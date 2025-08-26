Deportes

Boca Juniors anunció la renovación del contrato de una de las joyas de su cantera hasta 2029

El Xeneize aseguró los servicios de Lautaro Di Lollo por un año más

A base de constancia y buenas actuaciones, Lautaro Di Lollo se convirtió en uno de los defensores más valorados de Boca Juniors. Y por este motivo fue recompensado por la directiva xeneize con la renovación de su vínculo hasta diciembre de 2029.

Así lo anunció el club de la Ribera a través de sus redes sociales: “Lautaro Di Lollo firmó la extensión y mejora de su contrato con Boca hasta diciembre de 2029 junto a Marcelo Delgado”. El único de los integrantes del desmembrado Consejo de Fútbol, el Chelo Delgado, compareció a la firma de su renovación en el Boca Predio.

De esta manera, el defensor de 21 años quedará ligado a la entidad boquense por cuatro años y medio más. Desde la llegada de Miguel Ángel Russo, el defensor que tuvo paso por las juveniles de la selección argentina disputó seis encuentros (cinco de ellos como titular), incluidos dos en el Mundial de Clubes ante Bayern Múnich y Auckland City, donde reemplazó al expulsado Nicolás Figal.

En tanto, también apareció en los duelos por el torneo local ante Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe (convirtió el 1-1 agónico de cabeza) y en los últimos dos triunfos contra Independiente Rivadavia en Mendoza y Banfield en la Bombonera con la que el elenco azul y oro se enderezó y cortó la mala racha. En 2025 acumula 18 partidos disputados, con dos goles convertidos y cinco amarillas (no fue expulsado). En la mitad de los partidos que fue protagonista, Boca mantuvo la valla invicta.

Lautaro Di Lollo, contrato hasta
Lautaro Di Lollo, contrato hasta 2029 en Boca (REUTERS/Carlos Barria)

Di Lollo es uno de los juveniles que se lograron asentar en la Primera de Boca en el último tiempo. De los surgidos en la cantera también asoman Mateo Mendia, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech y Exequiel Zeballos, aunque sin lugar a dudas fue el defensor central el que más solidez y regularidad demostró para ganarse la confianza del actual y pasados cuerpos técnicos. Hoy Di Lollo está por delante de un hombre más experimentado como Nicolás Figal. El próximo domingo, cuando el Xeneize visite a Aldosivi en Mar del Plata (desde las 14:30), seguramente lo haga con una dupla central que parece afirmarse: Di Lollo-Pellegrino.

Otra de las particularidades que refleja la importancia de Di Lollo para Boca es que, después de haber sido titular en el 1-1 ante Unión en el que anotó de cabeza tras un centro de Leandro Paredes, el entrenador lo dejó en el banco de suplentes para incluir en la cueva a Rodrigo Battaglia con mayoría de resultados adversos: derrota 2-1 y eliminación en 16avos de final de Copa Argentina ante Atlético Tucumán, caída 1-0 ante Huracán en Parque Patricios y empate 1-1 con Racing en condición de local.

De esta forma, Boca va aprontando un proyecto a mediano y largo plazo con futbolistas que tienen vínculo hasta 2027 en adelante: Nicolás Figal, Rodrigo Battaglia, Lautaro Blanco, Juan Barinaga, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Mateo Mendia, Lucas Blondel, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Alan Velasco, Malcom Braida, Tomás Belmonte, Rey Domenech, Milton Delgado, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Brian Aguirre.

Los jugadores de Boca a los que se les vence el vínculo a fin de año y se marcharán de la institución son Chiquito Romero, Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón. Vale recordar que ya se alejaron Marcos Rojo (rescindió contrato y firmó en Racing) y Marcelo Saracchi, recién cedido a préstamo al Celtic de Escocia. Por otra parte, Juan Román Riquelme y el Chelo Delgado evalúan una oferta que arribó por Vicente Taborda (se iría a Grecia o Italia) y también aguardan por alguna propuesta oficial sobre el cierre del mercado. Quienes recibieron sondeos y podrían armar las valijas en estos días son Kevin Zenón (Grecia) y Miguel Merentiel (Emiratos Árabes Unidos).

