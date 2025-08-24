El golazo espectacular del argentino Baltasar Rodríguez que salvó al Inter Miami de una derrota en la MLS

El Inter Miami viajó a Washington sin su máxima figura, Lionel Messi, para enfrentarse al DC United. A pesar de que el astro rosarino no pudo decir presente, debido a que fue preservado para jugar entre semana por la Leagues Cup, otro argentino se calzó el traje de héroe y salvó a su equipo de una derrota por la Major League Soccer (MLS).

A los 63 minutos de juego, cuando el conjunto de la capital estadounidense se encontraba arriba en el resultado por un tanto de Jackson Hopkins, el volante con pasado en Racing Club Baltasar Rodríguez se anotó en el marcador con un verdadero golazo.

Luego de un tiro de esquina desde la banda derecha ejecutado en forma de centro, el cual ninguno de los futbolistas presentes en el área del DC United pudo conectar, el balón le quedó picando a Rodríguez cerca de la medialuna.

Sin dudarlo, el argentino de 22 años se dispuso a rematar y, con una volea deliciosa, colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por el guardameta, Luis Barraza, para estampar el 1-1 definitivo de la noche de Estados Unidos.

El golazo de Baltasar Rodríguez para Inter Miami

El fichaje de Baltasar Rodríguez al equipo que dirige tácticamente Javier Mascherano se concretó el 10 de marzo, cuando la institución anunció su llegada en calidad de préstamo hasta el final de la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS), con una opción de compra al término del vínculo.

Su debut se había postergado previamente: una lesión muscular le impidió integrar el plantel que viajó a Ohio para enfrentar a Columbus Crew el 19 de abril. Tras un período de recuperación y reincorporación a los entrenamientos, el mediocampista finalmente tuvo su oportunidad en el encuentro ante San José Earthquakes, aunque la nueva molestia física volvió a marginarlo del campo.

En esa oportunidad, Rodríguez abandonó el campo entre lágrimas tras apenas 18 minutos de juego, luego de haber sentido un pinchazo muscular y provocó la consternación de todos los aficionados del elenco que viste habitualmente de rosa, ya que se trataba de la primera vez que podían verlo en acción en la cancha.

En cuanto al empate en Washington, el Inter Miami alcanzó los 46 puntos y se mantiene en la quinta posición de la Conferencia Este, dentro de los puestos de playoff. En contraste, el DC United, dirigido por René Weiler, continúa en el fondo de la tabla entre los 15 equipos de la conferencia, lejos de la zona de clasificación.

El conjunto de la Florida ya piensa en el decisivo compromiso ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, donde se espera el regreso de Messi y Jordi Alba. El empate en Washington deja al equipo con sensaciones encontradas, tras haber dejado escapar una oportunidad valiosa de escalar posiciones en la MLS.

Javier Mascherano explicó en conferencia de prensa la decisión de resguardar a sus figuras: “Leo va a descansar por el viaje, por todo lo que supone y por la importancia del miércoles”. Además de Messi y Alba, el técnico optó por dejar en el banco a Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul, quienes ingresaron en la segunda mitad.