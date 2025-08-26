Los futbolistas de Boca Juniors que podrían irse sobre el cierre del mercado y la depuración de cara al 2026

Boca Juniors hilvanó dos victorias consecutivas y se acomodó en los dos frentes que le quedan en este semestre: la Zona A del Torneo Clausura y la Tabla Anual. Luego del 2-0 ante Banfield (más el 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza), ahora el Xeneize figura en zona de clasificación a los octavos de final y está tercero, a tres puntos de Rosario Central, en la Acumulada 2025. El objetivo está apuntado a culminar entre los cuatro primeros de su grupo y como líder del año. En paralelo, continúa la depuración de un plantel que tendrá bajas hasta diciembre incluido.

En las últimas horas, llegaron ofertas por varios futbolistas que pueden despedirse sobre el cierre del mercado pautado para el domingo 31 de agosto. Marcelo Saracchi, uno de los separados del grupo, tiene todo acordado con el Celtic de Escocia para irse a préstamo hasta fines de 2026 con cargo (USD 100 mil) y sin opción de compra. El plan en Boca es que el uruguayo extienda su vínculo y sume minutos en otro lugar para recuperar su nivel ya que no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo. El defensor de 27 años ya se embarcó rumbo a Reino Unido esta mañana.

La otra operación que está en camino es la de un hombre que actualmente no está en la plantilla: Vicente Taborda. El Panathinaikos de Grecia ofertó unos 4 millones de dólares por el 80% de su ficha, mientras que Hellas Verona de Italia lo pretende a préstamo fijando una opción de compra de USD 3,5 millones. Es un hecho que Boca hará caja con el 10 que acaba de ser campeón en Platense, pero todavía no está resuelto dónde está su futuro ya que por estas horas en la Ribera analizan si aceptarán o contraofertarán alguna de las propuestas.

Hubo una transacción que quedó trunca, la de Kevin Zenón. Olympiacos y Boca se encaminaban a un acuerdo por el traspaso del 80% de la ficha del ex Unión de Santa Fe (club que conserva el otro 20% de sus derechos económicos), pero los griegos no concretaron lo pactado de palabra. El Xeneize rechazó una oferta de 7 millones de dólares por la que luego se habían fijado algunos bonus extra por objetivos personales a cumplir por el jugador. A la casilla de mail del club todavía no arribó la nueva propuesta, por lo que el correntino de 24 años permanece en la institución con futuro incierto.

Y atención, porque la semana pasada un intermediario le acercó a la directiva xeneize una propuesta sin carácter oficial por Miguel Merentiel. Estimaron que un club de Emiratos Árabes Unidos podría desembolsar una cifra superior a los 7 millones de dólares para llevarse al uruguayo. En Boca, si la suma se aproxima a los USD 10 millones le darían vía libre para que se concrete la operación.

Al margen de estos nombres vinculados a la actividad inmediata dentro del mercado de pases, hay otros apellidos importantes que tienen los días contados y atravesarán sus últimos cuatro meses en la institución de la Ribera. Sergio Chiquito Romero, hoy considerado cuarto arquero del plantel y uno de los sueldos más altos, dirá adiós a fin de año cuando expire su contrato. Lo mismo ocurrirá con Cristian Lema, el único de los borrados que se entrenará de forma particular hasta diciembre, cuando acabe su vínculo.

En revisión estará la continuidad de Javier García, que en enero próximo cumplirá 39 años y es uno de los futbolistas al que los entrenadores sostienen por el bienestar grupal más allá de que no tenga minutos en cancha. Su contrato también vence a fin de año. Frank Fabra, revitalizado tras la llegada de Russo y primera alternativa en el lateral izquierdo a Lautaro Blanco, culminará una estadía de diez años en Boca Juniors en diciembre: su vínculo no será renovado. Por Ignacio Miramón, de poca participación y discreto nivel cuando tuvo oportunidades con la azul y oro, no harán uso de la opción de compra y tendrá que retornar al Lille de Francia.

De acá a fin de año, Boca tendrá un mínimo de cinco bajas que pueden llegar a convertirse en una decena si se concretan algunas operaciones de salida. Esto sin contar que para el cuerpo técnico existen algunos futbolistas que son prescindibles como los casos de Lucas Blondel (no convocado al último partido), Agustín Martegani y Lucas Janson.