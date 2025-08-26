Los Pumas confirmaron al plantel que viajará para jugar las próximas dos fechas contra Australia por el Rugby Championship

El scrum argentino fue clave para el triunfo ante los All Blacks (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, oficializó la lista de convocados para la gira por Australia, después de la victoria por 29-23 frente a los All Blacks en el estadio de Vélez. La selección nacional enfrentará a los Wallabies los sábados 6 y 13 de septiembre por las fechas 3 y 4 del Rugby Championship.

El plantel argentino incorpora entre sus novedades el llamado de Tomás Rapetti, jugador proveniente del seleccionado M20 Los Pumitas, que podría sumar sus primeros minutos con el equipo mayor en esta competencia. El primer línea formado en Alumni es nueva incorporación del Toulouse. La lista también marca el regreso de Ignacio Calles, quien no formaba parte de una convocatoria de 2025, y de Nicolás Roger, el apertura de Tarucas.

Juan Martín González tackleado por Ardie Savea (Photo by Diego LIMA / AFP)

La citación de Roger tiene relación directa con la baja por lesión de Tomás Albornoz, apertura que sufrió una luxación traumática en uno de los dedos de la mano izquierda durante el triunfo ante Nueva Zelanda. El jugador tucumano fue intervenido quirúrgicamente y quedó descartado para los encuentros ante Australia. A su vez, la lista carece de la presencia de Nahuel Tetaz Chaparro, quien confirmó su retiro del rugby internacional luego de la hazaña frente a los All Blacks.

La delegación de Los Pumas tiene previsto viajar hacia Australia este viernes. Los compromisos ante el seleccionado australiano se disputarán en las ciudades de Queensland y Sídney en donde se espera gran cantidad de argentinos que viven allí.

La gira continuará con una breve estadía de recuperación en el continente antes de cruzar a Sudáfrica, donde se medirán ante los Springboks el 27 de septiembre. Los organizadores han destacado la importancia de gestionar los tiempos de traslado y adaptación, considerando la seguidilla de partidos frente a equipos campeones mundiales en los últimos años.

El cierre de la travesía tendrá como escenario a Europa, donde el plantel viajará a Londres para enfrentar a los campeones del mundo en la última jornada del Rugby Championship. El emblemático estadio de Twickenham será el lugar donde, esta vez en condición de local administrativa, Los Pumas buscarán concluir la gira con una actuación sólida.

Tomás Rapetti podría debutar en Los Pumas (Foto: Halden Krog / Gaspafotos)

Plantel confirmado de Los Pumas para enfrentar a los Wallabies

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria Marchetti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.

El rugby internacional argentino tendrá dos encuentros decisivos en septiembre, con varios nombres jóvenes e ingresos que fortalecen la estructura del equipo dirigido por Contepomi. El objetivo del plantel es continuar la buena racha tras el triunfo sobre Nueva Zelanda y consolidarse en la recta final del torneo del Sur.