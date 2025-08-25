Deportes

La lupa sobre los goles que le dieron el triunfo a Boca: el aporte clave de Paredes y las rachas quebradas por Merentiel y Cavani

El volante de la selección argentina fue vital en las dos conquistas ante Banfield. Y los delanteros le pusieron punto final a la sequía

Grito de gol de Merentiel
Grito de gol de Merentiel y Paredes Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

Boca logró una importante victoria en la sexta fecha del Torneo Clausura. El conjunto de Miguel Ángel Russo se impuso con autoridad 2-0 sobre Banfield y se afianzó en la cuarta ubicación de la Zona A, que entrega los boletos para la siguiente instancia del certamen.

El triunfo del Xeneize se puede explicar a través del talento indiscutible de Leandro Paredes, figura de la noche en La Bombonera. El volante con pasado en la Roma y el PSG fue clave en la gestación de las conquistas locales.

En el primero, la estrella de La Scaloneta abasteció a Brian Aguirre, para que el ex Newell’s le ganara el duelo individual a Ignacio Abraham y descargara para el ingreso de Miguel Ángel Merentiel. Y el uruguayo, con toda su potencia, gambeteó al portero y marcó el 1 a 0 para el delirio del público local.

El grito de desahogo del ex atacante de Defensa y Justicia tuvo una relación directa a los 7 compromisos que arrastraba sin anotar. Una racha negativa que logró quebrarse, a pesar de los pedidos de Alexis Maldonado, quien reclamó una infracción en ataque antes de que La Bestia se sacara de encima a Facundo Sanguinetti y abriera el marcador.

El último grito de Merentiel había sido frente a Manuel Neuer, en la fase de grupos del Mundial de Clubes. En aquella oportunidad, el delantero sorprendió a toda la defensa del Bayern Múnich y marcó el empate parcial que hacía ilusionar a los hinchas con dar el golpe frente a la potencia germana. Además, el goleador charrúa se afirmó como uno de los máximos artilleros uruguayos con la camiseta del Xeneize, dado que alcanzó los 44 tantos y quedó a dos de Severino Varela y a 43 de Sergio Manteca Martínez, quien aparentemente cuenta con una cifra inalcanzable con 87 conquistas.

El segundo tanto de Boca también debió ser revisado por el VAR, por la posición de Edinson Cavani. El ex atacante del Napoli, Valencia y PSG capturó un rebote en el travesaño y selló el 2 a 0 para terminar con su maleficio personal. Es que sólo había marcado un gol en sus últimas 11 presentaciones y la última vez que había inflado la red había sido en la derrota con Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Cabe señalar que la pegada de terciopelo de Paredes en el centro que cayó en el área del Taladro fue determinante para que Rodrigo Battaglia ganara de cabeza y quebrara la resistencia de Sanguinetti. Los esfuerzos del arquero sirvieron para desviar la pelota con ayuda del caño, pero Edi tuvo su recompensa y tocó hacia la red sin resistencia.

Otro dato llamativo es que Boca acumulaba 127 días consecutivos sin ganar dos partidos seguidos. La última vez que había podido cosechar 6 puntos en 2 presentaciones, en el banco de suplentes estaba Fernando Gago dando indicaciones, cuando en abril de este año el Xeneize derrotó a Estudiantes y Belgrano.

Con la satisfacción de la victoria, ahora Miguel Ángel Russo preparará el próximo encuentro frente Aldosivi en Mar del Plata. Dentro de siete días, a las 14:30 en el histórico José María Minella, el Xeneize afrontará el choque frente al peor equipo de la Zona A del Torneo Clausura, dado que el Tiburón marcha último con sólo 3 unidades de 15 disponibles. Un panorama que mantiene la esperanza de sumar el tercer triunfo en fila.

