Deportes

El Real Madrid de Franco Mastantuono visitará al Real Oviedo por La Liga: hora, TV y formaciones

El argentino podría ser titular en su segundo partido con el Merengue. Transmite ESPN desde las 16.30


15:40 hsHoy

El video de Real Madrid sobre Mastantuono que cautivó a los fanáticos:

“Mucha clase. Mastantuono”, escribió el Merengue en las redes sociales junto a un emoji de un mate. Acto seguido, los aficionados de la Casa Banca se rindieron por la clase del ex River Plate.

Los hinchas del Real Madrid, rendidos al talento de Mastantuono
15:32 hsHoy

Posibles formaciones:

Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Dendoncker, Sibo, Ilic; Hassan, Chaira y Rondón. DT: Veljko Paunović

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim o Mastantuono, Mbappé y Vinicius. DT: Xabi Alonso.

15:31 hsHoy

A qué hora jugarán Real Oviedo-Real Madrid:

El partido se pondrá en marcha a las 16.30 (hora argentina) y se podrá seguir por la pantalla de ESPN.

15:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán el Real Oviedo y el Real Madrid de Franco Mastantuono por la fecha 2 de La Liga.

Franco Mastantuono podría ir desde
Franco Mastantuono podría ir desde el arranque en la visita del Real Madrid a Oviedo (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Temas Relacionados

deportes-internacionalReal MadridReal OviedoFranco MastantuonoLa Ligadeportes-argentina

