Ramón Díaz renunció como DT de Olimpia de Paraguay tras apenas siete partidos: “Somos los únicos responsables”

Tras la derrota ante General Caballero por 2 a 0, el ex River y San Lorenzo decidió dar un paso al costado junto a su hijo Emiliano. Curiosamente, esta semana habían incorporado a un analista de videos al cuerpo técnico

La salida de Ramón Díaz y su hijo Emiliano Díaz del banquillo de Olimpia generó un fuerte impacto en el fútbol paraguayo tras la derrota del equipo ante La salida de Ramón Díaz y su hijo Emiliano Díaz del banquillo de Olimpia generó un fuerte impacto en el fútbol paraguayo tras la derrota del equipo ante General Caballero por 2 a 0 en el torneo Clausura. El anuncio, realizado en la conferencia de prensa posterior al encuentro, marcó el final de una etapa breve para el club de Asunción, que había apostado por el experimentado técnico argentino y su cuerpo técnico en busca de resultados inmediatos.

La renuncia se produjo después de una serie de resultados adversos. Díaz, quien debutó al frente de Olimpia el 19 de julio con una victoria por 3 a 1 sobre Tembetary, dirigió un total de siete partidos: dos triunfos, dos empates y tres derrotas. El tramo final resultó especialmente complicado, ya que en los últimos cuatro encuentros el equipo solo sumó un punto, lo que precipitó la decisión del cuerpo técnico.

Emiliano Díaz, asistente técnico e hijo del entrenador, asumió la responsabilidad por el desempeño del equipo y explicó los motivos de la salida. “Decidimos dar un paso al costado con todo el cuerpo técnico. Agradecemos a toda la dirigencia y a los jugadores. Lamentablemente, no se dio como lo queríamos. Claramente, somos los únicos responsables”, expresó durante la conferencia, subrayando el vínculo personal con el club y la dirigencia. “Nos seguiremos viendo porque vivimos acá, las cosas no se dieron como nosotros queríamos”, añadió, en un mensaje dirigido tanto a la institución como a la afición.

Por su parte, Ramón Díaz profundizó en las razones de la renuncia y destacó el contexto particular que atraviesa Olimpia. “Nunca nos sentimos tan cómodos en el lugar en que estamos. Pero el fútbol es diferente, más en un equipo grande. Cuando las cosas no se dan, para no complicar al club y a los dirigentes, lo mejor es irse”, afirmó el DT ex River, San Lorenzo e Independiente, quien también agradeció a los jugadores y a la hinchada por el apoyo recibido.

El Pelado hizo hincapié en la presión por obtener resultados inmediatos y en la dificultad de consolidar un proceso con una plantilla compuesta en gran parte por jugadores jóvenes. “Olimpia tiene una historia tremenda, que la gente respalde a estos dirigentes porque son de primer nivel”, pidió el entrenador antes de despedirse.

El contexto reciente de la gestión de Díaz incluyó decisiones relevantes fuera del campo. Menos de dos semanas antes de la renuncia, el técnico argentino había rechazado una oferta del Santos de Brasil, priorizando su compromiso con Olimpia. Finalmente, el club paulista optó por contratar a Juan Pablo Vojvoda, luego de que Jorge Sampaoli declinara la propuesta. Díaz había asumido el cargo tras la salida de Fabián Bustos, también argentino, y enfrentó uno de los momentos más difíciles en la derrota por 3 a 2 ante Cerro Porteño, en un clásico que Olimpia ganaba 2 a 0 y terminó perdiendo, lo que supuso un golpe anímico para el plantel y la afición.

