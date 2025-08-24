El Real Madrid de Franco Mastantuono visitará al Real Oviedo por La Liga: hora, TV y formaciones

El video de Real Madrid sobre Mastantuono que cautivó a los fanáticos:
“Mucha clase. Mastantuono”, escribió el Merengue en las redes sociales junto a un emoji de un mate. Acto seguido, los aficionados de la Casa Banca se rindieron por la clase del ex River Plate.
Posibles formaciones:
Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Dendoncker, Sibo, Ilic; Hassan, Chaira y Rondón. DT: Veljko Paunović
Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim o Mastantuono, Mbappé y Vinicius. DT: Xabi Alonso.
A qué hora jugarán Real Oviedo-Real Madrid:
El partido se pondrá en marcha a las 16.30 (hora argentina) y se podrá seguir por la pantalla de ESPN.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán el Real Oviedo y el Real Madrid de Franco Mastantuono por la fecha 2 de La Liga.