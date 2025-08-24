Los elogios de Xabi Alonso a Mastantuono tras su debut como titular en el Real Madrid: “Nos va a dar mucho”

Xabi Alonso sobre el partido de Mastantuono

Franco Mastantuono tuvo su debut como titular en el Real Madrid, en el triunfo por 3-0 frente al Real Oviedo. El juvenil argentino jugó 62 minutos con una participación activa y se ganó los elogios de su entrenador, Xabi Alonso, en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“(Franco) Mastantuono ha hecho un gran partido. En poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo, conectar con los compañeros. Se lo ve muy integrado, tanto en el día a día como en el juego”, señaló en primera instancia el estratega español.

Luego, continuó con una valoración sobre el zurdo de 18 años: “Yo creo que nos va a dar mucho, a corto, a medio y a largo plazo, porque es muy joven. Estoy contento de que esté con nosotros, tiene una gran energía, tiene una gran zurda y de aquí solo va a seguir mejorando y mejorando dentro de lo que es la dinámica de grupo”.

Mastantuno jugó por primera vez como titular en el Real Madrid (AP Photo/Miguel Oses)

La actuación de Mastantuono se distinguió por su capacidad para integrarse en el circuito ofensivo del conjunto blanco, especialmente a través de su entendimiento con Arda Güler.

Desde el inicio, el Merengue impuso condiciones en el campo rival, obligando al equipo local, bajo la conducción de Veljko Paunovic, a replegarse y buscar sus oportunidades mediante el contragolpe. El argentino comenzó el partido ubicado sobre la banda derecha, aunque con el correr de los minutos se desplazó hacia el centro, donde encontró mayor protagonismo.

Durante la primera mitad, al margen de la sociedad con Güler, el volante azuleño se las ingenió para ganar protagonismo dentro de la cancha por su cuenta. Fue derribado dentro del área, aunque el árbitro no consideró que haya existido penal, y tuvo dos ocasiones: un remate que se fue por arriba del travesaño y un balón en el segundo palo que no pudo conectar.

En la segunda parte, el elenco local o logró equilibrar la posesión, aunque sin traducir ese dominio en situaciones de peligro real. A los 62 minutos, Brahim Díaz ingresó en lugar de Mastantuono, mientras que Vinícius Júnior reemplazó a Rodrygo, aportando frescura al ataque visitante.

La presión alta del Madrid volvió a dar frutos en el tramo final: a los 82 minutos, Vinícius recuperó el balón en la mitad de la cancha y habilitó a Mbappé, quien firmó su segundo gol de la noche. Ya en tiempo de descuento, una jugada individual de Vinícius selló el 3-0 definitivo.

“Hemos tenido muy buen ritmo, la primera parte la dominamos más, y en la segunda nos costó un poco, pero supimos manejarnos bien desde la defensa. Estoy contento porque estamos creciendo“, indicó Alonso, quien llegó a la Casablanca tras su fructífero paso por el Bayer Leverkusen.

Además de Mastantuono, el DT también habló sobre Kylian Mbappé: “Ha recuperado cuatro kilos respecto al Mundial (de Clubes), se le ve enchufado y contagiando al equipo“. Vale recordar que el francés sufrió una fuerte gastroenteritis en el medio de la cita ecuménica y que ya lleva tres goles en el certamen doméstico.

Con este resultado, el Real Madrid alcanzó los seis puntos en el campeonato local y se prepara para recibir al Mallorca el sábado 30 de agosto a las 16:30 (hora argentina).