (@AlpineF1Team)

Si bien el foco está puesto en el desarrollo de los nuevos autos para 2026 por el cambio reglamentario y el reemplazo de los motores Renault por el ingreso de Mercedes, el objetivo de Alpine es poder comenzar a remontar la historia e intentar incrementar su cosecha de unidades en la decena de eventos que faltan. Cabe recordar que al finalizar la temporada los equipos cobran dinero según su posición final en el campeonato. El quedar en el fondo implicará tener el menor ingreso respecto de sus competidores.

Restan diez Grandes Premios en la temporada: el de este fin de semana en Países Bajos y los siguientes en Italia y Azerbaiyán serán las últimas competencias europeas. Luego comenzará el periplo por América y Asia para terminar el campeonato en el que la F1 celebró sus 75 años.

Luego de tres semanas de receso por el verano boreal, este viernes los motores volverán a encenderse y será con los dos primeros entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos en el Autódromo de Zandvoort, el único de los diez restantes en la temporada que no corrió Franco Colapinto en la F1, pero en el que giró hace tres meses y medio cuando llevó a cabo una prueba de Test of Previous Cars (TPC).

