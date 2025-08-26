Lleva 40 años dirigiendo y pasó por Europa: el famoso DT argentino que trabajará en Bangladesh

Gómez, como DT de Talleres de Remedios de Escalada

Un nuevo capítulo se escribió en el vínculo afectivo entre el fútbol de Bangladesh y la Argentina. Es que en las últimas horas se confirmó que el experimentado entrenador de gran recorrido por el Ascenso, Mario Gómez, firmó con el Bashundhara Kings del país asiático y tendrá su debut el próximo fin de semana.

A sus 68 años, el estratega que recientemente dirigió a Talleres de Remedios de Escalada en la Primera Nacional, reemplazará al español Óscar Bruzón, quien ocupó el cargo desde 2018. El DT marplatense tiene previsto viajar a Dhaka para firmar el contrato con su nuevo equipo, que viene de ocupar el tercer puesto en la última temporada de la Liga Premier, la máxima categoría del país, y de consagrarse campeón de la Copa Federación, uno de los dos torneos más relevantes del fútbol bangladesí.

La carrera de Mario Gómez comenzó en 1979 en Kimberley de Mar del Plata, su ciudad natal. Un año más tarde, se sumó a Ferro, donde integró los planteles que conquistaron los títulos del Nacional 1982 y Nacional 1984 bajo la conducción de Carlos Timoteo Griguol. Permaneció en el club hasta su retiro en 1987, cuando tenía 30 años. Poco después, inició su recorrido como ayudante de campo de Griguol, primero en la entidad de Caballito (1988-1993) y luego en Gimnasia y Esgrima de La Plata (1994-1995).

En 1995, se sumó a Lanús como segundo asistente de Héctor Cúper. Juntos lograron la Copa Conmebol de 1996, que significó el primer título internacional en la historia del Granate. Tres años más tarde, ambos desembarcaron en el Mallorca de España. Tras una temporada destacada, Cúper continuó su carrera en el Valencia, mientras que Gómez quedó al frente del primer equipo de las Islas Baleares. En 2001, la dupla se reunió nuevamente en el Inter de Milán, marcando el cierre de su etapa conjunta antes de que Gómez iniciara su camino como entrenador principal a partir de 2003.

De regreso en Argentina, dirigió a Gimnasia y Esgrima La Plata durante un año y luego pasó por Gimnasia de Jujuy (en dos ciclos entre 2004 y 2007), Quilmes (2006) y Belgrano de Córdoba (2007-2008). En 2009, sumó una breve experiencia en el Asteras Tripolis de Grecia, para luego asumir en Atlético Tucumán y regresar tanto a Ferro como al Lobo jujeño. Entre 2014 y 2021, su carrera lo llevó a destinos internacionales poco frecuentes: dirigió en Ecuador (Deportivo Cuenca), Hong Kong, Malasia —donde fue seleccionador nacional en 2017— e Indonesia.

En 2021, volvió por tercera vez al país para hacerse cargo de Deportivo Armenio, iniciar un cuarto ciclo en Gimnasia de Jujuy y, hacia finales de 2024, asumir en Talleres de Remedios de Escalada, su último club antes de este nuevo desafío. Su inminente desembarco en el Bashundhara Kings representa una nueva etapa en el continente asiático, ampliando una carrera marcada por los diversos destinos exóticos del mundo.

En Malasia se convirtió en ídolo

Bangladesh (que significa “país de Bengala”, en referencia a la región en la que se encuentra) tiene poco más de 151 millones de habitantes. Es uno de los países más densamente poblados del mundo y está situado en el delta del río Ganges: limita casi completamente con India y algo con Birmania en una franja del sudeste, y sufre inundaciones producto de los vientos monzones y de los ciclones.

En este rincón del planeta viven muchísimos apasionados del fútbol que siguen al equipo albiceleste. Hasta hay un grupo de Facebook llamado “Argentina Football Fans Bangladesh”, que cuenta con casi 350.000 miembros y sigue todas las actividades de la selección argentina, juegue donde juegue y en el horario que sea. Esta comunidad nació el 23 de agosto de 2012 a partir de la iniciativa de un joven llamado Saif Tanvir, según el sitio oficial de la AFA.

El llamativo interés data desde los tiempos de Diego Maradona, aunque las generaciones más jóvenes tienen como ídolo (cada vez mayor) a Messi. Muestra de esto último es lo que sucedió durante el último Mundial de Qatar, donde miles de fanáticos asiáticos celebraron el histórico título de La Scaloneta como si fuera propio.