Deportes

Los Pumas confirmaron al plantel que viajará para jugar las próximas dos fechas contra Australia por el Rugby Championship

El seleccionado argentino confirmó a los 33 convocados para los encuentros frente a Australia del 6 y 13 de septiembre, con la inclusión del juvenil Tomás Rapetti y el regreso de Ignacio Calles

Por Pablo Cesar Deluca

Guardar
El scrum argentino fue clave
El scrum argentino fue clave para el triunfo ante los All Blacks (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, oficializó la lista de convocados para la gira por Australia, después de la victoria por 29-23 frente a los All Blacks en el estadio de Vélez. La selección nacional enfrentará a los Wallabies los sábados 6 y 13 de septiembre por las fechas 3 y 4 del Rugby Championship.

El plantel argentino incorpora entre sus novedades el llamado de Tomás Rapetti, jugador proveniente del seleccionado M20 Los Pumitas, que podría sumar sus primeros minutos con el equipo mayor en esta competencia. El primer línea formado en Alumni es nueva incorporación del Toulouse. La lista también marca el regreso de Ignacio Calles, quien no formaba parte de una convocatoria de 2025, y de Nicolás Roger, el apertura de Tarucas.

Juan Martín González tackleado por
Juan Martín González tackleado por Ardie Savea (Photo by Diego LIMA / AFP)

La citación de Roger tiene relación directa con la baja por lesión de Tomás Albornoz, apertura que sufrió una luxación traumática en uno de los dedos de la mano izquierda durante el triunfo ante Nueva Zelanda. El jugador tucumano fue intervenido quirúrgicamente y quedó descartado para los encuentros ante Australia. A su vez, la lista carece de la presencia de Nahuel Tetaz Chaparro, quien confirmó su retiro del rugby internacional luego de la hazaña frente a los All Blacks.

La delegación de Los Pumas tiene previsto viajar hacia Australia este viernes. Los compromisos ante el seleccionado australiano se disputarán en las ciudades de Queensland y Sídney en donde se espera gran cantidad de argentinos que viven allí.

La gira continuará con una breve estadía de recuperación en el continente antes de cruzar a Sudáfrica, donde se medirán ante los Springboks el 27 de septiembre. Los organizadores han destacado la importancia de gestionar los tiempos de traslado y adaptación, considerando la seguidilla de partidos frente a equipos campeones mundiales en los últimos años.

El cierre de la travesía tendrá como escenario a Europa, donde el plantel viajará a Londres para enfrentar a los campeones del mundo en la última jornada del Rugby Championship. El emblemático estadio de Twickenham será el lugar donde, esta vez en condición de local administrativa, Los Pumas buscarán concluir la gira con una actuación sólida.

Tomás Rapetti podría debutar en
Tomás Rapetti podría debutar en Los Pumas (Foto: Halden Krog / Gaspafotos)

Plantel confirmado de Los Pumas para enfrentar a los Wallabies

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria Marchetti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.

El rugby internacional argentino tendrá dos encuentros decisivos en septiembre, con varios nombres jóvenes e ingresos que fortalecen la estructura del equipo dirigido por Contepomi. El objetivo del plantel es continuar la buena racha tras el triunfo sobre Nueva Zelanda y consolidarse en la recta final del torneo del Sur.

Temas Relacionados

Los PumasAustraliaRugby ChampionshipUARDeportes-argentina

Últimas Noticias

La definición “elástica” de Pedro para imitar un recordado tanto de Romario: Flamengo goleó 8-0 y quebró una racha de 40 años

El delantero, que marcó un hattrick en el Maracaná, realizó una jugada asombrosa ante el Vitória y lo compararon con el gran ídolo del club

La definición “elástica” de Pedro

Colapinto se refirió a su exigente entrenamiento durante las vacaciones y habló antes del GP de Países Bajos: “Ha sido un año frenético”

El piloto argentino disfrutó de sus vacaciones y se prepara para retomar la actividad en la Fórmula 1

Colapinto se refirió a su

AFA dio a conocer el precio de las entradas para Argentina-Venezuela: cuándo saldrán a la venta

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán su último partido como local por las Eliminatorias Sudamericanas contra la Vinotinto

AFA dio a conocer el

La investigación que realizó Independiente con los socios que fueron agredidos por barras de la Universidad de Chile

El club de Avellaneda emitió un comunicado en el que aseguró: “Más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante”

La investigación que realizó Independiente

“Nadie hace ofertas por Nico Paz”: la extraña explicación del presidente de Como sobre el futbolista argentino

El mediocampista está bien cotizado, pero Real Madrid tiene una ventaja sobre el resto

“Nadie hace ofertas por Nico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las 7 plantas

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

Lo buscaban por asesinar, descuartizar y calcinar a una adolescente: se ocultaba en una iglesia

La bebida favorita de Messi es sacudida tras el fin de los controles de precios de Milei

Qué significan las puntas de las hojas marrones y secas, según un experto en plantas

“Sí, el dueño de la droguería es vecino”: las reacciones de quienes viven cerca de los hermanos Kovalivker, luego del allanamiento en un exclusivo barrio de Nordelta

INFOBAE AMÉRICA
Cuáles son las 7 plantas

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

Francia abrió una investigación sobre la plataforma Kick tras la muerte de un polémico streamer que emitía en vivo

SpaceX suspendió de nuevo el décimo lanzamiento de prueba de Starship debido al mal tiempo

Un problema sin fin: los apagones afectarán de forma simultánea al 44% de Cuba este martes

Francia, Alemania, India, Australia y otros 21 países suspendieron los envíos postales a EEUU a través de la agencia de la ONU

TELESHOW
Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron un nuevo paso en la construcción de su casa: “Así quedó nuestra cocina”

El viaje soñado de Sofía Gonet por Egipto: recorrido por el desierto, el interior de las pirámides y camellos

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”