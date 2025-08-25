Por qué el desembarco de Bottas y Checo Pérez en Cadillac alimenta la chance de que Colapinto siga en la F1 en 2026

Checo Pérez y Valtteri Bottas serían compañeros en Cadillac en 2026

El staff de pilotos titulares de la Fórmula 1 para 2026 empieza a tomar forma y a falta de la confirmación oficial, la nueva escudería Cadillac ya tendría asegurada la presencia de dos experimentados pilotos como lo son Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas. Esto echa por tierra las especulaciones de que alguno de ellos pudiese reemplazar a Franco Colapinto en Alpine, quien se encaminaría a mantenerse como compañero de Pierre Gasly en la próxima temporada.

Como suele ocurrir en el receso de la Máxima, hubo versiones sobre el mercado de pases, aunque a diferencia de otros años el tema estuvo muy tranquilo y sin bombas. De hecho, la noticia más fuerte fue antes del parate y consistió en la confirmación de que Max Verstappen seguirá un año más con Red Bull. Eso le dio aire a George Russell para poder continuar en Mercedes y la renovación estaría al caer, según el jefe del equipo alemán, Toto Wolff.

En cuanto a Colapinto, los medios europeos publicaron algunos análisis en los que el argentino iba a estar abajo en 2026, como lo manifestó el jueves pasado el portal alemán Auto Motor und Sport. Se sumó el sitio inglés Crash Net, que este lunes aseveró que tanto Pérez como Bottas rechazaron la propuesta de sumarse a Alpine.

Si bien Colapinto por ahora hizo méritos por cuenta propia para conservar su butaca el año venidero, la dupla de Checo Pérez y Bottas en Cadillac los saca definitivamente del camino y también refuta cualquier tipo de rumores sobre que alguno de ellos pueda sustituir al piloto argentino de 22 años en el team francés.

Franco Colapinto cumplió en sus primeros ocho Grandes Premios con Alpine (@AlpineF1Team)

Incluso, Cadillac contará (si se confirman esos nombres) con una alineación de prestigiosa trayectoria. Bottas y Pérez son ganadores en la F1 con 6 victorias para el mexicano de 35 años y 10 para el finlandés que este jueves celebrará sus 36.

La flamante escuadra estadounidense tendría a disposición a dos corredores de primer nivel con más de diez temporadas en la Máxima. Aportarán toda su experiencia para poder desarrollar el nuevo reglamento que se vendrá en 2026, con monopostos y neumáticos más chicos, menos aditamentos aerodinámicos y una potencia equilibrada entre el motor a combustión y el eléctrico lo que demandará un desafío en la generación de mayor energía.

El team norteamericano tendrá motores Ferrari en su comienzo y como se anunció, General Motors (dueña de Cadillac) ingresará como motorista en 2029. La llegada de este equipo es una ambición de Liberty Media, que es origen estadounidense, y es dueña de Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la Máxima.

Pero volviendo a Colapinto, pese a correr con el peor auto de la categoría, el bonaerense mostró una evolución en sus ocho Grandes Premios en los que logró reducir la diferencia con Gasly y hasta lo superó en la última competencia corrida en Hungría.

El piloto argentino evolucionó y en la última carrera llegó a superar a su compañero Pierre Gasly (@AlpineF1Team)

Además, Franco viene trabajando muy bien con el desarrollo del nuevo auto para 2026. Con esa experiencia y conocimiento, qué mejor para Alpine que darle continuidad. Se sabe de su buen trabajo en el simulador y sirve como ejemplo el caso de Bahréin, cuando aún era piloto de reserva y compartió información vital a Gasly y Jack Doohan, al que reemplazó desde la séptima fecha disputada en Imola.

Con una evolución sostenida con su rendimiento en la pista, los parciales de Franco lo fueron ratificando en el puesto. Ya el 30 de junio, un día después de su quinto Gran Premio (Alpine lo anunció por cinco carreras), Infobae adelantó que estaba todo dado para que el pilarense completara el año. Y eso es lo que pasará. Cabe recordar que Colapinto tiene un contrato por cinco años con Alpine y así se lo adelantó su mánager a este medio.

Para 2026 falta mucho, pero lo mejor estaría por venir para Colapinto, ya que de los diez próximos circuitos, en nueve de ellos ya corrió con Williams el año pasado. El único es el Zandvoort donde se correrá este fin de semana, pero allí ya giró en mayo en el test TCP (Test of Previous Cars) en la víspera de la confirmación como titular en Alpine.

Con el rodaje de los nueve eventos anteriores, la experiencia recogida en 2024 en lo que viene y pese a las versiones de los medios europeos, Franco Colapinto comenzará este fin de semana con su misión de confirmar su lugar para el año próximo.