Deportes

Los elogios de Xabi Alonso a Mastantuono tras su debut como titular en el Real Madrid: “Nos va a dar mucho”

El DT valoró lo realizado por el juvenil argentino en el triunfo 3-0 ante el Real Oviedo

Guardar
Xabi Alonso sobre el partido de Mastantuono

Franco Mastantuono tuvo su debut como titular en el Real Madrid, en el triunfo por 3-0 frente al Real Oviedo. El juvenil argentino jugó 62 minutos con una participación activa y se ganó los elogios de su entrenador, Xabi Alonso, en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“(Franco) Mastantuono ha hecho un gran partido. En poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo, conectar con los compañeros. Se lo ve muy integrado, tanto en el día a día como en el juego”, señaló en primera instancia el estratega español.

Luego, continuó con una valoración sobre el zurdo de 18 años: “Yo creo que nos va a dar mucho, a corto, a medio y a largo plazo, porque es muy joven. Estoy contento de que esté con nosotros, tiene una gran energía, tiene una gran zurda y de aquí solo va a seguir mejorando y mejorando dentro de lo que es la dinámica de grupo”.

Mastantuno jugó por primera vez
Mastantuno jugó por primera vez como titular en el Real Madrid (AP Photo/Miguel Oses)

La actuación de Mastantuono se distinguió por su capacidad para integrarse en el circuito ofensivo del conjunto blanco, especialmente a través de su entendimiento con Arda Güler.

Desde el inicio, el Merengue impuso condiciones en el campo rival, obligando al equipo local, bajo la conducción de Veljko Paunovic, a replegarse y buscar sus oportunidades mediante el contragolpe. El argentino comenzó el partido ubicado sobre la banda derecha, aunque con el correr de los minutos se desplazó hacia el centro, donde encontró mayor protagonismo.

Durante la primera mitad, al margen de la sociedad con Güler, el volante azuleño se las ingenió para ganar protagonismo dentro de la cancha por su cuenta. Fue derribado dentro del área, aunque el árbitro no consideró que haya existido penal, y tuvo dos ocasiones: un remate que se fue por arriba del travesaño y un balón en el segundo palo que no pudo conectar.

En la segunda parte, el elenco local o logró equilibrar la posesión, aunque sin traducir ese dominio en situaciones de peligro real. A los 62 minutos, Brahim Díaz ingresó en lugar de Mastantuono, mientras que Vinícius Júnior reemplazó a Rodrygo, aportando frescura al ataque visitante.

La presión alta del Madrid volvió a dar frutos en el tramo final: a los 82 minutos, Vinícius recuperó el balón en la mitad de la cancha y habilitó a Mbappé, quien firmó su segundo gol de la noche. Ya en tiempo de descuento, una jugada individual de Vinícius selló el 3-0 definitivo.

“Hemos tenido muy buen ritmo, la primera parte la dominamos más, y en la segunda nos costó un poco, pero supimos manejarnos bien desde la defensa. Estoy contento porque estamos creciendo“, indicó Alonso, quien llegó a la Casablanca tras su fructífero paso por el Bayer Leverkusen.

Además de Mastantuono, el DT también habló sobre Kylian Mbappé: “Ha recuperado cuatro kilos respecto al Mundial (de Clubes), se le ve enchufado y contagiando al equipo“. Vale recordar que el francés sufrió una fuerte gastroenteritis en el medio de la cita ecuménica y que ya lleva tres goles en el certamen doméstico.

Con este resultado, el Real Madrid alcanzó los seis puntos en el campeonato local y se prepara para recibir al Mallorca el sábado 30 de agosto a las 16:30 (hora argentina).

Temas Relacionados

Franco MastantuonoReal Madriddeportes-argentinaXabi Alonso

Últimas Noticias

Así están las tablas del Clausura tras el triunfo de Boca: Racing, al límite de quedar afuera de las Copas internacionales

El Xeneize sumó su segunda victoria y se metió en zona de clasificación tanto a los octavos, como de la próxima Libertadores. La Academia, muy comprometida

Así están las tablas del

El gol de López Muñoz para Argentinos ante Racing que hizo recordar al de su tío Maradona a los ingleses

El delantero del Bicho es sobrino nieto de la leyenda mundial. En el triunfo ante la Academia, ofreció un gesto técnico similar al de “La Mano de Dios”, pero conectó la pelota de palomita

El gol de López Muñoz

Empujones y golpes: así fue la gresca en el final del duelo entre Argentina y República Dominicana por la Americup de básquet

La Albiceleste cayó 84-83 por el segundo partido del Grupo C del certamen, que se disputa en Nicaragua

Empujones y golpes: así fue

Las perlitas del debut como titular de Mastantuono en el Real Madrid: un tiro que pasó cerca, sociedad con Güler y un pedido de penal

El juvenil argentino jugó desde el arranque en la victoria 3-0 del Merengue frente al Real Oviedo. Fue reemplazado a los 62 minutos

Las perlitas del debut como

El rol de Bolotnicoff en la defensa de Maradona tras el doping en el Mundial 94 y la polémica contraprueba: “Lo dejaron solo a Diego”

El histórico representante, quien también fue apoderado de Juan Román Riquelme entre otras figuras, murió a los 69 años

El rol de Bolotnicoff en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Misterio en las afueras de

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

Coimas en la ANDIS: acusan de encubrimiento al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a uno de los dueños de Suizo Argentina

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

Según un estudio, la industria cayó 0,8% en julio, pero acumula una mejora del 2,9% en el año

La producción porcina lleva 15 años de crecimiento y marcó un nuevo récord en el primer semestre

INFOBAE AMÉRICA
Duro golpe al narcotráfico: con

Duro golpe al narcotráfico: con el apoyo de EEUU, la Armada de Ecuador incautó más de diez toneladas de cocaína en altamar

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

Las conversaciones de paz en Ucrania conducen al Donbás

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

TELESHOW
Un misterio: ¿quién destruyó la

Un misterio: ¿quién destruyó la casa de L-Gante?

Las fotos del cumpleaños de Azul, la hija de Dalma Maradona: la fiesta de My Little Pony que organizó Claudia Villafañe

Anamá Ferreira redujo a un ladrón en plena calle: “Yo practico boxeo; fue todo por una cartera Chanel”

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

Luck Ra en La Peña de Morfi: la intimidad de La Voz Argentina, mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca