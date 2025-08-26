Franco Colapinto se refirió a su exigente entrenamiento durante las vacaciones y habló antes del GP de Países Bajos: “Ha sido un año frenético”

El impactante entrenamiento de Colapinto para fortalecer el cuello

El equipo Alpine de Fórmula 1 regresará a la pista de Zandvoort para el Gran Premio de los Países Bajos 2025, la decimoquinta prueba del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA. Tras el descanso veraniego, Franco Colapinto y Pierre Gasly volverán al volante en el famoso circuito neerlandés. Ambos pilotos dialogaron oficialmente y el argentino realizó un balance de lo acontecido a un año de su debut en la máxima categoría.

“Este fin de semana marca el primer aniversario de mi debut en la Fórmula 1. Ha sido un año frenético, con muchos altibajos, pero todo ha contribuido a mi desarrollo. El tiempo se presenta bastante irregular, así que intentaremos aprovechar todas las oportunidades para conseguir un resultado positivo este otoño”, señaló Colapinto, quien aseguró estar encantado por competir en el circuito de Zandvoort ya que allí realizó pruebas a principios de año con el coche 2023 como parte del programa.

Al mismo tiempo, el corredor albiceleste valoró: “Los Países Bajos ocupan un lugar especial en mi corazón, ya que pasé la mayor parte de mi carrera en las fórmulas de promoción con Van Amersfoort Racing y MP Motorsport, ambos equipos holandeses”.

Franco publicó una serie de imágenes en sus redes sociales donde mostró qué hizo durante su tiempo libre, pero también el entrenamiento al que se sometió para afrontar la última parte del año: “Disfruté de unas vacaciones estupendas y de un tiempo precioso con mi familia y amigos con el clima mediterráneo durante el verano. También me centré en mi entrenamiento y mi estado físico, y estoy listo para retomar el ritmo y comenzar la segunda mitad de la temporada”.

Y amplió: “El equipo ha trabajado muy duro desde principios de año, por lo que estoy agradecido, y todos necesitaban un merecido descanso. Ahora nos centramos en las dos últimas rondas europeas del calendario antes de una serie de carreras en otros continentes”.

Por su parte, Gasly también hizo referencia a su tiempo libre: ​​“Pude relajarme de verdad durante las vacaciones de verano. Pasé tiempo con mi familia, amigos y mi perro en Portugal, lo que me permitió desconectar y disfrutar al máximo. Este descanso era muy necesario después de una primera mitad de temporada realmente intensa y difícil. Sé que todo el equipo sentía lo mismo, y espero que todos hayan podido tomarse un respiro”.

Y también precisó: “Todos estamos motivados para afrontar las últimas diez pruebas del calendario con la mejor disposición de ánimo posible. Empieza esta semana en Zandvoort, un circuito que me encanta. Es una pista muy clásica, con curvas cerradas pero rápidas, y su peralte la hace única y emocionante. Guardo recuerdos preciosos de mi carrera de 2023, mi primer podio con Alpine, y he conseguido buenos resultados allí a lo largo de mi carrera, incluyendo puntos el año pasado. Nuestro objetivo es un resultado prometedor para empezar el sprint final con fuerza. ¡Estoy listo para volver a la batalla, nos toca!”.

Tras el cierre obligatorio de fábricas, la Fórmula 1 se concentra en la costa de Holanda Septentrional para dar inicio a la segunda mitad de la temporada 2025. Zandvoort, un circuito clásico, serpentea entre las dunas —de ahí su nombre— y presenta curvas peraltadas rápidas, como Tarzan (T1), Hugenholtz (T3) y Arie Luyendijk (T14). Esta desafiante pista fue el escenario del primer podio de Gasly con el equipo Alpine, gracias a un tercer puesto en condiciones cambiantes, un clima similar al que se espera este fin de semana.

EL CALENDARIO DE LA F1

Gran Premio de Países Bajos: 29, 30 y 31 de agosto

Gran Premio de Italia: 5, 6 y 7 de septiembre

Gren Premio de Azerbaiyán: 19, 20 y 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur: 3, 4 y 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: 17, 18 y 19 de octubre

Gran Premio de México: 24, 25 y 26 de octubre

Gran Premio de Brasil (San Pablo): 7, 8 y 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas: 20, 21 y 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar: 28, 29 y 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi: 5, 6 y 7 de diciembre