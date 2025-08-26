Galoppo iba a salir, pidió quedarse una jugada más y asistió a Montiel: así fue el gol de River en el empate ante Lanús

*El gol de River Plate

River Plate igualó 1-1 ante Lanús en el encuentro que cerró la sexta fecha del Torneo Clausura y que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Fue Gonzalo Montiel el que terminó convirtiendo el gol de la visita gracias a la intuición de Giuliano Galoppo, quien pidió quedarse en el campo de juego cuando iba a ser reemplazado y terminó siendo clave.

El ex Banfield recibió el llamado desde el banco para dejarle su lugar a Giorgio Costantini. Pero el volante pidió una chance más en un tiro de esquina y su actitud le valió una asistencia para que el elenco millonario pudiese abrir el marcador.

En un partido difícil para los dirigidos por Marcelo Gallardo, a los 77 minutos llegó el tiro de esquina desde la derecha. Tras un centro excelso de Juanfer Quintero, Galoppo, al límite de la línea, le bajó la pelota de cabeza a Montiel, que tocó de primera y concretó su décimo tanto con la camiseta del club de Núñez.

Gonzalo Montiel celebra su gol (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

Pese a que se le escapó la victoria sobre el final, River Plate se mantuvo en la cima de la Zona B del certamen con 12 puntos, uno más que los escoltas Vélez y San Lorenzo. Todavía restan diez fechas para terminar la fase regular del campeonato. Cabe recordar que los ocho primeros de cada grupo se clasificarán para los octavos de final.

El elenco millonario estuvo cerca de llevarse la victoria, pero en la última jugada del partido el Granate se lo igualó por medio de Rodrigo Castillo a los 95 minutos. De hecho, luego el árbitro Leandro Rey Hilfer dio por terminado el encuentro en La Fortaleza.

La igualdad final le dejó un sabor con gusto a poco a River Plate y para Lanús fue un premio ya que no mereció perder el partido. Si bien el primer tiempo fue parejo, Lanús fue más claro a la hora de acercarse al área rival. En tanto que River Plate la única que tuvo fue con una chance que de forma increíble Miguel Borja desperdició abajo del arco a los 2 minutos de juego.

En el complemento, Gallardo acertó con los cambios de Maximiliano Salas por Borja y de Juanfer Quintero en lugar de Maximiliano Meza. En la ofensiva, el ex Racing tuvo mucha entrega para apretar en la salida rival y también con un remate de larga distancia exigió a Nahuel Losada. Incluso se lo vio recuperando pelotas en su campo. En cuanto al colombiano, aportó precisión con su pegada y también en el manejo de los tiempos.

La agenda de River Plate marca que este jueves (21.15) volverá a jugar y será ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador jugará en la próxima instancia contra Racing.

En cuanto a la continuidad del Torneo Clausura, Lanús visitará a Vélez el sábado a partir de las 21.30. Mientras que River Plate recibirá el domingo a San Martín de San Juan, desde las 19.15.